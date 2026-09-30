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China está adoptando la IA generativa a una velocidad difícil de ignorar. La cifra de usuarios lo deja claro

  • China ya supera los 700 millones de usuarios de IA generativa

  • La base de usuarios creció un 16% en apenas seis meses

  • Otros países también están acelerando sus planes de IA

China
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Javier Marquez

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3642 publicaciones de Javier Marquez

Nos hemos acostumbrado muy rápido a hablar de inteligencia artificial generativa como si llevara años formando parte de nuestra vida cotidiana. No es así. Hace apenas unos años, estas herramientas estaban todavía en una fase de descubrimiento para buena parte del público; hoy empiezan a aparecer en tareas tan habituales como buscar una respuesta, resumir un texto o crear una imagen. China ofrece ahora una buena medida de la velocidad de ese cambio, porque allí la adopción ya no puede explicarse únicamente como una suma de usuarios curiosos que han decidido probar una nueva tecnología.

La cifra cambia la escala. Los nuevos datos del China Internet Network Information Centre (CNNIC), recogidos por South China Morning Post, ponen números a ese salto: a finales de junio, China ya superaba los 700 millones de usuarios de IA generativa, más de la mitad de su población. A finales de 2025 eran 602 millones, con una tasa de penetración del 42,8%. En apenas seis meses, por tanto, la base de usuarios creció un 16%, una progresión que permite medir hasta qué punto se ha acelerado su adopción.

Para qué la están usando. El uso más extendido sigue siendo obtener respuestas. Según CNNIC, el 76% de los usuarios recurre a estas herramientas con ese objetivo, mientras que un 48% las emplea para trabajar con imágenes o vídeos, un 38% para procesar texto y un 33% para tareas como resúmenes laborales, notas de reuniones o presentaciones. El abanico ayuda a entender algo importante: esos cientos de millones de personas no están haciendo todas lo mismo, pero sí están incorporando la IA a actividades muy distintas.

Detrás hay un ecosistema propio. Ese crecimiento coincide con la expansión de una base tecnológica que lleva tiempo ampliándose en China. El informe señala el avance de laboratorios nacionales como DeepSeek y Moonshot AI, al tiempo que cifra en 2.185 EFLOPS la capacidad de computación inteligente disponible a finales de junio, un 177% más interanual. 

China frente a otras mediciones. Una encuesta de Morgan Stanley recogida por el mencionado medio encontró que el 80% de los participantes chinos utilizaba IA para fines personales al menos una vez por semana, frente al 54% de los encuestados en Estados Unidos. La comparación apunta en la misma dirección, aunque no mide exactamente lo mismo que CNNIC: el organismo chino contabiliza usuarios de IA generativa, mientras que Morgan Stanley pregunta por el uso personal de IA al menos una vez por semana. 

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Otros países también aceleran. China no es la única que intenta convertir la adopción de IA en una cuestión de escala nacional. Corea del Sur prepara para este año un chatbot generalista basado en su modelo soberano de IA, gratuito y sin límites de uso para toda la población, dentro de su estrategia para extender el acceso a estas herramientas. España acaba de presentar IA360, una hoja de ruta para los próximos 12 meses que busca impulsar su adopción, reforzar capacidades tecnológicas y facilitar el acceso de pymes y autónomos a estas herramientas.

El siguiente umbral ya está aquí. Lo verdaderamente interesante de estos datos no es solo que China haya llevado la IA generativa a una escala enorme, sino lo que puede venir después. A medida que estas funciones se integran en buscadores, plataformas de mensajería, herramientas de trabajo o servicios que ya usamos a diario, cada vez resulta menos evidente dónde termina el producto y dónde empieza la inteligencia artificial. Quizá ese sea el cambio más profundo: dejar de pensar en “usar IA” como una acción específica y empezar a encontrárnosla incorporada en muchas de las cosas que ya hacemos.

Imagen de portada | Victoria Wang  (Unsplash License

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