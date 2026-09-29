Este año ha quedado claro: ya no hay que gastarse un pastizal para tener una tele brutal. Y China tiene mucho que ver

Tener una tele con lo último en tecnología y prestaciones futuristas impensables hace solo unos años ya no te cuesta una pequeña fortuna. Es cada vez más accesible gracias a una atractiva gama media que ha crecido rápidamente en competencia, ofreciendo precios contenidos y diagonales gigantescas para conquistar a todo tipo de usuarios.

El avance en funcionalidades ha sido enorme en los últimos años, y ahora cuando vas a comprar una tele buscando una buena relación calidad-precio ya no tienes que renunciar a casi nada crítico, ni optar por tamaños diminutos. Sí, es cierto que todavía hay modelos premium con precios estratosféricos, pero la diferencia en prestaciones aprovechables reales con respecto a la gama media es cada vez menor.

Y aquí los fabricantes chinos como TCL, Hisense, Haier o Xiaomi tienen buena parte de culpa, al haberse introducido en el mercado occidental ofreciendo precios hasta ahora imposibles y acelerando los ciclos de distribución de lo último en innovación. ¿Cómo está la situación ahora mismo en 2026 al comprar un televisor con buena relación calidad-precio? En este artículo vamos a repasarla.

Teles a la última para todos los bolsillos

Imagen: Mike Mozart

Lo normal cuando buscas un dispositivo con buena relación calidad-precio es que tengas que renunciar a ciertas prestaciones que abaraten tu adquisición. Pero en el sector de las Smart TV ha ido sucediendo una cosa de lo más interesante en los últimos años: cada vez tienes que renunciar a menos y obtienes más por menos dinero.

El salto en prestaciones de los televisores modernos si lo comparamos con lo que teníamos hace cinco o seis años ha sido brutal, tanto en especificaciones como en tamaños. Por ejemplo, la tecnología OLED cada año que pasa es un poco más brillante y eficiente, pero también se ha puesto en poco tiempo al alcance de los presupuestos medios.

Y este año ha sido una tendencia que se ha confirmado con lanzamientos como la gama de teles OLED de LG para 2026, con la aparición de un interesante modelo C6EB superior en prestaciones al B6 (el modelo de entrada a la gama OLED) para los que buscan una tele OLED compacta y barata de hasta 48 pulgadas que ronde los 1.000 euros.

También ha aparecido este año un nuevo modelo LG OLED C6H, ligeramente superior a la C6 "normal", pero que monta el mismo panel que montaba el G5 (el modelo más avanzado del año pasado) y que cuenta con algunas mejoras adicionales como el tratamiento antirreflejos. Si no puedes ir a por el tope de gama, este ofrece casi lo mismo, y con un mejor precio.

Otro ejemplo del acercamiento de teles OLED brutales a la gama media lo tenemos en Samsung, que esta temporada sorprendía en su gama OLED 2026 con el lanzamiento del S83H, el modelo de entrada más equilibrado a su línea con un precio que en pocos meses ya ha bajado de los 1.000 euros. Toda una ganga si lo comparamos con lo que costaba una tele así hace unos años.

Imagen: Samsung

Y es solo el principio de una democratización más revolucionaria aún, que si se cumplen las predicciones veremos a partir de los próximos años de la mano principalmente de TCL, fabricante chino que ya tiene en el punto de mira el sistema de fabricación de paneles OLED mediante impresión por inyección de tinta (Inkjet Printing OLED), con precios notablemente más económicos que los actuales.

De hecho, la firma ha estado haciendo en los últimos años su propia aproximación al sector OLED, de forma discreta y en segundo plano con respecto a su gama LCD, hasta que este año sorprendían con el lanzamiento de uno de los monitores con sonido integrado (sin sintonizador de TDT) más punteros del mercado: el TCL X3. Orientado a videojuegos o como equipo de escritorio, pero también para ver streaming o usar un sintonizador de TV externo, y todo ello a un precio de gama media que ya ronda los 900 euros.

Por fin han llegado los RGB miniLED y RGB microLED

Imagen: Hisense

Pero si ha habido una sorpresa esta temporada 2026, esa ha sido la llegada masiva de las teles con sistemas de iluminación RGB miniLED y RGB microLED, con diodos que ya emiten los tres colores primarios (rojo, verde y azul) en lugar de solo una luz blanca o azul como los miniLED clásicos, para lograr volúmenes de color nunca antes vistos en una tele LCD.

