El AVE Burgos-Vitoria enfrente su mayor reto: levantar siete viaductos en siete kilómetros para salvar ríos, carreteras y vías de tren

A las localidades de Manzanos (Álava) y La Puebla de Arganzón (Burgos) las separan menos de seis kilómetros a recorrer en menos de 10 minutos por una apacible carretera. Pero cuando el objetivo es conectarlas con un tren que circula a más de 200 km/h, esa pequeña brecha se puede convertir en un acantilado.

Ese es el reto que tiene por delante Adif AV, encargada de supervisar uno de los mayores problemas de ingeniería al que se enfrenta la alta velocidad Burgos-Vitoria.

Un nuevo tramo. El Ministerio de Transportes ha confirmado la adjudicación para la construcción del tercer tramo de la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria a través de Adif AV. Para sacar el tramo se invertirán 241,6 millones de euros pese a que sólo tiene una longitud de siete kilómetros.

Las vías se extenderán entre las localidades de Manzanos (Álava) y La Puebla de Arganzón (Burgos). O más bien podríamos decir casi que "sobrevolarán" porque el verdadero reto está en cómo llevar el tren de una a otra localidad.

Siete viaductos para siete kilómetros. Y es que en su anuncio, el Ministerio de Transportes destaca que el verdadero reto está en los siete viaductos que hay que construir para llevar el tren de uno a otro lado. Pese a que la extensión del tramo es de apenas siete kilómetros, serán necesarios siete pasos elevados para poder salvar todos los obstáculos que hay en el camino.

En total, el tren estará "sobrevolando" el suelo durante 2,5 kilómetros. Es decir, el 35% del tiempo que el tren circule por este punto lo hará sobre uno de estos viaductos. Teniendo en cuenta el tamaño de la infraestructura, veremos una concatenación de viaductos en muy poco espacio.

El más complicado. De todos ellos, uno destaca por encima del resto. Pese a que la suma total de viaductos medirá 2,5 kilómetros, sólo uno de ellos extenderá las vías por las alturas durante más de un kilómetro. Es el más complejo de los siete porque tiene numerosos obstáculos que salvar.

UN VISTAZO A...

Y es que esta infraestructura llevará las vías a 5o metros de altura y se sostendrá sobre un arco de hormigón de 222 metros. El objetivo es salvar de una sola vez el río Zadorra, la línea de ferrocarril convencional Madrid-Hendaya, la carretera nacional N-1 y la autovía A-1 que discurre paralela.

Un pasito más. Este tercer tramo adjudicado forma parte de los siete en los que se han dividido el tramo de alta velocidad Burgos-Vitoria para conectar esta línea con la Y vasca. De momento, de los siete tramos, Transportes destaca que ya hay cuatro en construcción, contratados o en licitación, sumando un total de 54,8 kilómetros.

De esos cuatro tramos en los que ya se trabaja, el primero en construcción, el Pancorbo-Ameyugo, también es muy complicado ya que el 77% de los 8,4 kilómetros discurren a lo largo de los tres túneles y tres viaductos que completan este paso. Además, se han hecho las primeras gestiones para la Variante Ferroviaria de Burgos y Valle de las Navas, de 16,7 kilómetros. En este caso se suceden otros seis viaductos más.

¿Para cuándo? Es lo que no está claro y es que no hay una fecha cerrada para la apertura del enlace de alta velocidad entre Burgos y Vitoria. El objetivo no está definido aunque José Antonio Santano, secretario de Estado del Ministerio de Transportes, apuntaba este mismo año a que espera que la línea esté lista "en cuatro o cinco años".

Y es que las dificultades técnicas son mayúsculas en este paso. Además de las obras ya mencionadas, el proyecto se ha retrasado en algunos puntos. Por ejemplo, en Piérnagas (Burgos) se firmó un contrato para ejecutar las obras en 34 meses. Sin embargo, en 2025 se tuvo que ampliar el plazo de ejecución en otros 15 meses dadas las dificultades y este mismo año se ha vuelto a ampliar el tiempo previsto en otros seis meses porque el terreno es demasiado inestable.

Foto | Ministerio de Transportes

En Xataka | Renfe ha convertido el Madrid-Barcelona en su fortín. Y por eso Iryo ya está mirando otros destinos