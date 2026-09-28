Sevilla tiene un pique con la ciudad polaca de Sosnowiec: ambas quieren ser la sede del gran centro de motores de Ryanair

Sevilla y la ciudad polaca de Sosnowiec compiten por un centro de mantenimiento de motores de Ryanair valorado en cientos de millones de euros. Si bien desde Sevilla y la Junta de Andalucía habían pavimentado el terreno para agilizar la decisión, todavía no está tomada, y la aerolínea afirma que anunciará su elección antes de que finalice 2026. Te contamos todos los detalles.

Finalistas. La ciudad que acabe ganando el contrato se llevará una de las mayores inversiones industriales de su clase en la región, en este caso, una planta para revisar los motores que impulsan la flota de Ryanair. La aerolínea ha cifrado la inversión total en unos 500 millones de euros.

Lo último. Ryanair no ha elegido aún ninguna ubicación. La aerolínea declaraba al periódico sevillano El Correo que el proceso administrativo aún está en marcha en varios países y que no hay nada cerrado. Eddie Wilson, CEO de Ryanair, insistía que la decisión se tomará antes de que termine el año y que la construcción comenzaría en enero o febrero de 2027. Diario de Sevilla informaba hace unas semanas de que Ryanair quiere que las instalaciones estén en funcionamiento en el primer trimestre de 2029.

A pesar de que los medios polacos informaban a principios de julio de que Ryanair ya había elegido Sosnowiec, Wilson restó importancia públicamente a esto días después, asegurando que la decisión seguía abierta.

Qué ofrece Sevilla. La candidatura de Sevilla es la más avanzada en cuanto a trámites administrativos:

Ryanair ha creado una filial, Negocios Raiseber, y ha presentado un proyecto industrial detallado.

La Junta de Andalucía ha concedido la autorización medioambiental, con condiciones relativas al polvo, el ruido, la vegetación, la fauna y los residuos.

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha abierto el proceso para otorgar unos 94.600 metros cuadrados en la zona franca del puerto. Los solicitantes competidores por el mismo terreno disponen de un mes para presentarse.

El gobierno regional ha incluido el proyecto en su unidad de aceleración de proyectos para grandes inversiones.

Qué ofrece Sosnowiec. Desde El Correo apuntan que Sosnowiec, ciudad que se encuentra en Silesia, dentro del área urbana de Katowice, cuenta con candidatura, un terreno presentado y un acuerdo de subvención firmado por un valor superior a 126 millones de zlotys (casi 30 millones de euros). La ciudad también ha conseguido una exención fiscal aprobada. Además, según apuntan desde El Correo, la subvención es un contrato vinculante, lo que otorga a Ryanair la certeza de que los fondos llegarán si cumple sus compromisos.

UN VISTAZO A...

Qué haría la planta. El diseño de Sevilla gestionaría unos 200 motores turbofán al año, según Diario de Sevilla. Los motores llegarían a una zona de carga y se desmontarían. Luego, se limpiaría e inspeccionaría cada pieza y se procedería a su reparación y remontaje. Por último, el motor pasaría a una celda de pruebas para comprobar su funcionamiento antes de volver al servicio. Las instalaciones también dispondrían de naves de mantenimiento, almacenes, áreas logísticas y almacenamiento de combustible.

La presencia de Ryanair en España. Ryanair ya cuenta en Sevilla con un hangar para cinco aviones, ampliado en 2021, junto con un centro de operaciones de tierra. En marzo inauguró una nueva base de mantenimiento en Madrid, con un hangar de 22.000 metros cuadrados para siete aviones y 700 empleados, tras una inversión de 625 millones de euros.

Queda ver cuál es la decisión definitiva de Ryanair en torno al proyecto. Que se hayan avanzado ciertos trámites no inclina la balanza a favor de Sevilla, por lo que Sosnowiec sigue siendo una alternativa real.

Imagen de portada | Henry Möllers

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