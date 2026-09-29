AMD mueve ficha frente a Nvidia: compra la empresa de una de las grandes pioneras de la IA por 8.200 millones de dólares

Fei-Fei Li no es una emprendedora cualquiera. Y Lisa Su, la directora general de AMD, conoce bien el potencial de World Labs, la empresa emergente que Li fundó en 2024 junto a los investigadores Justin Johnson, Ben Mildenhall y Christoph Lassner. De lo contrario AMD no habría acordado pagar 8.200 millones de dólares por una start-up que por el momento solo tiene un producto comercial: Marble, un modelo multimodal capaz de generar entornos 3D a partir de texto, imágenes, vídeo, panorámicas de 360 grados o diseños 3D básicos.

Aunque nació en China, Li estudió Física en la Universidad de Princeton (EEUU), se doctoró en Ingeniería Eléctrica en Caltech y se especializó en visión artificial, aprendizaje automático, y también en la relación entre la inteligencia artificial (IA) y la percepción visual. Se la considera una de las pioneras en el ámbito de la IA moderna por su trabajo en ImageNet, el gigantesco conjunto de datos de imágenes que creó junto a su equipo y que permitió entrenar y evaluar sistemas de reconocimiento visual a una escala hasta entonces poco habitual.

Entre 2017 y 2018 trabajó en Google como vicepresidenta y directora científica de IA y aprendizaje automático, y después regresó a Stanford, donde había desarrollado buena parte de su actividad científica, para continuar su investigación en los tres campos que más le interesaban: el aprendizaje automático, la robótica y la inteligencia espacial. World Labs, la empresa que fundó unos años después, es el fruto de ese esfuerzo.

UN VISTAZO A...

AMD quiere competir con Nvidia de la mano de World Labs

Este laboratorio tiene una ambición muy diferente a la de otras empresas de IA: no persigue crear grandes modelos de lenguaje; aspira a desarrollar modelos capaces de comprender, generar y razonar sobre espacios tridimensionales y el mundo físico. Por este motivo, AMD no ha comprado un producto; ha adquirido el talento, la capacidad científica y el conocimiento necesarios para adentrarse en un terreno en el que Nvidia ha campado a sus anchas durante los últimos años: el del desarrollo de modelos capaces de comprender y generar representaciones tridimensionales del mundo.

AMD podrá aprovechar ese conocimiento para entregar al mercado los chips que necesitarán esos modelos

Este movimiento de AMD es mucho más importante de lo que puede parecer a priori. Y lo es debido a que en la práctica la compra de World Labs permite a la compañía liderada por Lisa Su posicionarse en el camino que con toda seguridad va a seguir la IA. Li y su equipo pueden ayudar a AMD a anticipar qué necesitarán los modelos que serán capaces de comprender el espacio, simular el mundo y controlar máquinas. Y podrá aprovechar ese conocimiento para entregar al mercado los chips que necesitarán esos modelos con anticipación.

La apuesta de AMD y Nvidia en este escenario es la misma. Ambas compañías están compitiendo para controlar cada vez más capas de la industria de la IA. No obstante, la compañía liderada por Jensen Huang tiene una posición muy estable gracias a la combinación de sus GPU con CUDA, sus herramientas de desarrollo y una relación muy estrecha con la mayor parte de los laboratorios de IA.

AMD quiere seguir este mismo camino, y persigue este plan desde hace tiempo. De hecho, participó en la ronda de financiación de 1.000 millones de dólares que World Labs captó a comienzos de 2026.

Imagen | ITU Pictures

Más información | Reuters

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