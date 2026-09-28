A precio de liquidación la baliza V16 LedOne homologada por la DGT que tiene resistencia al agua, al polvo y a la nieve

Las balizas V16 se impusieron como algo obligatorio al comenzar el año, y para que sea válida ha de estar totalmente homologada por la DGT. Desde entonces hemos ido encontrando precios cada vez más bajos y hoy en día tenemos ofertas en algunos de los modelos que más se hicieron populares, como es el caso de la baliza LedOne, que se encuentra tanto en PcComponentes como en Amazon con un buen descuento:

Una baliza V16 mucho más barata

La baliza V16 de LedOne es una de las más interesantes por su formato, pero también por su precio ahora que se encuentra de oferta en ambas tiendas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los gastos de envío en PcComponentes son de 3,95 euros, mientras que en Amazon son gratis si se tiene una suscripción Prime.

En cualquier caso, hablamos de una baliza V16 que está homologada por la DGT y que cuenta con un diseño diferente con respecto a lo que solemos ver en otros modelos, ya que cuenta con una base que mantiene la baliza a cierta altura para que pueda visualizarse mejor si tenemos algún portaequipajes en el coche.

Por otro lado, esta baliza ofrece resistencia IP54, prometiendo la marca resistencia tanto al agua como al polvo y a la nieve. También viene con una base imantada para colocar la baliza en el exterior del coche e incorpora una SIM con 12 años de conectividad.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la baliza V16 LedOne hoy ✅ LO MEJOR Su precio : desde diciembre de 2025, ha ido bajando mucho de precio hasta la oferta actual.

: desde diciembre de 2025, ha ido bajando mucho de precio hasta la oferta actual. Su diseño con un soporte que eleva la altura de la baliza. ❌ LO PEOR No ofrece tantas candelas como otros modelos. 💡 CÓMPRALO SI... Necesitas una baliza V16 y buscas una que sea económica, sobre todo si sueles llevar portaequipajes en la parte superior del coche. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una baliza V16 que tenga una gran autonomía, ya que es un punto en el que no destaca frente a la competencia.

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Imágenes | LedOne

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