LG renueva sus altavoces para fiestas con hasta 440 W de potencia y una IA que convierte tu lista de canciones en un karaoke

Ya no estamos tan lejos de que empiece a hacer frío, pero de momento sigue siendo un buen momento del año para hacer una buena fiesta con familia y amigos. Para amenizarlas, LG acaba de lanzar sus nuevos altavoces xbom Power: son tres modelos con un diseño y potencia sonora diferente, pero que comparten una IA que convierte en karaoke cualquier canción.

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Tres altavoces portátiles para tener un karaoke donde quieras

Estos nuevos altavoces de LG siguen la estela del xboom La Bestia Stage 501, del que ya os hablamos el pasado verano. El más económico de ellos, el xboom Power 5000, es también el más compacto de los tres, parte de los 347,68 euros y tiene 260 W de potencia. A continuación, tenemos el Power 7000 con 340 W de potencia y un precio de 448,74 euros. Y por último, tenemos el tope de gama: se llama xboom Power 9000, cuesta 548,43 euros, tiene 440 W de potencia y está pensado para cuando se necesita mayor cobertura sonora.

Ahora que ya sabemos las diferencias y precios de cada uno de estos modelos, vamos con las características que comparten. La más interesante se llama AI Karaoke Master y, en esencia, sirve para convertir cualquier canción que tengamos en la biblioteca en una pista de karaoke. A esta se le suma otra herramienta que baja el volumen de las voces originales, por lo que podrás tener un karaoke con amigos donde quieras. Y todo pulsando un botón sin necesidad de configuraciones complicadas.

Estos xboom cuentan, además, con un sistema que adapta la iluminación a la música. A nivel sonoro, más allá de la potencia de cada altavoz, los tres cuentan con un sistema que ajusta el audio de cada canción en función de dos aspectos: el género de la música y el espacio donde tenemos el altavoz. Y, si tienes otros altavoces de la familia LG xboom, puedes conectarlos entre sí para ampliar la cobertura.

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Imágenes | LG

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