Nothing Headphone (1) Pro, análisis: los auriculares de gama alta que quieren llevar la música de estudio a la calle

Llevo años analizando todo tipo de gadgets tecnológicos, y debo decir que mis preferidos son aquellos en los que tengo que emplearme a fondo para encontrarles un pero. Nothing nos ha enviado sus últimos auriculares circumaurales con cancelación de ruido activa, que incluye una de esas piruetas tecnológicas que te confirma que en audio (todavía) no está todo inventado. Nothing se ha lanzado al audio de la gama premium con los Nothing Headphone (1) Pro y, la verdad, es que para ser su primera incursión en esta gama le ha quedado un serio rival para Sony, Sennheiser o Bose.

✅ Cómpralos si…

Buscas audio de muy alta calidad sin reparar en el precio

Quieres unos auriculares con personalidad

Si priorizas la conexión con cable sobre el Bluetooth

❌ No los compres si…

Buscas la mejor cancelación de ruido del mercado

Valoras un diseño compacto para viajar

Priorizas precio sobre calidad

Lo esencial en 30 segundos

Los Nothing Headphone (1) Pro son la apuesta de la marca afincada en Londres por el audio de máxima calidad. Con este producto la marca se lo ha jugado todo a la baza de la calidad de sonido y lo ha hecho con una apuesta innovadora: en lugar de poner un o dos drivers como la mayoría de auriculares, han puesto tres: uno para cada rango de frecuencias.

Con esa decisión, los Nothing Headphone (1) Pro son capaces de representar cada rango de frecuencia (bajos, medios y agudos) con un driver especializado en ese tipo de sonido. En cuanto al diseño, el modelo Pro es indudablemente un dispositivo con la personalidad Nothing, que mantiene el mismo lenguaje de transparencias que el resto de productos de la marca, pero apostando por materiales de primera calidad.

Las malas noticias para Nothing es que, moverse en la gama alta se reduce el margen de tolerancia a los fallos. En su caso, su punto débil lo encontramos en la cancelación de ruido. No porque sea mala, que no lo es en absoluto, pero si la comparamos con la de sus rivales directos de Sony o Bose (que llevan años afinando sus sistemas ANC) los Nothing Headphone (1) Pro ponen de manifiesto que tienen margen de mejora.

Ficha técnica de los Nothing Headphone (1)



nothing headphone (1) PRo ARQUITECTURA Auriculares circumaurales cerrados dimensiones y peso Auriculares: 190,2 x 78 x 174,4 mm - 327 gramos Estuche: 53 x 228,5 x 123 mm - 383,5 gramos DIAFRAGMA Driver dinámico para graves de 40 mm Driver dinámico de precisión de 13 × 8 mm Driver xMEMS para agudos de 3.2 × 6.0 × 1.15 mm de estado sólido CANCELACIÓN DEL RUIDO Cancelación de ruido activa (46 dB, 2 kHz) Modo transparencia ENC para llamadas 10 micrófonos (tres externos y dos internos por cada auricular) RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 Hz - 40 kHz CONECTIVIDAD USB-C

Jack de 3,5 mm CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Bluetooth 6.1

Conexión dual FORMATOS DE AUDIO AAC, SBC, LDAC Hi-Res Wireless Certified (24-bit/96 kHz) Sonido por USB tipo-C BATERÍA 1.060 mAh Hasta 30 horas con ANC (28 horas con LDAC). Hasta 68 horas sin ANC (53 horas con LDAC) Carga USB tipo-C compatibilidad Android 8.0 en adelante iOS 13 en adelante botones Botón de encendido Botón lateral personalizable (asistente) Botón interior Bluetooth Botón interior Flat EQ Rueda giratoria+botón Pala de control otros Google Fast Pair Microsoft Swift Pair Detección de uso Resistencia IP52 Modo baja latencia Acabados Negro y Blanco PRECIO 349 euros

9,0 Diseño 9,0 Calidad de sonido 9,2 Cancelación de ruido 9,0 Ergonomía 8,0 Experiencia de uso 9,0 Batería 9,5 A favor Calidad de sonido excelente

Diseño con personalidad y buenos materiales

Batería inagotable En contra Lo malo

Comportamiento de la cancelación de ruido adaptativa

Estuche y transporte

Nothing Headphone (1) Pro PVP en Amazon — 349,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con los Nothing Headphone (1) Pro

Diseño: 100% personalidad Nothing

Debo reconocer que me encanta el diseño de los móviles y auriculares de Nothing con esas transparencias que simulan la disposición de los componentes internos aportando un aspecto futurista.

