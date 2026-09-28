Es 2026 y el boom de las freidoras de aire parece no tener techo: esto te estás perdiendo si compraste una airfryer al principio

Hace poco más de un lustro que en Xataka hablábamos del truco psicológico de llamar freidora de aire a un horno en miniatura. Pues bien, a estas alturas de la película, puede que casi todo el mundo ya sepa cómo funcionan, pero la realidad es que no importa demasiado: lo verdaderamente relevante es que para muchas personas se ha convertido en EL ELECTRODOMÉSTICO para cocinar por excelencia.

La freidora de aire se ha ganado un hueco en nuestras cocinas y ha sabido evolucionar para encontrar el filón en esas rutinas donde cada minuto cuenta y no está de más recortar calorías aunque te aprietes unos nuggets.

Empezó como la sucesora sana de la freidora

Con ese nombre, el sambenito de sucesora de la freidora era inevitable, y así empezó: con una pizca de aceite (mejor pulverizado), podía "freír" alimentos típicos como unas croquetas, unas patatas o unos palitos de pescado. El mecanismo de cocinado es la convección: aire caliente en movimiento. La ventaja frente a la freidora de aceite es evidente: no bañas los alimentos en una bomba calórica ni gastas media botella en el proceso. Frente a la sartén es evidente: además de ahorrarte el aceite, pones los alimentos y te olvidas. La desventaja: unpopular opinion, la organoléptica. En mi humilde opinión, no saben igual. Otra cosa es que las patatas en aifryer estén buenas y otra muy diferente, que sepan igual que fritas.

Pero el abanico de preparaciones se fue abriendo: pizzas, carnes, verduras, pescados... porque al fin y al cabo es un horno. La ventaja respecto al horno está en el ahorro energético: tiene menos potencia de diseño y además, al tener un volumen de cocinado inferior, se calientan más rápido. En estos tiempos que corren, encender todo un horno para asar dos muslos de pollo es un lujo.

Bajo esta premisa, entre las características a tener en cuenta para comprar una freidora de aire en los inicios se resumía esencialmente en volumen y potencia porque la letra pequeña de una freidora modesta es que ante alimentos como carnes y pescados si no se les aplica suficiente calor, se pueden acabar cociendo cuando lo ideal es que queden doraditos por fuera y jugosos por dentro. Las freidoras de aire podían haberse quedado aquí, pero no.

Cada vez más un sustituto del horno

Cuando empiezas a usar una freidora de aire, cada vez se te van ocurriendo más ideas para cocinar y descubres que algunas tienen sentido y otras no. Dos ejemplos: para mí prepara el pollo como nadie (me parece que las alitas son insuperables en airfryer) y no hay nada mejor para recalentar la pizza. También es una maravilla para revivir pan congelado. Y conforme tu mente se abre, descubres que necesitas más espacio.

Los fabricantes lo saben y han ido jugando con los formatos: de ir sumándole centímetros a sus dimensiones a apostar por el doble cajón, ya sea en vertical o en horizontal. ¿Lo que ganas? Poder cocinar dos platos de forma completamente independiente, como por ejemplo con la Philips Dual Basket Serie 3000, aunque esa independencia es algo que los hornos también están incorporando poco a poco.

Eso sí, también hay otra opción: las freidoras extremadamente grandes con un separador como la Cosori Dual Blaze Twinfry, lo que te permite cocinar dos alimentos de forma casi independiente o quitar esa barrera y atreverte con cosas más grandes, como una cola de pescado o un costillar. En mi opinión, esta última variante es mi favorita: ya casi no tengo ocasiones para poner el horno.

Ya hemos visto que pasó de sustituir en funcionalidad a la freidora de aire a reemplazar al horno para aquellas preparaciones donde cupieran los alimentos, pero los fabricantes han ido añadiendo funciones como el descongelado, el recalentado, deshidratar y hasta hacer yogures. Al final, todo es cuestión de tiempo y temperatura.

Mencionábamos más arriba la cuestión de las potencias, pero si te compraste una freidora de aire al principio de los tiempos (fui una de esas personas), probablemente ya sabrás que tienes que ir dándole la vuelta y que a veces los alimentos se tuestan y calientan de forma desigual: no abusar de la cantidad de comida que metes es esencial, pero también cómo funcionan. Así, las más básicas se limitaban a mover el aire caliente como podían, mientras que otras lo hacen más y mejor optimizando esos watios. Y se nota. Un ejemplo: la 'tecnología RapidAir Plus' de Philips.

Lo último: más materiales

Si hay una alternativa que ha ganado mucha popularidad recientemente en las freidoras de aire, ese es el uso del cristal en sus recipientes frente a los habituales recubrimientos antiadherentes.

Son modelos más pesados, frágiles y habitualmente más caros, pero ofrecen ventajas claras. Para empezar, eliminan el problema del desgaste gradual de las capas antiadherentes. Por otro lado, el cristal de borosilicato es un material totalmente inerte, químicamente estable y libre de revestimientos. Además, al ser transparente, permite vigilar la cocción sin abrir el recipiente, lo que evita pérdidas de calor y optimiza el consumo energético.

Algunos de los modelos más recientes, como la Ninja Crispi Pro o la Dreame Tasti, los recipientes de cristal incluyen tapas adaptadas, lo que permite cocinar, guardar en la nevera o transportar la comida en el mismo recipiente sin ensuciar utensilios adicionales, de lo más práctico para la rutina diaria en la que la aifryer ha encajado como anillo al dedo para quien busca algo práctico y conveniente.

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