Lenovo estrena su gama Googlebook: un portátil OLED de 15 pulgadas ultraligero volcado con la inteligencia artificial

El ecosistema Chromebook da un salto de nivel en el segmento alto. Lenovo ha presentado el Lenovo Googlebook 15, el primer dispositivo bajo esta nueva denominación comercial desarrollada junto a Google. El equipo busca alejarse del concepto de portátil barato para el aula o tareas de oficina básicas, ofreciendo una configuración orientada a profesionales y creadores que quieran la máxima fluidez de ChromeOS combinada con funciones nativas de IA.

Pantalla OLED 2,8K y un peso por debajo de los 1,3 kilos

El punto fuerte del terminal reside en su apartado multimedia y diseño. Monta un panel OLED táctil de 15,3 pulgadas con resolución 2,8K (2.880 x 1.800 p), tasa de refresco a 120 Hz, brillo de 500 nits y cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3.

A pesar del tamaño de la pantalla, Lenovo ha ajustado el chasis de aluminio a solo 1,29 kg de peso y 15,9 mm de grosor, convirtiéndolo en el modelo de 15 pulgadas más ligero de todo su catálogo.

En el interior integra un procesador Intel Core Ultra 5 325 enfocado a tareas de IA local (hasta 47 TOPS de NPU), acompañado de opciones de hasta 32 GB de RAM LPDDR5x y hasta 512 GB de almacenamiento SSD.

Destaca también su trackpad háptico de 150 mm, sistema de cuatro altavoces con Dolby Atmos, conectividad WiFi 7 y una batería de 70 Wh que promete hasta 12,5 horas de autonomía.

Software enriquecido con Gemini y un cursor inteligente

A nivel de software, estrena Googlebook OS, una versión que exprime las herramientas de Gemini Intelligence. Entre las novedades destacan funciones como Magic Pointer (que permite activar respuestas rápidas o ediciones al agitar el ratón sobre elementos) o Rambler, un sistema de dictado avanzado que elimina vacilaciones verbales y aplica el formato de texto en tiempo real.

El equipo saldrá a la venta a partir del próximo 4 de octubre con un precio de partida de 1.199 euros. Incluye además un año de suscripción a Google AI Pro con 2 TB de almacenamiento en la nube y acceso a la suite de software creativo en la web.

⚡ EN RESUMEN: ordenador portátil lenovo googlebook 15 ✅ LO MEJOR Pantalla OLED de nivel superior: los 120 Hz y la precisión cromática DCI-P3 aseguran una experiencia de visualización excelente para consumo multimedia y trabajo.

los 120 Hz y la precisión cromática DCI-P3 aseguran una experiencia de visualización excelente para consumo multimedia y trabajo. Ligereza extrema para su tamaño: lograr un peso de 1,29 kg en un portátil de 15,3 pulgadas facilita mucho su transporte diario. ❌ LO PEOR Precio de gama alta para un sistema basado en nube... Cruzar el umbral de los 1.100 euros en un ordenador con Googlebook OS puede ser un freno para quienes requieran software nativo complejo de Windows o macOS.

Cruzar el umbral de los 1.100 euros en un ordenador con Googlebook OS puede ser un freno para quienes requieran software nativo complejo de Windows o macOS. Dependencia de la suscripción de Ia IA... Parte del atractivo del dispositivo está ligado al paquete Google AI Pro incluido durante el primer año, que pasará a ser de pago posteriormente. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un usuario intensivo del ecosistema Google y web. Es ideal para profesionales, redactores o gestores que trabajen principalmente en la nube y busquen un hardware premium ultraligero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas usar el software local de arquitectura, edición de vídeo pesada o videojuegos exigentes sin depender de la nube, una alternativa x86 con GPU dedicada o un MacBook seguirá siendo más versátil.

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