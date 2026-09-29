Europa está pagando 203 millones de euros extra cada día por una dependencia que arrastra desde los años 90: el diésel

203 millones de euros. Cada día. Este es el sobrecoste que estamos pagando los europeos, según el último estudio de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés). Según este análisis, nuestro continente está pagando como nadie el pato de la inestabilidad geopolítica y las fluctuaciones del mercado a través del combustible con unos precios que a menudo superan con un buen margen los dos euros por litro.

Una situación particularmente vulnerable. Así es como define T&E el momento actual de la Unión Europea. Con el conflicto en Oriente Medio y las interrupciones en las refinerías rusas, el mercado de productos petrolíferos refinados ha visto cómo el suministro se reducía y los precios comenzaban a dispararse. Y Europa está sufriendo este impacto como nadie, ya que es la región que más depende del diésel.

Según el estudio, a fecha de 14 de septiembre los conductores pagan un sobreprecio de 30 euros cada vez que repostan 50 litros de diésel. En el caso de los camiones, la cifra asciende a una media de 236 euros semanales. En total, todo este sobrecoste le cuesta a Europa la friolera de 270 millones de euros al día, de los cuales, 203 millones son de consumo de diésel.

La herencia de la dieselización de los 90 sale cara. A diferencia de mercados como el estadounidense o algunos mercados asiáticos, donde la gasolina ha tenido históricamente un mayor peso, la Unión Europea en la década de los 90 promovió activamente el diésel. Lo hizo con incentivos fiscales en la compra de vehículos y una fuerte apuesta por la matriculación, tanto para uso particular como para el transporte por carretera.

Aunque esta inercia se mantuvo durante años, el escándalo del Dieselgate de 2015 contribuyó a acelerar su declive y hoy las matriculaciones de vehículos diésel son minoritarias: por ejemplo, en febrero de este año, los turismos de gasóleo representaron apenas un 4%. A cambio, cada vez son más los eléctricos e híbridos que salen a circulación. Sin embargo, y como apunta T&E, todavía conserva una enorme cantidad de vehículos diésel matriculados durante aquella época y un 30% de estos tiene ya más de 15 años.

¿Qué países están pagando más? De acuerdo con lo recogido por el contador europeo fuel-prices.eu, a 21 de septiembre, el litro más caro de diésel se está pagando en Países Bajos, con un valor de 2,579 euros. Le siguen Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Portugal, Reino Unido y Lituania: todos, con precios por encima de los dos euros.

En términos de poder adquisitivo, Euronews ha elaborado una clasificación midiendo el coste de llenar un tanque de 50 litros y comparándolo con el PIB per cápita de cada país. En ese análisis, los Balcanes son los países que más lo están sufriendo, con Bosnia y Herzegovina a la cabeza. En territorio UE, es en Grecia donde los precios están afectando más a los bolsillos de la gente.

¿Se mantendrán las ayudas en España? Nuestro país, de momento, está amortiguando parte de la subida, gracias a las ayudas a los carburantes que, en principio, solo iban a estar vigentes hasta octubre. No obstante, Europa Press apunta a que el Gobierno prepara un nuevo escudo regulatorio ante la subida de precios, que podría incluir la continuidad de esta compensación, entre otras medidas.





Imagen | Anton Massalov

En Xataka | Francia está descubriendo que el más mínimo desequilibrio le deja sin diésel. España tiene una forma de evitarlo







