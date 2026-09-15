Ryanair ha dominado en Zaragoza durante años. Su retirada en los aeropuertos regionales está haciendo que otra aerolínea se alce: Wizz Air

El aeropuerto de Zaragoza está a punto de vivir un sorpasso en las filas de sus aerolíneas más activas. Y es que Wizz Air, la aerolínea húngara de bajo coste, ha convertido su ruta a Roma (que lleva ya activa un año en el aeropuerto) en la conexión internacional más popular de la terminal, situándose muy cerca de poner fin al dominio de Ryanair en el aeródromo.

Pasando el testigo. Durante más de una década, Ryanair ha sido la aerolínea con mayor rito de operación en Garrapinillos, llegando a transportar en un momento dado alrededor del 80 % del tráfico total del aeropuerto. Ahora su rival húngara, que está aprovechando todos los huecos que deja Ryanair en los aeropuertos regionales españoles, apunta a un cambio en el dominio del aeropuerto aragonés, justo en el momento en que las autoridades regionales se preparan para repartir millones en financiación pública para nuevas rutas.

En cifras. Entre enero y julio de 2026, Wizz Air transportó a 106.905 pasajeros en sus tres rutas desde Zaragoza, un salto del 39,9 % en comparación con el mismo período del año pasado, según datos publicados por El Periódico de Aragón. Ryanair, que sigue siendo la líder de la terminal, movió a 133.305 pasajeros en la misma ventana de tiempo, aunque caen en 69.663 viajeros, un 34,4 % menos en comparación con 2025. La brecha entre ambas aerolíneas se ha reducido a aproximadamente 27.000 billetes, con las cifras oficiales de agosto de Aena aún pendientes.

El efecto Roma. El principal motor del crecimiento de Wizz Air ha sido su ruta Zaragoza-Roma, lanzada en abril del año pasado para competir con el servicio de Ryanair a Milán-Bérgamo. En solo 15 meses se ha convertido en la ruta con más tráfico de la terminal en general, acumulando 45.509 pasajeros en lo que va de año y desplazando al segundo puesto a Londres, que suele ser la línea con más pasajeros.

La ruta ya ha superado con creces el objetivo anual de 50.000 pasajeros que el Gobierno regional le había fijado, a falta de contabilizar los meses que quedan de 2026. Algunos meses en particular han estado sorprendentemente cerca del sorpasso directo pues, en febrero, Wizz Air quedó por detrás de Ryanair por solo 468 pasajeros, y en marzo la diferencia fue de apenas 844, según las cifras de El Periódico de Aragón.

Entre líneas. Las dos aerolíneas avanzan en direcciones opuestas por razones estrechamente vinculadas. Ryanair ha estado recortando capacidad en numerosos aeropuertos regionales españoles en medio de una disputa abierta con Aena por las subidas previstas de las tarifas aeroportuarias, eliminando rutas como París, Bolonia y Fez. Wizz Air, mientras tanto, se encuentra expandiéndose por España.

Y ahora qué. Wizz Air lanza hoy mismo 15 de septiembre una nueva ruta a Milán-Malpensa, compitiendo de forma directa con la línea de Ryanair a Milán-Bérgamo, y en diciembre relanzará la conexión con Santiago de Compostela que Ryanair precisamente había suprimido en medio de su disputa con Aena. Ryanair, por el contrario, planea recortar aún más las frecuencias a partir de finales de octubre en lugar de añadir capacidad.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza están preparando una licitación conjunta de 8 millones de euros para abrir más de 25 nuevas rutas en Garrapinillos, con la vista puesta en alcanzar el millón de pasajeros anuales para 2027, cifras que no se ven desde el récord histórico del aeropuerto de 751.000 pasajeros en 2011, precisamente un logro que habría que atribuirle a Ryanair. Ambas aerolíneas podrán optar a estas nuevas líneas este otoño, lo que significa que el liderato de la aerolínea más concurrida en el aeropuerto podría cambiar pronto.

Imagen de portada | Sevcan Alkan

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