Primero fue el teclado, y ahora el ratón: Corsair ha sumado a su catálogo un nuevo periférico con Stream Deck

Hace ya unos cuantos meses Corsair lanzó su Galleon 100 SD, un teclado que integra varios botones que funcionan con Stream Deck. La idea de combinar dos periféricos tan útiles es buena, tanto que la propia marca ha hecho lo mismo con un ratón lanzando el Corsair Nightsword v2 Wireless SD Stream Deck. Su precio es de 129,99 euros.

Un teclado con un botón que abre Virtual Stream Deck

Llevo unos meses utilizando un Stream Deck para la productividad y a día de hoy me costaría volver atrás en el tiempo y trabajar sin este pequeño, pero tan útil, periférico. El ratón de Corsair lo que ofrece es que no tengamos que levantar la mano para poder acceder a lo mucho que ofrece Stream Deck.

Al tratarse de un periférico más pequeño que un teclado, Corsair no ha incorporado varios botones Stream Deck, sino que solo ha implementado uno. Lo bueno es que este botón nos abre un panel en la pantalla con nueve teclas virtuales, lo que resulta bastante cómodo tanto para jugar como para productividad.

Evidentemente, al tratarse de un botón Stream Deck, a través del software de Elgato podemos configurar la función de cada tecla, así como también su diseño. Más allá de ofrecer la posibilidad de asignar algún atajo puntual, lo cierto es que las posibilidades son enormes. Yo, por ejemplo, tengo asignado que con un botón se me abran todos los navegadores con sus pestañas configuradas, el editor de imágenes, Spotify y otras aplicaciones que siempre utilizo para trabajar. Eso con tan solo un botón.

Por otro lado, el Corsair Nightsword v2 Wireless SD Stream Deck incorpora interruptores ópticos y se puede utilizar en tres modos con Bluetooth, cable USB-C para una conexión directa o su dongle 2,4 GHz. Además, según Corsair su autonomía es de hasta 170 horas.

⚡ EN RESUMEN: Corsair Nightsword v2 Wireless SD Stream Deck ✅ LO MEJOR Su botón Stream Deck , que abre una ventana virtual.

, que abre una ventana virtual. Su autonomía teórica es de hasta 170 horas.

es de hasta 170 horas. Se puede utilizar de tres formas: Bluetooth, USB-C o dongle 2,4 GHz. ❌ LO PEOR Se echa en falta un botón para alternar el ratón entre varios dispositivos, lo que añadiría un buen extra a la productividad. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ratón que te permita acceder a diferentes ajustes gaming o de productividad de forma rápida, pero sobre todo de forma cómoda. ⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes un Stream Deck. El uso es el mismo, solo que ambos dispositivos están, salvando las distancias, integrados en un ratón.

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