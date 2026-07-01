Un monstruo de altavoz portátil con luces, 220 W de potencia y karaoke con IA: así es el nuevo LG xboom La Bestia Stage 501

El verano y el calor traen de vuelta esas reuniones con familia o amigos hasta las tantas. Un buen altavoz Bluetooth nos va a ayudar a amenizarla con un poco de música y ahí es justo donde entra el LG xboom La Bestia Stage 501, un nuevo altavoz portátil que puede dar mucho juego si te gusta el karaoke y que está disponible por 399,20 euros en MediaMarkt y también en Amazon.

220 W de potencia en un altavoz con luces LED y karaoke

Estamos ante un altavoz de gran tamaño (su peso neto es de 11,7 kg), pero que cuenta con un par de asas para que lo podamos transportar y mover de forma cómoda. Tiene certificación IPX4 contra salpicaduras, así que lo puedes usar cerca de la piscina. Según la marca, su batería es capaz de llegar hasta las 25 horas de autonomía. Además, es extraíble, por lo que si necesitas mucha más autonomía, podrías adquirir una batería adicional y sustituirla cuando quieras.

Una de sus funciones más llamativas es una inteligencia artificial que nos ayudará a tener un karaoke muy versátil en las fiestas. Cuenta con lo que LG llama 'IA Karaoke', una tecnología que elimina las voces de las canciones en tiempo real y las convierte en pistas instrumentales. Además, como tiene entrada para dos micrófonos, puedes generar una actividad muy divertida para grupos.

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A nivel sonoro, tiene una potencia de 220 W con dos woofers de 5,25’’ y dos tweeters de 2,5’’, por lo que podemos esperar un sonido y unos graves muy potentes. Eso sí, para aprovechar esta potencia sonora es necesario que lo conectemos a una toma de corriente (con la batería, se queda en 160 W). Cuando lo usemos, también podemos configurar la luz LED que emite para que funcione al ritmo de la música, generando así un efecto muy llamativo y que queda genial en cualquier fiesta.

⚡ EN RESUMEN: lg xboom stage 501 ai ✅ LO MEJOR Sonido y graves potentes: Podemos esperar de él un sonido potente y limpio. Lo mismo podemos decir de sus graves.

Podemos esperar de él un sonido potente y limpio. Lo mismo podemos decir de sus graves. La función de karaoke: Poder usar el altavoz como un karaoke es una opción muy chula y versátil, todo teniendo en cuenta que su IA nos permitirá usar cualquier canción.

Poder usar el altavoz como un karaoke es una opción muy chula y versátil, todo teniendo en cuenta que su IA nos permitirá usar cualquier canción. Muchas opciones de conectividad: Además de Bluetooth, también tiene un puerto USB-A, uno de 3,5 mm y dos entradas para micrófonos. ❌ LO PEOR Es grande y pesado : Pese a sus asas, sus más de 11 kg de peso neto hacen que moverlo no sea tarea sencilla.

: Pese a sus asas, sus más de 11 kg de peso neto hacen que moverlo no sea tarea sencilla. Los 220 W, solo conectado a la corriente: Al usarlo con batería, su potencia sonora se queda en 160 W. 💡 CÓMPRALO SI... Eres de los que hace muchas reuniones o barbacoas en casa y buscas un altavoz muy potente que, además, te permita usarlo de karaoke. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un altavoz portátil mucho más manejable, no te gusta el karaoke o no necesitas tanta potencia.

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Imágenes | LG

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