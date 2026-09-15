Philips estrena el Smart Lighting, un kit de luces LED con cámara para llevar la experiencia Ambilight a cualquier tele

La tecnología Ambilight es exclusiva de televisores Philips, por lo que para tener algo similar teníamos que acudir a marcas como Govee que cuentan con kits de luces LED que ofrecen un acercamiento a esta tecnología. Ahora la cosa cambia con la llegada de Philips Smart Lighting, un kit de luces con cámara que está disponible con diferentes configuraciones:
- Philips Smart Lighting por 89,99 euros, para televisores de entre 40 y 50 pulgadas.
- Philips Smart Lighting por 109,99 euros, para televisores de entre 55 y 65 pulgadas.
- Philips Smart Lighting por 129,99 euros, para televisores de entre 75 y 85 pulgadas.
Philips Smart Lighting (55 - 65 pulgadas)
Un kit de luces con cámara para llevar la experiencia Ambilight a tu tele
El Philips Smart Lightning no es ninguna novedad, porque tal y como decíamos más arriba es algo que llevamos viendo ya bastante tiempo en marcas como Govee. No obstante, nos encontramos ante un kit de Philips que promete acercarnos a su tecnología Ambilight.
La tecnología Ambilight permite captar los colores de la pantalla del televisor para así reproducirlos a través de los LEDs que están situados en la parte trasera de la tele. De esta forma podemos tener una experiencia más inmersiva, algo que suele ser interesante a la hora de consumir contenido de cine, series y videojuegos.
El kit de Philips adapta esta forma de llevar los colores a la parte trasera del televisor, ya que por un lado incluye una cámara que se encarga de captar los colores. Por otro lado, debemos colocar una tira LED que se empareja a la cámara, permitiendo finalmente que podamos tener algo similar a Ambilight.
Lo bueno es que no necesitamos ningún dispositivo adicional que sincronice ambos accesorios. Además, se puede utilizar en cualquier televisor o equipo que esté conectado por HDMI, algo que es especialmente interesante a la hora de utilizar algunos modos de sincronización predefinidos, como el de música que permite encender y apagar las luces al ritmo del sonido.
Para finalizar, decir únicamente que el kit Philips Smart Lightning ya está disponible en tiendas como Amazon.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips Smart Lightning hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas una experiencia diferente a la hora de consumir películas, series y videojuegos, sobre todo si buscas mejorar la iluminación del salón.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres consumir estos tipos de contenido con la luz encendida, ya que este tipo de tecnologías Ambilight se aprecia mucho menos.
También te puede interesar
Govee TV Backlight 3 Lite, 3,6m para TVs 55-65 pulgadas
Govee TV Backlight 3 Pro Triple Cámara HDR, RGBWWIC Tira de Luces LED TV
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Philips
En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros
En Xataka | Mejores Amazon Fire TV 2026. Cuál comprar y 5 modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV
Ver 0 comentarios