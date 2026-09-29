Hay quien dice que comer mucha proteína es malísimo. El problema es que no se puede generalizar en nutrición

En la era de los batidos postentreno y los supermercados repletos de productos con la etiqueta 'high protein', puede ser lógico preguntarse si de verdad es bueno para el organismo hincharse a proteínas sin control alguno. Y aquí hay diferentes opiniones al respecto, que es el resultado de investigaciones que se han hecho en animales y humanos sobre qué ocurre si optamos por una dieta rica en proteínas o no.

El origen del debate. Una de las últimas ideas que ha surgido en el plano científico es la posibilidad de que una dieta pobre en proteínas y ciertos aminoácidos podría estar vinculada con una vida más larga. Esto surge sobre todo de un estudio publicado este mismo año en la revista Cell Press Blue y que se centra en algunos aminoácidos como metionina, isoleucina o valina como claves para prolongar la vida.

El problema es que este gran estudio se centró únicamente en los modelos animales, como son los ratones. Y aunque los mecanismos biológicos propuestos son comprensibles desde el punto de vista humano, el metabolismo, la composición corporal y la forma de envejecer de los animales difieren bastante de la de los seres humanos.

En humanos. Si estos resultados los extrapolamos a los humanos, nos encontramos con un mar de dudas acerca de lo bueno (o no) que es consumir mucha proteína en la dieta, puesto que los estudios hechos en humanos a día de hoy son muy pocos.

Por ejemplo, un ensayo de 2025 demostró que cinco semanas de dieta con proteína reducida en varones jóvenes elevaron la hormona FGF21 y aumentaron el gasto energético. Resultados similares se vieron en un estudio de 2016 con hombres con sobrepeso, donde se registraron mejoras en el peso o el control glucémico al disminuir las proteínas, pero ninguno de estos marcadores metabólicos rápidos equivale a una reducción de enfermedades a largo plazo o a una mayor supervivencia.

La epidemiología. La idea que puede rondar de que una dieta hipoproteica alta la vida choca de frente con la evidencia epidemiológica. Aquí, un exhaustivo metaanálisis que cubrió a 715.000 personas apuntó a que una mayor ingesta de proteína total se asocia, en realidad, con una menor mortalidad por cualquier causa.

Y en este aspecto, el origen del alimento es fundamental, puesto que la proteína vegetal mostró la señal favorable más consistente, mientras que la proteína de origen animal no se asoció de forma significativa con la mortalidad total. Esto sugiere que los beneficios o riesgos suelen estar ligados al patrón dietético completo, como la fibra o las grasas que acompañan al alimento, y no solo al macronutriente aislado.

No hay que generalizar. Aunque a veces nos traten de vender un cambio dietético como la verdadera "panacea" para conseguir los objetivos que buscamos, hay que tener cuidado. A priori, las recomendaciones nos dictan que se debe tener un consumo de referencia de 0,83 g/kg/día para adultos sanos. Pero para personas que son muy activas físicamente si que interesa contar con una dieta rica en proteínas para poder brindar a los músculos aquello que están exigiendo.

En este caso, el debate puede estar centrado sobre todo en esas personas que son sedentarias y que creen que por suplementar la dieta con proteínas desde diferentes fuentes ya han hecho su trabajo. Pero la realidad, como vemos, es mucho más compleja, haciendo que la individualización de la dieta sea crucial a todos los niveles.

Imágenes | Mike C

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