Es una innovación que ha estado muy presente en los últimos meses con marcas como Hisense, Sony, LG o Samsung anunciando teles y sus diferentes aproximaciones a la tecnología. Pero lo curioso del asunto no está en la innovación en sí, que te puede resultar más o menos atractiva, sino en que ésta ha llegado directamente a la gama media, a teles por debajo de los 1.500 euros (precios de salida oficiales que luego bajan considerablemente) que compiten en muchos aspectos de calidad de imagen con los hasta ahora intocables OLED, bastante más caros.

Es por ejemplo el caso de Hisense con la espectacular UR8S presentada a principios de año y que ha conseguido llevar en unos pocos meses la recién estrenada tecnología RGB miniLED a la gama media con precios por debajo de los 1.000 euros.

Y es que el control de la iluminación del panel es uno de los campos de batalla de los últimos tiempos en las teles LCD para conquistar parte del mercado de OLED, con más algoritmos y sistemas para gestionar de forma eficaz las ya miles de zonas FALD de las teles reduciendo problemas de halos o blooming en pantalla, mejorando el contraste y ofreciendo negros más puros y profundos.

Imagen: Antonio Vallejo

Por supuesto la resolución 4K es ya algo básico en todos los modelos por encima de las 32 pulgadas, pero las gamas medias han ido mucho más allá haciendo asequible características, funciones y diagonales que hace unos pocos años solo estaban presentes en teles carísimas.

Es el caso de los brillos por encima de los 1.000 nits para poder tener un HDR decente, conexiones HDMI 2.1 de serie en todas las teles, tecnología para juegos como Variable Refresh Rate o VRR, sonido envolvente Dolby Atmos, compatibilidad con lo último en alto rango dinámico como HDR10+ o Dolby Vision, pantalla antirreflrejos, ángulos de visión mejorados, tamaños de más 85 pulgadas, etc.

Imagen: TCL C7L

Y todo esto empujado sobre todo por las marcas chinas que lo ofrecen con unos precios y tamaños impensables hace solo unos años. De hecho, en el pasado CES 2026 sorprendió TCL con sus nuevas teles SQD-miniLED C8L y C7L que han pasado directamente a ser dos de los modelos con mejor relación calidad-precio de 2026.

Y sin olvidarnos de Xiaomi con su apuesta por la serie TV S Pro Mini LED 2026 con diagonales enormes de hasta 98 pulgadas por unos 2.000 euros. Precios, especificaciones y tamaños que hace menos de cinco años nos hubieran parecido imposibles.

Imagen: Hisense

Tener el mejor sonido, una asignatura pendiente en la gama media

Aunque el avance en prestaciones generales y de calidad de imagen ha sido espectacular, todavía seguimos teniendo un problema importante en la gama media y en muchos modelos premium: la calidad de sonido. Las teles tienen una imagen y precios brutales, sí, pero les falta aún sonido a la altura. Y si quieres algo medio decente, o te vas a la gama alta o te compras una barra de sonido aparte.

Los fabricantes nos dicen por activa y por pasiva que sus teles tienen cientos de vatios de potencia y que son compatibles con sonido Dolby Atmos, pero esto de por sí no quiere decir que vaya a ofrecer un sonido espectacular, simplemente que tiene amplificadores de tal capacidad y que entiende o es capaz de decodificar ese formato, y punto.

El pobre sonido de las teles planas actuales está siendo el caballo de batalla en las gamas más altas con algunos escasos modelos destacados (los puedes contar con los dedos de una mano) en los que puedes prescindir de una barra de sonido aparte al ver cine con una mínima calidad, pero es algo que necesita mejorar aún mucho en las gamas medias y bajas.

Imagen: Xataka

Hay honrosas excepciones como la Philips LED+ 911 o la Panasonic Z95B, ambos buques insignia de sus respectivas marcas para este año y que apuestan por una barra de sonido de emisión frontal con altavoz central real insertado. Y parece que aquí podría estar la clave, en volver a incorporar este tipo de altavoces frontales en las teles.

De hecho, Marek Maciejewski, Director de Desarrollo de Producto de TCL Europa, en una entrevista durante el CES 2026 de enero al presentar los nuevos modelos más punteros del fabricante señaló lo siguiente: "sólo el disparo (emisión de sonido) frontal puede crear un verdadero sonido de cine en casa".

Es decir, si queremos tener un sonido que se aproxime al que pueden dar los sistemas de audio domésticos más solventes, hay que recurrir necesariamente a colocar los altavoces en la parte frontal de las teles, ya sea en la zona inferior a modo de barra de sonido o en los laterales como se hacía antiguamente. Esto limita el aspecto minimalista de los diseños actuales, pero también lo hace el tener que comprar luego una barra de sonido aparte para poner bajo la tele.





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Imagen portada | Xataka

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