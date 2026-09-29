También hay móviles plegables reacondicionados: este de Samsung cuesta la mitad que el nuevo Z Fold8 Ultra

Este año 2026 está siendo el mejor año para los teléfonos plegables. Este tipo de móviles cada vez tiene más público, aunque la gran mayoría de ellos tienen un precio elevado que no está al alcance de todos los bolsillos. Hay dos formas de minimizar este problema: buscar un plegable que no sea de la generación actual y que, además, sea reacondicionado.

Ya os hemos explicado que no todos los reacondicionados merecen la pena, pero si elegimos bien, es una forma genial de ahorrar. Un ejemplo de ello lo tenemos con este Galaxy Z Fold7 de Back Market: está disponible por 875 euros, un precio bastante atractivo si tenemos en cuenta el precio del actual Galaxy Z Fold8 Ultra.

Galaxy Z Fold7 Reacondicionados PVP en Back Market — 875,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una forma más económica de tener un plegable de Samsung

Si lo que estás pensando es en hacerte con tu primer móvil plegable y te gusta este tipo de diseño, el Galaxy Z Fold7 es una muy buena opción. Como siempre os decimos, los dispositivos reacondicionados de Back Market tienen un período de garantía de 12 meses y un período de prueba gratis de 30 días, ideal para probar el teléfono, ver lo que ofrece y, si no te convence, devolverlo.

Pero, ¿el Galaxy Z Fold7 sigue mereciendo la pena en 2026? Es cierto que el nuevo modelo tiene novedades interesantes como el nuevo procesador o una batería con mayor capacidad, pero hay que tener en cuenta que este todavía tiene un precio mucho más elevado (actualmente, se encuentra disponible por casi 1.670 euros). En ese sentido, es una gran forma de pasar a un plegable de este tipo, pero por mucho menos.

Este plegable de Samsung tiene una pantalla de 8 pulgadas con 120 Hz cuando está desplegado, ideal para ver contenido multimedia, leer o jugar. Además, no le falta potencia gracias a su chip Snapdragon 8 Elite y sus 12 GB de RAM (con 256 GB de almacenamiento). Su sistema de cámaras es versátil y salió a las tiendas con siete años de actualizaciones garantizadas.

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Imágenes | Amparo Babiloni en Xataka, Samsung

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