Los Nothing Headphone (1) Pro siguen con ese mismo lenguaje de diseño, por lo que representa un diseño continuista con respecto a su hermano pequeño (y de gama inferior) los Nothing Headphone (1), al que han aplicado algunas mejoras en materiales y diseño: construcción en aluminio y titanio, diadema un poco más ancha, nuevo diseño para la transparencia en la parte externa de las copas y cambio de ubicación para los micrófonos.

Las almohadillas estrenan composición con una nueva combinación de espuma que permite adaptarse mejor al perfil de la cara y distribuir mejor la presión para evitar la fatiga tras largos periodos de uso. Además, Nothing ha tenido en cuenta cuando se usan con gafas, y al ser más blanditas, las patillas no se te incrustan en el cráneo. Quienes usen gafas entenderán de qué les hablo.

Llama especialmente la atención la simulación de la bobina del altavoz principal tras el cristal Panda 9H que, según la marca, es resistente a golpes y arañazos.

La marca ha reforzado la unión de las copas con la diadema cambiando el soporte de aluminio por un de titanio que además de aportar más rigidez, reduce unos gramos su peso.

Las copas de los auriculares giran 90º para acomodarse planas sobre el pecho cuando no los estás usando, o para meterlos en el peculiar estuche de transporte que ha diseñado la marca. El resultado es un estuche con un aspecto similar a un bolso de mano que deja desprotegida la diadema y se olvida de incluir un espacio para transportar los cables junto a los auriculares, un detalle importante para quienes tienen previsto usarlo en viajes.

Por otro lado, los Headphone (1) Pro tampoco permiten plegar las copas para hacerlos más compactos al llevarlos de viaje o para que ocupen menos espacio en la mochila.

Recuperar el uso de los botones físicos que ya montaban los Headphone (1) ha sido todo un acierto, sobre todo teniendo en cuenta que el diseño externo en cristal impide incorporar un panel táctil en esa zona.

Lo cierto es que el uso de la rueda de volumen ha sido muy intuitivo y, al subir o bajar el volumen simula un sonido "clic clic clic" que indica que algo está sucediendo. Sin embargo, me habría gustado una respuesta háptica más física. Algo como lo que transmite la rueda de un ratón. Además, desde este mismo botón se activa la reproducción y pausa de la música pulsándolo y, al mantener la pulsación, se cambia el modo de cancelación de ruido.

Buenas sensaciones también con la palanca del siguiente canción y avance rápido, así como los botones personalizables para el asistente de voz. Nohing ha distribuido los botones de forma inteligente, dejando los que más se usan muy a mano (volumen, cambio de canción, asistente, etc) y los menos habituales (sincronización Bluetooth, Flat EQ, etc) ocultos en la cara interna de los auriculares.

Sonido: Nothing lo ha dado todo en la calidad de sonido.

Si tuviera que definir en solo tres palabras a estos auriculares, sin duda serían "calidad de sonido". Los responsables de ello son tres drivers diferentes especializados en reproducir cada uno de los rangos de frecuencia.

Para los bajos usa un driver dinámico de 40 mm fabricado con PEEK y poliuretano que reduce la distorsión y mejoran la representación de los tonos graves. Las voces y los tonos medios queda de la mano de un driver dinámico de precisión de 13 x 8 mm y un tweeter xMEMS con diafragma de silicona que ofrece mayor rigidez y velocidad para representar de forma más fiel los instrumentos.

El conjunto es un sonido en el que los tres drivers trabajan de forma conjunta para que cada instrumento, voz y percusión tenga presencia propia y no se solape con el resto de instrumentos. Los graves de 'Bad Guy' de Billie Eilish suenan limpios y pesados. El popular riff afilado de las guitarras de 'Thunderstruck' de AC/DC no se eclipsa con el resto de instrumentos y se mantiene perfectamente nítido y reconocible en el fondo durante toda la canción.

