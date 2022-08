Cómo encontrar las gasolineras más baratas cerca de mí y ahorrar lo máximo posible

El gasto en combustible es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes cuando sacamos la calculadora y comprobamos cuánto gasto hemos hecho en nuestro coche a lo largo del año. Sea cual sea el precio de la gasolina y el diésel, siempre es interesante ahorrar unos euros, en la medida de lo posible.

Estén o no en su máximo histórico, ahorrar unos euros al repostar es posible con un mínimo de planificación o, en el peor de los casos, poniendo cierto interés cuando nos ponemos al volante y buscamos que la factura sea lo más baja posible.

Para ahorrarnos unos euros, será esencial encontrar las estaciones de servicio con los carburantes más baratos. Algo que podemos hacer antes de salir de casa y, por supuesto, en nuestro destino o camino del mismo si estamos de viaje. En ese caso, repasamos qué opciones tenemos para encontrar la gasolinera más barata cerca de nosotros.

Encontrar la gasolinera más barata en el móvil

Como escribíamos, una de las opciones más interesantes a la hora de ahorrarnos un dinero es planificar bien la ruta que tenemos pensado hacer. En ese caso, os dejamos un completo mapa en el que los precios de cada estación de servicio se actualizan a diario.

Pero no siempre podemos, queremos o tenemos ánimo de ir planificando nuestros viajes hasta la extenuación. Por ello, otra posibilidad es echar mano de alguna de las aplicaciones en las que se nos muestra qué precios tiene la gasolina y cuáles son las más baratas.

Todas ellas son gratuitas y, como te enlazamos más abajo, compatibles tanto con iOS como con Android. A continuación, dejamos un repaso de las principales funciones de cada una de ellas, para poder elegir la que más se adapte a nuestras exigencias o necesidades.

GasofApp

GasofApp es una de esas aplicaciones que nos facilitan encontrar una gasolinera barata cerca y comprobar en un primer vistazo cuánto nos costaría llenar nuestro depósito. Su configuración permite seleccionar el volumen de nuestro coche y automáticamente recalcular cuánto nos costaría llenarlo por completo.

Disponible gratis en iOS y Android.

GasAll

GasAll cumple una función similar a la de GasofApp pero no muestra a golpe de vista cuánto nos costará llenar el depósito en la estación de servicio seleccionada. En este caso, pulsar sobre ella sólo ofrecerá el precio del combustible seleccionado previamente. Dentro de la estación de servicio concreta, sí se hace un cálculo del precio del depósito y se señala qué sobrecoste tiene respecto a la media de las gasolineras más cercanas.

Además, podemos comprobar en un listado cuál es el precio de las estaciones de servicio que tenemos junto a nosotros, ordenado de mayor a menor. También podemos filtrar las gasolineras en función de la distancia que tengamos que recorrer hasta ellas y, seleccionada aquella que queremos, se calculará el coste de ir hasta la misma, pues previamente podemos apuntar el gasto medio de combustible de nuestro vehículo.

Disponible gratis en iOS y Android.

Gasolineras

La app Gasolineras también señala en un mapa la posición de las estaciones de servicio que tenemos más cerca, con la distancia hasta las mismas y su precio, una vez seleccionamos qué carburante queremos buscar. La información también se puede mostrar en formato listado y en cada una de ellas se muestra automáticamente el precio que supone llegar hasta la misma y el coste total de llenar el depósito.

Al contrario que en otras aplicaciones, donde seleccionamos en un mapa las gasolineras a nuestro alrededor, en este caso debemos definir un radio de acción más allá de nuestra posición. Por último, existe una opción para añadir un porcentaje manualmente para comprobar cuánto descuento podemos recibir en caso de repostar en la estación elegida.

Disponible gratis en iOS y Android.

GasOnline

Si queremos algo claro y sencillo, GasOnline entrega justo lo que esperamos: encontrar la gasolinera más barata. La búsqueda se puede hacer mediante el uso de mapas. En este caso, se selecciona la estación de servicio deseada y un gran globo emergente nos muestra el precio de cada uno de los combustibles.

Pero, sin duda, lo más interesante está en su listado. Automáticamente se recopilan las gasolineras más cercanas a nuestra ubicación y se clasifican por el coste de su combustibles. En un vistazo tenemos a nuestra disposición los costes de cada uno de nuestros combustibles.

Disponible gratis en iOS y Android.

Google Maps

Si eres de los que prefiere no sumar más aplicaciones que las indispensables, es muy probable que ya cuentes con Google Maps en el teléfono móvil. Especialmente si tienes un terminal Android.

En ella no es posible filtrar las estaciones de servicio en función del coste de los combustibles, pero sí se señala su horario, la distancia y el precio de todos lo carburantes. Como puedes ver en la imagen superior, basta con entrar en la aplicación (con la ubicación activada) y seleccionar "Gasolineras". Automáticamente se mostrarán las más cercanas y su precio.

No es la más completa pero sí nos mostrará cuáles son las estaciones de servicio que tenemos más a mano y, además, probablemente no tendremos que instalar una nueva aplicación a nuestro teléfono móvil.

Disponible gratis en iOS y Android.

No me quiero complicar, ¿cuándo es mejor repostar?

Si, pese a todas las opciones anteriores, lo nuestro no son las aplicaciones móviles o no tenemos batería en el teléfono, hay algunos detalles que puedes tener en cuenta y que, generalmente, no varían con el paso del tiempo.

Según el RACC, el día más barato para repostar es el lunes. A mayor demanda, los precios suben y es habitual que, conforme el fin de semana o las vacaciones se acercan, los costes del carburante también aumenten. La organización de conductores aseguran que el sábado es el peor día para llenar el depósito, pues hay más movimiento en la carretera y aprovechamos el tiempo libre para hacer esta pequeña parada técnica.

Lo mejor, si tenemos claro que vamos a mover el coche, es repostar un lunes o días antes de una operación salida o retorno de las vacaciones. También es interesante hacer algunos kilómetros y repostar un poco alejados de las autopistas, pues aquí los precios suelen ser más altos.