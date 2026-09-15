Philips estrena el Smart Lighting, un kit de luces LED con cámara para llevar la experiencia Ambilight a cualquier tele

La tecnología Ambilight es exclusiva de televisores Philips, por lo que para tener algo similar teníamos que acudir a marcas como Govee que cuentan con kits de luces LED que ofrecen un acercamiento a esta tecnología. Ahora la cosa cambia con la llegada de Philips Smart Lighting, un kit de luces con cámara que está disponible con diferentes configuraciones:

Philips Smart Lighting por 89,99 euros, para televisores de entre 40 y 50 pulgadas .

. Philips Smart Lighting por 109,99 euros, para televisores de entre 55 y 65 pulgadas .

. Philips Smart Lighting por 129,99 euros, para televisores de entre 75 y 85 pulgadas.

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Un kit de luces con cámara para llevar la experiencia Ambilight a tu tele

El Philips Smart Lightning no es ninguna novedad, porque tal y como decíamos más arriba es algo que llevamos viendo ya bastante tiempo en marcas como Govee. No obstante, nos encontramos ante un kit de Philips que promete acercarnos a su tecnología Ambilight.

La tecnología Ambilight permite captar los colores de la pantalla del televisor para así reproducirlos a través de los LEDs que están situados en la parte trasera de la tele. De esta forma podemos tener una experiencia más inmersiva, algo que suele ser interesante a la hora de consumir contenido de cine, series y videojuegos.

El kit de Philips adapta esta forma de llevar los colores a la parte trasera del televisor, ya que por un lado incluye una cámara que se encarga de captar los colores. Por otro lado, debemos colocar una tira LED que se empareja a la cámara, permitiendo finalmente que podamos tener algo similar a Ambilight.

Lo bueno es que no necesitamos ningún dispositivo adicional que sincronice ambos accesorios. Además, se puede utilizar en cualquier televisor o equipo que esté conectado por HDMI, algo que es especialmente interesante a la hora de utilizar algunos modos de sincronización predefinidos, como el de música que permite encender y apagar las luces al ritmo del sonido.

Para finalizar, decir únicamente que el kit Philips Smart Lightning ya está disponible en tiendas como Amazon.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips Smart Lightning hoy ✅ LO MEJOR Lleva la experiencia Ambilight a cualquier tele .

. Está disponible para varias diagonales de pantallas. ❌ LO PEOR No podrás utilizarlo si tienes un televisor con pantalla inferior a las 40 pulgadas o superior a las 85 pulgadas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una experiencia diferente a la hora de consumir películas, series y videojuegos, sobre todo si buscas mejorar la iluminación del salón. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres consumir estos tipos de contenido con la luz encendida, ya que este tipo de tecnologías Ambilight se aprecia mucho menos.

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