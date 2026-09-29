Un estudio ha identificado una clave para prevenir el Alzhéimer: algo tan sencillo como hacer ejercicio

El alzhéimer es una de esas enfermedades que de momento no podemos curar. Uno de los principales focos está puesto sobre todo en la prevención, puesto que queremos encontrar las mejores maneras de tener un cerebro lo más sano posible con el objetivo de ir reduciendo las 'papeletas' que tenemos para que esta enfermedad aparezca. Y el ejercicio parece que tiene un gran efecto protector aquí.

Se ha estudiado. A finales del año pasado, en la revista Nature apareció un artículo donde se analizaban a 296 participantes cognitivamente sanos. A partir de esta muestra, se comenzó a medir su actividad física utilizando un podómetro colocado en la cintura durante siete días consecutivos.

Y lejos de ser un seguimiento corto, el estudio alcanzó hasta los 14 años de observación, con una mediana de 9,3 años de estudios completados. Sin embargo, lo importante era la medición posterior de las proteínas cerebrales que se asocian al alzhéimer, como por ejemplo el amiloide o la proteína tau.

Son un problema. De manera muy resumida, sabemos que el alzhéimer se caracteriza por la acumulación de estas dos proteínas que son "letales" para las neuronas. Normalmente, nuestro organismo tiene sistemas para poder "limpiar" sus neuronas, sobre todo por la noche, pero con la edad se puede presentar un fallo que hace que se comience a almacenar la "basura" y, por ende, comienzan a morir.

La diana del ejercicio. Teniendo esta base fisiológica, lo que se quiso ver es cómo iban aumentando o no estas dos proteínas según la actividad física que se iba haciendo. Una de las conclusiones que se sacaron es que el amiloide no se inmuta, puesto que el estudio no encontró ninguna asociación entre la actividad física basal de los participantes y la evolución de la carga de esta proteína.

Pero donde sí se vio un efecto claro fue en la proteína tau, ya que aquellas personas que ya tenían niveles elevados de amiloide, pero hacían ejercicio físico, experimentaron una ralentización en el aumento de la concentración de tau.

Es bueno, puesto que esa ralentización en la acumulación de tau fue responsable de mediar el 84% de la asociación con un deterioro cognitivo más lento en los pacientes. Es decir, el beneficio solo apareció de forma significativa en personas que ya tenían el amiloide elevado. En quienes tenían poco amiloide, el ejercicio no mostró efectos significativos sobre su deterioro.

Tiene limitaciones. Aunque parece un estudio perfecto, la realidad es que deja muchas preguntas en el aire, como por ejemplo la intensidad de la actividad física de la caminata, y también nos deja la duda acerca de si el responsable de este beneficio está más ligado al entrenamiento de fuerza que al mero hecho de estar caminando.

Un factor modificable. Ahora mismo tenemos encima de la mesa diferentes mecanismos biológicos que nos dan idea de lo importante que es el estilo de vida para paliar este tipo de enfermedades. Por ejemplo, hay hipótesis que apuntan a que la actividad física reduce la inflamación y aumenta las moléculas como VEGF-A o el BDNF que podrían modular el daño neuronal.

Es por todo esto que el consenso internacional sigue sin alterarse desde el año 2024, cuando se apuntó a que eliminar 14 factores de riesgo, entre los que destaca la inactividad física o la dislipemia, podría prevenir hasta el 45% de las demencias futuras.

Imágenes | Rollz International

Vía | eldiario.es

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