Sin embargo, la mejor demostración de ese despliegue de calidad lo he escuchado en 'Berghain' de Rosalía, donde lo más fácil es que la amalgama de instrumentos que rodea a la artista se solape eclipsándose unos a otros. Aquí todos permanecen en su sitio, especialmente los violines y cuerdas.

Para afinar el sonido de estos auriculares, Nothing ha contado con la colaboración de los ingenieros de Metropolis Studios de Londres, un estudio de grabación por el que han pasado figuras como Queen, The Rolling Stones, Amy Whitehouse, Adele, Madonna, Rihana o Elton John, entre muchos otros. Algo sabrá de sonido esta gente.

Fruto de esa colaboración han surgido distintos perfiles de audio espacial, en los que mediante la ecualización del sonido, se consigue recrear distintos escenarios en los que se coloca el sonido de forma distinta recreando el espacio de un club de música electrónica, de una sala de conciertos o de uno de los garitos londinenses de música en vivo.

Personalmente, el que más he utilizado es el denominado Estudio B, que recrea la acústica real de ese mismo estudio de Metropolis Studios, en el que se tiene la sensación de que los músicos se acercan al oyente, mientras que el modo Estándar es el más genérico y neutro. Todas estas funciones se activan desde la aplicación Nothing X que permite configurar todos los ajustes de los auriculares y seleccionar el tipo de ecualización que se aplica a cada tipo de música.

Otra función exclusiva de estos auriculares que me ha parecido muy interesante la encontramos en oculta en un discreto interruptor situado en la cara interna de la copa izquierda de los Nothing Headphone (1) Pro con la etiqueta Flat EQ. Al activar este interruptor, los auriculares pasan a tener un sonido plano, sin coloraciones ni ecualizaciones.

Su objetivo es eliminar cualquier alteración del sonido original para convertir a los Headphone (1) Pro en unos auriculares de estudio con los que poder editar audio con la máxima fidelidad o, simplemente, escuchar "audio sin aditivos".

Llegados a este punto, permitidme que me ponga en plan talibán, pero con esto no hay medias tintas: si realmente quieres audio sin pérdida de calidad, los auriculares deben poder conectarse por cable.

En este sentido, los Nothing Headphone (1) Pro pueden hacerlo de dos formas: mediante USB C directamente a un smartphone o portátil; o por jack de 3.5mm para un sistema de audio o conectarlo al sistema de sonido de un avión, por ejemplo.

Al hacerlo, es cuando mejor se aprovechan las capacidades del audio sin pérdida por la compresión que aplica de forma inherente la transmisión por Bluetooth, además de poder cargar los auriculares mientras escuchas música. No obstante, si eso de ir atado con un cable no va contigo, también puedes activar el códec LDAC y reducir esa pérdida.

Cancelación de ruido: muy natural pero poco adaptativa

Lamentablemente, durante la semana que he estado probando los Nothing Headphone (1) Pro no me ha coincidido con ningún viaje para probar la cancelación de ruido activa en su escenario perfecto: el interior de un avión.

Sin embargo, para mis viajes uso unos Sony WH-1000XM4, y para trabajar uso unos WH-1000XM5, por lo que puedo comparar el rendimiento de los Nothing Headphone (1) Pro con algunos de sus rivales directos en algunas pruebas que no implican subirse a un avión.

En términos generales, los diez micrófonos (tres exteriores y dos interiores por cada copa) que monta el modelo Pro mejora la captación del sonido ambiente para contrarrestarlo en el interior de la copa, y confirmar que se produce esa cancelación. He hecho la prueba cocinando con la campana extractora de máxima potencia y, lo que era un zumbido insoportable equiparable al ruido de un Airbus A320, se convirtió en un leve murmullo de fondo que quedaba eclipsado bajo la melodía de las canciones de Leiva. Esa era la prueba fácil: un sonido constante.

La prueba difícil es el murmullo cambiante de una cafetería en hora punta. Aquí el modo de cancelación de ruido adaptativo deja ver sus costuras y no consiguió compensar todo el ruido exterior, dejando pasar parte de las conversaciones que tenía a mi alrededor.

