"Le pareció asqueroso": en 1991, Sean Connery rechazó uno de los mejores thrillers de todos los tiempos

Sean Connery tuvo al alcance de la mano a uno de los psicópatas más célebres que ha dado el cine, un papel que terminó con su intérprete subiendo a recoger un Oscar. El eterno 007, no obstante, pasó. ¿El motivo? El personaje, sencillamente, le daba asco. ¿El nombre del personaje? Quizá resulte familiar: Hannibal Lecter.

Mucho más que 007. Han pasado más de 40 años desde que Connery se despidiera de James Bond en 'Nunca digas nunca jamás' y, aun así, su nombre sigue pegado al espía más famoso del cine y de la literatura. Precisamente por eso, el actor (fallecido en 2020 a los 90 años) mantuvo una relación bastante tirante con el personaje que le hizo célebre. Motivos no le faltaban: en casi cinco décadas de carrera dejó claro que reducirlo al agente con licencia para matar era quedarse muy corto.

Un currículum que lo demuestra. Ahí está su Jim Malone, el policía de a pie de 'Los intocables de Eliot Ness', de Brian De Palma, que le valió el Oscar a mejor actor de reparto. Y ahí están películas tan distintas entre sí como 'La ofensa', 'Los inmortales', 'El nombre de la rosa' o 'La Roca'.

El rey del "no, gracias". La lista de proyectos gordos a los que el escocés dio calabazas también es larga. La más sonada, cómo no, es la de 'El Señor de los Anillos': el protagonista de 'La trampa' pudo ser Gandalf, pero la historia nunca terminó de engancharle. A 'Matrix', 'Harry Potter' y 'Parque Jurásico' tampoco les vio la gracia. Y luego está uno de los mejores thrillers de los años 90: 'El silencio de los corderos'.

Dieciséis minutos, un Oscar. Hoy cuesta imaginar a alguien que no sea Anthony Hopkins en la piel del caníbal Hannibal Lecter. Su interpretación, diabólica y brillante a partes iguales, se llevó el Oscar a mejor actor protagonista. Y eso que aparece en pantalla apenas 16 minutos (sí, en toda la película).

Hubo otro candidato. Hopkins, eso sí, no fue la única opción. Jonathan Demme, director de la película (y de 'Philadelphia'), contó en una entrevista con Deadline que también había pensado en Connery, que acabó diciendo que no, igual que Michelle Pfeiffer. Para Demme, el escocés era la única otra persona que veía encajando en el papel: tenía una inteligencia feroz y una presencia física muy seria. Adoraba a Hopkins, explicaba, pero Connery también habría estado fantástico.

Ni en sueños. Como en aquel momento Connery era la estrella más grande de los dos, el guion llegó primero a sus manos. La respuesta tardó poco en volver y fue tajante: según recuerda Demme, al actor le pareció asqueroso y no se planteaba hacer el papel ni en sueños. Quedó Hopkins, que convirtió a Lecter en el papel de su vida y volvió a meterse en la piel del personaje creado por Thomas Harris en dos películas más.

Vía | Filmstarts

Imagen | Espinof

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