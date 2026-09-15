Llevo 21 años sin ver la F1, pero entrar a su centro de datos itinerante de 650 TB ha sido el paraíso 'techie' definitivo

"Is Kimi", nos dijo la guía de la F1 que nos estaba enseñando las bambalinas del Gran Premio de Madrid. Kimi pasó a mi lado y yo seguí tan pancho. Al darme la vuelta vi que la gente se arremolinaba a su alrededor, pidiéndole fotos o dándole la mano. "¿Ese niño es un piloto?", pregunté yo. "Joder, César", me comentó un compañero periodista. "Es el líder del mundial, Kimi Antonelli", añadió.

Claramente yo tenía la cabeza en otra cosa. En concreto estaba pensando en que me iban a contar cómo narices montan una retransmisión que se gestiona desde Reino Unido, pero que se produce a 1.300 km en Madrid con coches a 200 y pico km por hora. Íbamos de camino al Event Technical Centre (ETC), el "hospital de campaña" técnico que montan y desmontan para cada Gran Premio.

Qué hace un logo como el tuyo en un sitio como este

Una de las cosas que no ha cambiado con respecto a la última vez que seguía la F1 (año 2005, cuando Alonso ganó su primer mundial), es que todo está rodeado de marcas que ponen su logotipo por todas partes. Lo primero que me sigue viniendo a la cabeza es el dineral que habrán pagado para que se vea su logo al salir por la tele, pero lo siguiente es... ¿no sirve para nada más que eso?

Lenovo es partner tecnológico global de la F1 desde 2025, así que la pregunta había que hacerla. No nos respondió alguien de Lenovo, sino un portavoz de la propia competición, Lee Wright, Director Adjunto de IT de la F1: "Esta relación es mucho más que un ejercicio de marketing. Utilizamos exclusivamente productos de Lenovo desde el punto de vista del cómputo".

Lee Wright, Director Adjunto de IT de la F1, en Madrid

Hablamos de portátiles y teléfonos (de Motorola) que lleva el personal a pie de pista, estaciones de trabajo compactas en los escritorios y granjas de servidores con plataformas de virtualización sosteniendo los tiempos y la telemetría.

Y aquí viene el primer dilema para un informático acostumbrado a trabajar en una oficina con aire acondicionado: estos servidores sufren un maltrato físico brutal. Por una sencilla razón: todo el gran centro de datos que se monta justo detrás de la pista en cada carrera, de 25x15 metros nada menos, viaja de un lado al otro del mundo en cuestión de horas. Eso implica viajes en bodega de avión y camiones, temperaturas extremas sobre el asfalto al sol en un circuito, y humedad y lluvia en el siguiente. "Exigimos que el equipo encienda siempre a la primera. La fiabilidad es el pilar fundamental", sentenciaba.

De mover 250 toneladas en 14 contenedores a dejarlo en solo tres contenedores de avión

Hace unos años, montar el despliegue técnico de un Gran Premio era un reto logístico, por decirlo suavemente. En 2017 (en circuitos como Sepang, por ejemplo), la F1 desplazaba un centro de datos gigantesco de 250 toneladas repartidas en 14 contenedores técnicos. La F1 decidió virtualizar y pasar a un modelo de gestión remota a partir de 2020, y hoy en día ya han logrado comprimir todo el corazón informático en pista a solo tres contenedores de carga de Boeing 777.

Estos contenedores no son cajas normales: por dentro están equipados con bastidores de 19 pulgadas montados sobre aislantes antivibración específicos para amortiguar los impactos del transporte.

Y la logística de montaje es una especie de obra de arte de la coordinación:

El truco de los dos edificios: Levantar la estructura física del ETC lleva unos 10 días. Para poder cumplir el calendario, existen dos estructuras de edificio gemelas que van alternándose por el mundo.

Levantar la estructura física del ETC lleva unos 10 días. Para poder cumplir el calendario, existen dos estructuras de edificio gemelas que van alternándose por el mundo. El cerebro único: El edificio se duplica, pero la electrónica interna es única. Todos los racks y servidores viajan en esos tres contenedores.

El edificio se duplica, pero la electrónica interna es única. Todos los racks y servidores viajan en esos tres contenedores. El viaje de Monza a Madrid: La tensión logística es de este calibre: apenas siete horas después de la bandera a cuadros el domingo en Monza, todo el equipamiento técnico ya estaba empaquetado y subido a camiones con doble conductor. Condujeron 24 horas seguidas sin parar hasta llegar a Madrid el lunes por la noche. El equipo técnico voló en avión el domingo y se reencontró con sus racks el martes por la mañana para conectarlo todo por fibra.

Dentro de la bestia: 1,4 Terahertzios de CPU a pie de pista

Dentro del ETC de la F1

Una vez dentro del ETC empecé a sentirme un poco más en mi salsa. No sé quién es el piloto que va ganando en la F1, pero sí se reconocer un buen sistema técnico cuando lo veo. Y este no es pequeño: el centro alberga 750 equipos ejecutando más de 40 sistemas de software a medida.

La ficha técnica de la plataforma de virtualización que Lenovo despliega directamente sobre el asfalto del circuito es un espectáculo que me dejó varios minutos con la boca abierta:

1,4 THz de capacidad de cómputo repartidos en 512 núcleos CPU .

repartidos en . 8,2 Terabytes de memoria RAM .