Además, cuando giraba levemente la cabeza, cambiaba la recepción de los micrófonos haciendo que se colara más ruido por la oreja que estaba más cerca de la fuente de ruido que por la otra. Cabe matizar que, estos cambios en la cancelación, se producen en el contexto de un nivel de supresión de ruido que supera a la media del mercado, pero cuando hablamos de auriculares de gama alta (y de precios de gama alta) el nivel de exigencia también sube.

Hay dos efectos muy habituales en los auriculares de gama alta: por un lado el "efecto submarino" al encender la cancelación de ruido, produciéndose la sensación de vacío artificial oclusivo que nos recuerda a cuando nos sumergimos bajo el agua, y el sonido metálico que deja el modo transparente. Ninguno de estos dos efectos está presente en los Nothing Headphone (1) Pro.

El modo transparente me ha parecido especialmente bueno por su naturalidad a la hora de amplificar los sonidos del exterior para contrarrestar la cancelación de ruido pasiva que ofrecen los auriculares con solo ponértelos. Como diría Ned Flanders: "es como si no llevara nada".

Nothing Headphone (1) Pro PVP en Amazon — 349,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Batería: simplemente inagotable

Sin paños calientes: la batería no te la acabas. Nothing promete 30 horas de autonomía con la cancelación activada y 68 horas con la cancelación desactivada. Si bien es cierto que las marcas tienden a no pillarse los dedos con estas mediciones y el consumo depende mucho de factores como la cobertura (si está conectado por Bluetooth) o el volumen, pero en nuestra prueba ha superado con creces esa cifra y se acerca más a las 40 horas de uso que a las 30 prometidas. Minipunto para Nothing.

A la hora de cargarlo, basta con cinco minutos de carga por USB C a 60W para recuperar más de dos horas de uso. En 30 minutos completa el 50% de la carga y ha tardado 75 minutos en completar el 100% de la carga, ralentizándose a partir del 95% para proteger la batería.

Nothing Headphone (1) Pro, la opinión de Xataka

Atreverse con unos auriculares de (casi) 350 euros no es lo mismo que hacerlo por unos de 99 euros. La inversión merece una segunda (e incluso una tercera) reflexión y ese es un momento clave en la decisión de compra. Nothing todavía no tiene a sus espaldas el prestigio de Sony o Bose. Sin embargo, los Headphone (1) Pro les coloca en el camino correcto para conseguirlo.

Son unos auriculares que se desmarcan con un diseño innovador y muy cuidado, con materiales que prometen ser resistentes. En cuanto a calidad de sonido, los Headphone (1) Pro están a la altura de los mejores modelos de Sony o Bose. Tal vez el punto que más le va a penalizar en esa apretada decisión de compra puede ser en la calibración de los algoritmos de su cancelación de ruido adaptativa.

Si bien es cierto que la empresa londinense ha conseguido una cancelación de ruido muy natural, sin esa sensación oclusiva del vacío, con la que consigue una notable reducción de ruido, falla en algo que se valora mucho en los auriculares de esta gama de precios: que el usuario no note que ese está cancelando el ruido mientras el sistema gestiona qué nivel de cancelación es el adecuado para cada momento. Por todo lo demás, los Nothing Headphone (1) Pro han llegado pisando fuerte y se merecen un hueco entre los auriculares del rango de precio de los 350 euros por su excelente calidad de sonido.

¿Te lo recomiendo?

Depende. La apuesta de Nothing está orientada a la calidad de audio y al diseño y, sin duda alguna, en esos ámbitos cumplen con creces. Sin embargo, en el rango de los 349 euros con los que se lanzan los Nothing Headphone (1) Pro encontramos otras alternativas que ofrecen una calidad de sonido tan buena como la de los Nothing, con el añadido de ofrecer una cancelación de ruido adaptativa más afinada, como los Sony WH-1000XM6 por 378 euros o los Bose QuietComfort Ultra Gen 2 por 388 euros. No obstante, si estás considerando comprar unos auriculares de esta categoría, los Headphone (1) deberían estar en un lugar destacado de tu lista.

Nothing Headphone (1) Pro PVP en Amazon — 349,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes | Xataka

En Xataka | Nothing Ear (3a), análisis: directos al top de "mejores auriculares de menos de 100 euros"

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Nothing. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.