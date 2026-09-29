El Gobierno cambia las normas el 1 de octubre y acepta una reclamación histórica de los motoristas: podrán utilizar el arcén

Los motoristas podrán utilizar los arcenes para avanzar en un atasco. Eso es uno de los grandes cambios que llega con toda la reforma normativa que entra en vigor el próximo 1 de octubre en nuestro país después de los cambios introducidos por el Gobierno el pasado mes de junio.

Eso sí, hay letra pequeña.

Cómo no.

Una reivindicación histórica. Que los motoristas puedan utilizar el arcén para avanzar en los atascos es una reclamación histórica por parte del colectivo. Uno de los últimos datos llega desde un estudio realizado por ANESDOR en colaboración con Motos.net en el que señalan que el 95% de los motoristas apoyan esta medida.

Y aunque estos son los últimos datos, el colectivo lleva años presionando para incorporar una medida de la que, también, se lleva años hablando. Y es que ya en 2020 desde la DGT anunciaban que permitirían a las motocicletas tomar este "atajo" cuando existan retenciones pero no ha sido hasta 2026 cuando este cambio será real.

O no, como veremos ahora.

¿Qué cambia? El pasado mes de junio, el Gobierno aprobó una serie de medidas que se incorporan al Reglamento General de Circulación a partir del 1 de octubre. Entre los cambios tenemos una edad mínima para moverse en patinete, cambios a la hora de adelantar a ciclistas o nuevas obligaciones en caso de atasco. Algunas de ellas afectan directamente a los motoristas.

Y es que éstos podrán circular por el arcén "cuando la circulación de los carriles de la vía esté detenida por congestión del tráfico", tal y como se lee en la reforma del artículo 36 del Reglamento General de Circulación. La velocidad máxima será de 30 km/h y sólo se podrá circular en columna de a uno y extremando la precaución.

Además, se especifica que "los conductores de motocicletas deberán asegurarse de no poner en riesgo a los conductores de los vehículos obligados a circular por el arcén, debiendo abandonar el arcén si fuera preciso".

UN VISTAZO A...

Muchas dudas. Pese a que el nuevo texto da vía verde a poder circular en moto por un arcén para poder saltarse un atasco, nos quedan muchas dudas de su aplicación real. Y es que hay dos condicionantes clave.

El primero está en la propia norma. Al principio del texto se señala que el uso extraordinario del arcén "se podrá habilitar en aquellos tramos previamente acordados entre el titular de la vía y el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico". Es decir, que tendrá que estudiarse y aprobarse esta posibilidad.

Segundo, porque la decisión choca directamente con otra registrada con esa nueva batería de cambios. Y es que cuando se produzca un atasco, los conductores tendrán que echarse a izquierda y derecha para liberar un carril para emergencias, lo que en la práctica obliga a ocupar el arcén y, por tanto, es muy probable que deje sin sitio a las motocicletas.

Os escuchamos. Es lo que parece haber dicho la DGT aunque, como señalamos anteriormente... de aquella manera. Y es que en 2024, Expansión se hacía eco de las palabras de Pere Navarro en las que reconocía que "cuando tienes una norma y nadie la cumple, a lo mejor el problema es de la norma" en relación a las ocasiones en las que los motoristas utilizaban el arcén para avanzar en caso de atasco.

Se trata, por tanto, de "dar cobertura legal a lo que ya es una práctica real". Sin embargo, esa decisión se ha cogido con muchas pinzas porque, aunque aprobada a 1 de octubre, quedará por ver si la aplicación real llega a algún lado. De momento, la utilización incorrecta de los arcenes sigue estando castigada con 200 euros de multa... y el motorista sólo podrá librarse de ella si en la carretera está especificado que se pueden utilizar los arcenes para este propósito.

Foto | Ryunosuke Kikuno

En Xataka | El Gobierno cambia las normas el 1 de octubre: multa de 200 euros por no dejar un carril de emergencia en los atascos