. 100 Terabytes de almacenamiento masivo All-Flash.

Ni te molestes en sacar la calculadora ni en imaginar el coste de esto en pleno 'RAMageddon', pero, para que te hagas una idea del trabajo que hace esta especie de "hospital de campaña techie", en un solo fin de semana procesa entre 350.000 y 400.000 pasos de transpondedores de cronometraje, genera hasta 800 páginas de documentos oficiales electrónicos y maneja entre 300 y 400 GB de datos locales. Una auténtica salvajada.

Producción remota: mover 650 Terabytes a 8,5 Gbps sin morir en el intento

Media & Technology Centre (M&TC) en Biggin Hill (Reino Unido)

Aquí es donde ya me explotó la cabeza: la retransmisión que ves en la tele no se edita ni se realiza entera desde el circuito. La F1 tiene su centro neurálgico de producción en el llamado Media & Technology Centre (M&TC) en Biggin Hill (Reino Unido, al sureste de Londres), desde donde distribuyen la señal a más de 180 territorios para 820 millones de espectadores.

Este sistema permite repartir a la plantilla técnica: 160 personas en el circuito y 140 trabajando desde Reino Unido (unas 300 personas dedicadas al núcleo duro de ingeniería). Esto no solo ahorra costes, sino que ha cambiado la vida del personal. El propio Lee Wright comentaba que antes viajaba a unas 15 carreras al año, pero que el modelo remoto le permitió seguir aportando a la F1 estando más cerca de su familia.

Calculan que entre el circuito en Madrid y la base en Reino Unido se moverán más de 650 Terabytes de datos en todo el fin de semana, alcanzando picos de ancho de banda de 8,5 Gbps al arranque del evento el pasado viernes.

Pero enviar 28 señales de vídeo en UHD HDR individuales por satélite o fibra no es escalable en ancho de banda. Así que en el ETC hacen un 'truco' de ingeniería: en la galería del circuito combinan las 28 cámaras de pista en directo para crear un único flujo continuo unificado (o track mix) a máxima calidad que envían a Reino Unido. Y por si ocurriera un desastre en la sede central, la galería del ETC es un plató de realización secundario 100% funcional capaz de asumir la emisión global en directo. Vamos, que hay plan B por si algo falla en todo este proceso remoto.

Todos contra la latencia: 300 ms, 5 decimales y cifrado absoluto

GP de Miami 2026

En un deporte donde las posiciones se deciden por milésimas de segundo, la velocidad no solo importa en la pista. La nueva plataforma de telemetría in situ basada en servidores Lenovo ThinkSystem y estaciones ThinkStation P3 Ultra permite procesar y deduplicar unos 8 TB de telemetría directamente en el ETC. Esto evita enviar los datos previos a Reino Unido y, nos cuentan, ha reducido la latencia en la entrega a los equipos hasta en 0,3 segundos (300 milisegundos).

El sistema mantiene un canal bidireccional de 50 Mbps con cada coche. No solo recibe datos del motor, acelerador o frenos, sino que envía órdenes de vuelta al monoplaza: encender las luces en el volante del piloto, fijar los límites durante el Virtual Safety Car o habilitar el DRS en las zonas autorizadas.

Además, hay tres curiosidades técnicas que al menos a mí me llamaron la atención (aunque es posible que si sigues la F1 me contestes parecido a mi compañero periodista al preguntar sobre Kimi):

Cifrado de nivel militar: La F1 captura toda la telemetría del coche, pero los datos viajan encriptados. Ni la propia F1 ni Lenovo pueden leer los parámetros confidenciales del monoplaza: solo cada escudería tiene la clave privada de descifrado. Sería un canteo si no fuera así, también te digo. Precisión a 5 decimales: El sistema mide el tiempo y la posición a 1/100.000 de segundo (5 decimales). Para la clasificación oficial, el quinto decimal se elimina por margen de error, el cuarto se usa para redondear y el resultado se publica finalmente con tres decimales. Ellos capturan, la FIA juzga: La F1 no pone las sanciones. Ellos instalan los sensores en la pista (como las espiras en el asfalto para detectar cuando un coche corta una curva o se adelanta en la salida) y le envían las pruebas de forma automatizada a la FIA, que es quien actúa como juez.

Enfriar procesadores con agua caliente e Inteligencia Artificial

Todavía hay más tecnología en todo esto. En la base central de Biggin Hill (Reino Unido) gestionan un centro de datos con 66 armarios de servidores. Para reducir costes y el impacto medioambiental, han implantado la tecnología de refrigeración por líquido Lenovo Neptune.

En lugar de mover aire frío con ventiladores gigantescos, el sistema hace pasar agua templada directamente por encima de los procesadores. Según Lenovo, esto aumenta la eficiencia energética hasta un 40% y permite instalar infraestructura de GPU para ejecutar modelos de IA e inferencia en local. Con ello, analizan registros de infraestructura para detectar anomalías y resolver fallos de manera rápida en un entorno donde los horarios son inamovibles, sin necesidad de asumir los costes astronómicos de la nube.

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Al salir del ETC volví a reencontrarme con la F1, esta vez desde la posición privilegiada del paddock justo frente a la recta de meta, y aunque me gustó ver a los pilotos, los coches y los boxes tan de cerca, mi mente seguía en aquella sala oscura llena de pantallas y racks.

Cuestión de gustos y prioridades, supongo.

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