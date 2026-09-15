Creíamos que robar en una iglesia exigía forzar una puerta. Un hombre de Tomelloso demostró que basta con parecer un paciente más

El disfraz perfecto para robar en un hospital, según la Guardia Civil de Tomelloso: no llevar ninguno. Durante el pasado agosto, alguien entró en el Hospital General de Tomelloso vestido de nadie en particular. Camina por varias dependencias sin que le paren, llega hasta la capilla, tarda "pocos instantes" y, tras él, desaparece un sagrario único en el mundo y el cáliz. Sale a paso ligero. Ni forzó una cerradura ni saltó una alarma: entró por la puerta, que estaba abierta, con la mejor tapadera posible en un hospital de madrugada. La de ser un enfermo más que acude a rezar.

La denuncia. A la hora, el capellán del centro avisó a la Guardia Civil al descubrir que faltan el tabernáculo y el cáliz, este último con hostias consagradas dentro. Se hizo cargo el Grupo de Investigación de la Compañía de Alcázar de San Juan, que inspeccionó la capilla y confirmó lo obvio: puerta intacta, sin signos de fuerza. El ladrón aprovechó un descuido en un plan que no necesita ganzúas ni pasamontañas: un pijama de hospital de sobra, un poco de confianza y listo.

Cómo lo han cazado. Cámaras de seguridad, búsqueda de testigos y un movimiento clásico en este tipo de robos: repasar los establecimientos de compraventa de oro de la zona, por si a alguien le da por fundir lo robado antes de que nadie note que faltan piezas de museo. La investigación terminó por converger en un único sospechoso.

La UMAS (Unión Mutua de Asistencia Sanitaria, aseguradora oficial de la Iglesia española), en su última Asamblea de Mutualistas publicaron que se produjo un récord de 30 millones de euros en primas, lo que también da una pista del aumento de vigilancia en iglesias y otros lugares sagrados.

A la vuelta de la esquina. A finales de agosto localizaron al sospechoso en la propia Tomelloso. No huyó a otra provincia ni cambió de aires; se quedó en el pueblo con dos piezas religiosas de enorme valor: ambas, fabricadas a mediados del siglo XIX, no tienen émulo conocido. Este patrimonio irrepetible últimamente ha sido el foco de varias redes. Sacristías y capillas rurales guardan piezas de siglos sin la vigilancia de un museo.

De hecho, durante 2026 se han dado muchos hurtos similares, y las iglesias locales se están confirmando como los lugares más jugosos para ladrones que quieren obtener piezas valiosas sin jugarse demasiado el tipo. Una de las conversaciones actuales gira en torno a la cantidad de patrimonio que tenemos en el país, a cómo está inventariado y a si algunas de las colecciones más notorias deberían resguardarse en museos nacionales, con medidas de seguridad adicionales.

Cargos. Hurto agravado, por ocurrir en un templo religioso, y delito contra los sentimientos religiosos. El caso, con el detenido, pasa al Tribunal de Instancia número 1 de Tomelloso. Lo que nos recuerda a otro caso de 2023: alguien sustrajo el pañuelo de hierbas de la Virgen de las Viñas, patrona del pueblo, y dos años después pidió rescate por él. ¿Cuál? Cinco bidones de kalimotxo y la amenaza de quemar el paño, grabándose con un cuchillo enorme y voz distorsionada. Lo detuvieron rastreando redes sociales y compañías telefónicas.

Más allá de la región manchega, capillas hospitalarias de Puerto Real (Cádiz), el Clínico de Valencia y hasta un hospital de Roma han sufrido robos de sagrarios y formas consagradas en los últimos años. Al menos, en este caso los objetos han sido recuperados y entregados al denunciante en nombre de la Diócesis de Ciudad Real, que agradeció el trabajo de los agentes.

Imágenes | Guardia Civil

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