España quiere regular duramente la reventa legal de entradas. El riesgo: que vuelva el "boli BIC a 300 euros"

La situación con la reventa de entradas se ha vuelto tan insostenible que el Gobierno ha tenido que tomar cartas en el asunto y plantear una limitación a los precios que podrán alcanzar los tickets. La falta de control ha dado pie a que reaparezca el fantasma del mercado negro y sin control: ¿qué puede pasar si desaparecen las plataformas legales de reventa, desaparecería la reventa? Todo hace pensar que no...

Ley de Consumo Sostenible. Ese es el nombre que recibe el anteproyecto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, y que plantea una novedad importante en el mercado de las entradas: quedará prohibido revenderlas a un precio superior al original, más la variación acumulada del Índice de Precios de Consumo (IPC). Por ejemplo, si una entrada costó 100 euros y el IPC ha subido un 3% desde entonces, el precio máximo legal de reventa será de 103 euros.

La intención está clara: frenar la burbuja de los precios de reventa de entradas, que actualmente se mueven de forma legal en plataformas autorizadas como el Fan to Fan de Ticketmaster, StubHub o TicketSwap.

Por las nubes. Del problema que hay con la compra y venta de entradas en España hemos hablado con motivo de eventos como los conciertos de Bad Bunny de 2026: no solo conseguir entrada fue, hace unas semanas, una misión prácticamente imposible, sino que la reventa no encuentra limitaciones. Así, casi de inmediato las entradas alcanzan precios desorbitados en plataformas de reventa, llegando a quintuplicar el importe original.

El problema de los bots. Según 'El País', este mercado hinchado artificialmente de la reventa se agrava por el uso de bots, práctica prohibida por la ley pero muy difícil de perseguir y demostrar. Desde Consumo confirman al diario que “los grandes incentivos económicos que genera esta reventa dificultan la aplicabilidad” de esta prohibición. Así nace esta ley: si los precios se disparan, “convertirían esta actividad en ilícita, pudiéndose instar al bloqueo de las páginas web donde se estuviese produciendo la infracción y la consecuente sanción para el infractor”.

El riesgo del mercado negro. Existe un riesgo importante de aumento del mercado negro de venta de entradas con esta nueva ley. Si hunde esas plataformas legales, parte de la demanda insatisfecha puede desplazarse a canales no regulados, donde los precios seguirían disparándose y no existirían garantías para el comprador. En España, sin ir más lejos, ya existía un mercado negro paralelo antes de la llegada de esta ley, especialmente en eventos muy demandados. Las entradas se vendían en redes sociales, grupos de mensajería o portales no oficiales, y esas vías podrían reactivarse si hay demanda.

¿Volveríamos a ver aquel legendario reclamo de "vendo boli Bic por 300 euros y regalo entrada de Bad Bunny", código mítico para colocar entradas sin decir que se están vendiendo entradas?

El caso europeo. En países como Francia o Reino Unido se han vivido situaciones que hacen pensar que las situaciones podrían repetirse en España. Desde 2012, Francia cuenta con una de las legislaciones más estrictas de Europa contra la reventa no autorizada de entradas. La ley prohíbe la reventa de entradas para espectáculos sin el consentimiento del organizador, con multas que pueden alcanzar los 15.000 euros (plataformas como Viagogo han sido sancionadas en repetidas ocasiones por vender entradas a precios muy superiores al oficial). A pesar de ello, el mercado negro sigue representando entre el 10% y el 25% de las ventas totales, especialmente en grandes conciertos y eventos deportivos.

El caso del Reino Unido es más similar a España en la actualidad: el mercado secundario cuenta con plataformas como StubHub, Viagogo y GetMeIn!, que han dominado la reventa a menudo con precios muy por encima del valor nominal. Existen leyes que exigen transparencia en la información (por ejemplo, mostrar el asiento exacto y el precio original) pero, como en España, la especulación y el uso de bots para acaparar entradas siguen siendo un problema importante. En 2024, el Reino Unido reportó más de 9.800 casos de fraude relacionados con la reventa de entradas, con pérdidas que superaron los 9,7 millones de libras.

