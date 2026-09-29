Novedades de One UI 9: todas las nuevas funciones de inteligencia artificial, privacidad y otros

Vamos a decirte cuáles son las novedades de One UI 9, la nueva versión de la capa de personalización basada en Android de los móviles Samsung Galaxy. One UI 9 va a llegar poco a poco a los dispositivos compatibles, haciéndolo primero para los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

Nosotros vamos a empezar diciéndote la lista de todas las novedades de la versión completa, sección a sección. Eso sí, luego también te diremos qué dispositivos tendrán esa versión completa, ya que habrá muchos a los que les falten algunas funciones más avanzadas.





Novedades de One UI 9

Aquí tienes la lista completa de novedades de One UI 9. Te las vamos a organizar en diferentes apartados para que puedas diferenciar las de inteligencia artificial de las de seguridad o las pertenecientes a otras categorías.

Novedades de inteligencia artificial

Now Nudge : Una función que muestra sugerencias oportunas para cada momento dependiendo del contexto. Por ejemplo, te sugerirá guardar ubicaciones o reservas cuando estés teniendo una conversación haciendo planes por mensajes de texto.

: Una función que muestra sugerencias oportunas para cada momento dependiendo del contexto. Por ejemplo, te sugerirá guardar ubicaciones o reservas cuando estés teniendo una conversación haciendo planes por mensajes de texto. Estudio Creativo : Se añaden nuevas funciones como sugerir imágenes basadas en eventos próximos, como cuando se acerca un aniversario.

: Se añaden nuevas funciones como sugerir imágenes basadas en eventos próximos, como cuando se acerca un aniversario. Intérprete : También recibe mejoras como la función de mostrar las conversaciones traducidas en hilos (Thread View), lo que las hará más fáciles de seguir.

: También recibe mejoras como la función de mostrar las conversaciones traducidas en hilos (Thread View), lo que las hará más fáciles de seguir. Escáner de documentos : También hay mejoras para los documentos difíciles de digitalizar. Esos que tienen páginas curvadas o dobladas ahora se digitalizarán mejor. También es capaz de eliminar los dedos que a veces aparecen en las imágenes sin quererlo.

: También hay mejoras para los documentos difíciles de digitalizar. Esos que tienen páginas curvadas o dobladas ahora se digitalizarán mejor. También es capaz de eliminar los dedos que a veces aparecen en las imágenes sin quererlo. Grabadora de voz : Recibe la función de presentar resúmenes de lo que grabas, incluyendo elementos como encabezados o tablas.

: Recibe la función de presentar resúmenes de lo que grabas, incluyendo elementos como encabezados o tablas. My FanCam : Una función para no perder el foco cuando grabamos vídeo. Mantiene los sujetos siempre centrados una vez elijas a quién seguir.

: Una función para no perder el foco cuando grabamos vídeo. Mantiene los sujetos siempre centrados una vez elijas a quién seguir. Resumen de llamadas : Una nueva función con datos de las llamadas en curso en forma de tarjetas similares a notificaciones. Así, no tienes que salir de la pantalla de llamada para consultar otras apps.

: Una nueva función con datos de las llamadas en curso en forma de tarjetas similares a notificaciones. Así, no tienes que salir de la pantalla de llamada para consultar otras apps. Priorización de notificaciones: Se usa la IA para dar prioridad a las notificaciones más importantes, anteponiéndolas a otras que no sean tan prioritarias.

Novedades en seguridad

Security brief : Integrada en Now Brief, esta función ofrece alertas sobre malware, apps potencialmente peligrosas o permisos no necesarios. Así podrás estar siempre alerta sobre peligros en tu móvil.

: Integrada en Now Brief, esta función ofrece alertas sobre malware, apps potencialmente peligrosas o permisos no necesarios. Así podrás estar siempre alerta sobre peligros en tu móvil. Privacy Alerts : Esta función detecta riesgos para tu privacidad usando IA, y también te dice si hay intentos de acceso a permisos innecesarios.

: Esta función detecta riesgos para tu privacidad usando IA, y también te dice si hay intentos de acceso a permisos innecesarios. Scam detection: Esta función se amplía, llegando a nuevos países y en más idiomas.

Otras funciones

Bloqueo seguro : Una función para complicar el acceso sin permiso al móvil. Si la activas, al pulsar en el botón de encendido del panel rápido el móvil se bloquea de forma segura, desactivando el acceso biométrico para exigir la introducción de un PIN, contraseña o patrón para volver a encenderlo. También se puede bloquear de forma segura el móvil manteniendo pulsados a la vez los botones de Bajar volumen y Función.

: Una función para complicar el acceso sin permiso al móvil. Si la activas, al pulsar en el botón de encendido del panel rápido el móvil se bloquea de forma segura, desactivando el acceso biométrico para exigir la introducción de un PIN, contraseña o patrón para volver a encenderlo. También se puede bloquear de forma segura el móvil manteniendo pulsados a la vez los botones de Bajar volumen y Función. Activar Bixby con sólo "hablar por teléfono" : Esta función te permite activar Bixby sosteniendo el teléfono cerca de la boca y hablar como lo haríamos naturalmente. Así podrás comunicarte con la IA de forma más rápida.

: Esta función te permite activar Bixby sosteniendo el teléfono cerca de la boca y hablar como lo haríamos naturalmente. Así podrás comunicarte con la IA de forma más rápida. Garantía y cuidado pone más a mano que nunca todas los datos de la garantía de nuestro Galaxy. Además, nos permite diagnosticar y estimar coste y tiempo de una reparación, así como gestionar Samsung Care+.

Móviles que reciben todas las funciones

Hay funciones de IA que no llegan para todos los móviles, concretamente My FanCam, Call Brief y las versiones mejoradas de Now Nudge y New Brief. Estos son los móviles que reciben las cuatro, o los que solo reciben algunas de ellas.

Recibirán las cuatro funciones:

Serie Galaxy S26

Serie Galaxy S25

Serie Galaxy S24

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip6

Recibirán todas las funciones excepto Call Brief:

Galaxy S26 FE, Galaxy S25 FE y Galaxy S24 FE

Se quedan sin ninguna de las cuatro funciones:

Serie Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5











