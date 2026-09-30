En 2023, un hombre intentó llevarse un zumo de un Mercadona de Albacete sin pagar. Ahora la Fiscalía pide dos años de cárcel

Una botella de dos litros de zumo, un vigilante y una petición de 27 meses de cárcel. La primera palabra que se me viene a la cabeza es “desproporcionado”. Pero es lo que la Fiscalía pide a un hombre que, a las 19:30 del 28 de diciembre de 2023, intentó salir de un Mercadona de Albacete sin pagar, según El Digital de Albacete. Al ser interceptado empujó repetidamente al vigilante para zafarse. Un segundo guardia lo redujo hasta que llegó la Policía Nacional. El juicio está señalado para hoy, martes 29 de septiembre, en el Penal número 2.

Del hurto al robo. Sin violencia, llevarse algo que vale 400 euros o menos es un delito leve de hurto: multa de uno a tres meses. Por encima de esa cifra, ya es prisión de 6 a 18 meses. El cambio llega con el artículo 237, que considera robo el apoderamiento con violencia y no exige que esta sea simultánea. El robo con violencia (art. 242) se castiga con 2 a 5 años, y con 3 años y 6 meses a 5 si ocurre en un local abierto al público. El valor de lo sustraído no cuenta.

Cómo sale la cuenta. Al quedarse en tentativa, la pena baja un par de grados. Un grado menos deja el marco entre 1 año y 9 meses y 3 años y 5 meses, y ahí encaja la petición. A eso se suma un delito leve de lesiones: el vigilante sufrió contusiones en muñeca y costado izquierdos y tardó ocho días en recuperarse. La Fiscalía pide dos meses de multa a 12 euros diarios (720 euros) y 450 euros de indemnización. Por cierto, el acusado no tenía antecedentes.

Tres sentencias, tres resultados. En abril, el Supremo (sentencia 225/2026) confirmó 9 meses y un día de prisión por robo con violencia de menor entidad a quien se llevó dos perfumes de 24 euros de un Mercadona de Barcelona y empujó al vigilante. En Motril, la Audiencia de Granada confirmó lo que el Juzgado de lo Penal nº 1 de Motril sentenció: diez meses de cárcel a un hombre que cruzó la línea de cajas con un paquete de galletas y, retenido, dio un puñetazo al vigilante. Dos días de lesiones y 75 euros de indemnización.

Pero ojo, en 2018 tenemos un contrapunto: un juez de Sevilla absolvió del robo con violencia a un hombre que se llevó unas gafas de 148 euros y, en el aparcamiento, golpeó a un vigilante con el retrovisor. La Fiscalía pedía cuatro años y la condena fueron dos multas de 540 euros. Su razonamiento fue que el hurto ya estaba consumado cuando llegó la violencia, porque el acusado controlaba el objeto lejos de la vigilancia.

La frontera de los dos años. La suspensión de la pena exige que no supere los dos años y que sea el primer delito. La petición se pasa por tres meses, pero una condena menor sí podría quedar en suspenso. También cuenta el reloj: en Motril pasaron 39 días entre los hechos y la sentencia, y aquí habrán pasado 1.006 hasta el juicio. Es un argumento clásico para invocar la atenuante de dilaciones indebidas, una vía posible para la defensa que no figura en la acusación.

El precio casi ni cuenta. Los tribunales de lo social recorren, a veces, este camino a la inversa. El Supremo declaró procedente el despido de una trabajadora por 8,06 euros en vales descuento. El TSJ de Aragón avaló el de una gerente de Mercadona por productos que sumaban unos 20 euros: perdió una indemnización de 50.659 euros tras 22 años en la empresa.

Recordemos esa croqueta destinada a la basura que costó a Mercadona unos 40.000 euros por despido improcedente. O un sándwich con una cerveza en el descanso, 55.245 eurazos. Para la empleada, 20 euros pueden costar el puesto. Lo que condiciona la sentencia suele ser la buena fe, la prueba y lo que diga el convenio.

A la baja. Los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracciones de vehículos) bajaron un 3,6% en el primer semestre de 2026 sobre un total de 1.217.476 infracciones penales. Aun así, siguen suponiendo el 40,3% de la criminalidad convencional. En cuanto a los 27 meses de prisión, que es un techo, no una condena en firme: por ahora se trata de la típica petición basada en conclusiones provisionales de la Fiscalía. El acusado goza de presunción de inocencia y será el tribunal quien decida.

Imagen | Helin Gezer para Pexels (editada)

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