En plena polémica por las colas virtuales y reventas, Arde Bogotá ha tenido una idea para su gira: solo venta en taquilla

Arde Bogotá estrena álbum, pero la noticia no es su contenido ni el cuándo o dónde se presentará. Lo que está sacudiendo la industria es el cómo. En una decisión poco habitual en el sector, el grupo ha decidido que el álbum se estrene en ocho salas de España para las que solo se podrán adquirir entradas compradas directamente en las taquillas. Nada de venta online masiva y desmoralizadoras colas virtuales. Si quieres asistir a una de esas ocho actuaciones tendrás que hacerlo a la antigua usanza: yendo en persona a los puntos de venta.

El grupo está convencido de que es "la forma más justa" de que el público pueda acompañarlo en el formato con el que quiere estrenar su tercer álbum.

¿Qué ha pasado? Que Arde Bogotá presente nuevo trabajo es noticia en sí mismo, pero en este caso el dónde y cuándo ha quedado ensombrecido por el cómo. En un vídeo compartido en redes los cuatro integrantes del grupo han avanzado que el álbum 'Manufacturas del Club de la Gente Sola' se presentará con un formato "muy especial": los hervideros, espectáculos inspirados en el estilo boiler room y que se ofrecerán en ocho salas de "aforo limitado".

Lo más curioso es que quienes acudir a esos conciertos deberá hacerlo a la antigua usanza: haciendo cola en taquilla físicas para comprar su entrada en papel. "Las vamos a vender en físico en las taquillas de cada sala", confirma el guitarrista del grupo, Daniel Sánchez. Las ciudades y fechas de ese arranque de gira se desvelarán mañana y las taquillas se abrirán una semana después, el 23, con otra sorpresa: cada cliente podrá adquirir únicamente dos entradas.

ABT-002: PUNTOS DE EBULLICIÓN PRESENCIALES.



HERVIDEROS: GIRA VIBRA MAHOU



Vean el vídeo hasta el final. Más información este miércoles.@VibraMahou pic.twitter.com/tHm29GLEl4 — ARDE BOGOTÁ (@arde_bogota) September 13, 2026

Y eso... ¿Por qué? El grupo lo conecta con el formato que ha escogido para lanzar su trabajo, los hervideros, espectáculos que se organizarán en salas con aforo limitado en los que los músicos quieren que el público esté "muy cerca". De hecho, cada entrada incorporará un código que el usuario podrá utilizar si quiere vivir el concierto desde el escenario. En caso de que haya muchos que lo soliciten, se sortearán las plazas. "Pretendemos que el público esté muy cerca de nosotros, ayudándonos a construir las canciones", añade el vocalista, Antonio García.

Las ocho actuaciones que se revelarán mañana son solo un anticipo. De hecho, Arde Bogotá ya advierte que, si eres un fan y no puedes conseguir una entrada el 23 (sencillamente porque no te pilla cerca ninguna taquilla física) "no pasa nada". El año que viene habrá una gira más extensa. "Pero la manera de presentar estas canciones del nuevo disco nos hacía ilusión así, en una olla a presión", concluye el batería, José Ángel Mercader. "Las entradas físicas son la forma más justa que entendemos de que podáis vivir con nosotros estos eventos tan especiales".

¿Por qué es tan importante? Por el contexto. Con su decisión, Arde Bogotá vuelve a la venta tradicional en taquilla física (al menos para estos conciertos) y cierre la puerta a la compra masiva con 'bots' para la reventa a precios disparados o las desesperantes colas virtuales, realidades que (para frustración de los fans) llevan años siendo el pan de cada día en la comercialización online.

Su demostración más clara la dejó el año pasado la preventa para la gira de Bad Bunny por España, marcada por un caos de colas virtuales de cientos de miles de personas, caídas de servidores y la sospecha (desmentida por Ticketmaster) del uso de precios dinámicos que cambiaban durante la venta. Al limitar el número de entradas a dos por cabeza, el grupo cartagenero también complica la compra masiva de tickets para luego especular con ellos y revenderlos más caros.

¿Tan grave es? Desde luego es lo suficientemente grave como para que el Gobierno haya buscado formas de limitar los precios que alcanzan los tickets en la reventa o que, hace años, el grupo alemán Rammstein acudiera a la justicia para prevenir que las entradas de su gira acabaran revendiéndose en Viagogo.

La industria musical afronta además un momento complejo, en el que busca fórmulas que le permitan complementar o suplir la pérdida de tirón de las giras globales. Un ejemplo evidente son las residencias. La incógnita es si cundirá el ejemplo de Arde Bogotá y, si es así, cómo afectará a intermediarios que ganan millones con las entradas, como Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster.

Imagen | Wikipedia (Goldorak)

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