Spotify está caído: el servicio de música en streaming no funciona

Martes. Pasadas las seis de la tarde. Puede ser un buen momento para ponerse los auriculares y escuchar algo de música, especialmente si estás volviendo a casa del trabajo. Sin embargo, si tienes Spotify y quieres descubrir algún contenido nuevo, puede que eso no sea posible.

Según Downdetector, la página que monitoriza el estado de una multitud de servicios online, Spotify acumula varias horas ofreciendo una experiencia degradada. Los fallos comenzaron pasadas las 15:30 (hora peninsular española) y se extienden hasta el momento de la publicación inicial de este artículo. Y, como es habitual en este tipo de escenarios, muchas personas están recurriendo a X tanto para expresar su frustración como para encontrar algún tipo de respuesta.

Lo cierto es que la propia compañía ha dado cuenta de esto. "Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos revisando" decía en un mensaje publicado a las 16:23 en la mencionada red social. Desde entonces, no obstante, no ha publicado nuevas actualizaciones y no sabemos exactamente qué es lo que está causando los problemas con el servicio.

En las pruebas que hemos realizado esta tarde en un iPhone hemos descubierto que no es posible reproducir nuevos contenidos. Aquellas canciones o podcasts que se encuentran en nuestro dispositivo, en caché o descargados, sí pueden reproducirse. Claro, y aquí encontramos una limitación importante: a menos que tengas un plan de pago, no puedes descargar canciones. Y, aunque paguemos por Spotify Premium, no siempre descargamos lo que queremos escuchar.

La buena noticia es que los problemas no parecen estar afectando a todo Spotify por igual. Si tienes un ordenador a mano, puedes probar a reproducir tus contenidos favoritos tanto en la aplicación para Windows o Mac como en la versión web del servicio. En nuestro caso han funcionado. Ciertamente, no es la opción ideal para aquellos que disfrutan escuchando música o podcasts en movilidad, pero es una alternativa posible.

Esta no es la primera vez que la plataforma de origen sueco sufre un traspié. En mayo de este año Spotify cayó y los usuarios tuvimos que salir a buscar alternativas. Afortunadamente, tenemos muchas a nuestra disposición, como YouTube Music o Apple Music, pero eso significa perder temporalmente nuestras playlists y lo mucho que "el algoritmo" nos conoce.

Las caídas de servicios online tampoco son algo completamente extraño. Dependemos muchísimo de servicios que funcionan en la nube y, por lo general, nos olvidamos de ellos. Cuando fallan, cuando no están ahí, solemos recordar que mucho de lo que hacemos depende de una complejísima infraestructura con ordenadores a cientos o miles de kilómetros de distancia.

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