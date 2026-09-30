Con la crisis de la RAM, la gran pregunta de los móviles en 2026 es si merece o no la pena comprarse un gama alta

Tener la tecnología como afición se ha vuelto muy difícil en 2026. Y caro. Porque ya no basta con seguir las últimas noticias y con plantearse una renovación: ahora hay que valorar si realmente merece la pena comprarse un nuevo dispositivo. Por una razón principal: la crisis de la memoria.

Llevamos meses asistiendo a un incremento brutal en el coste de la cadena de suministros. Dado que los fabricantes prefieren apuntarse al carro de la IA antes que al de los consumidores particulares, la escasez de componentes como la memoria RAM hace que comprarse un PC entre en la categoría de sueño inalcanzable; que renovar el hardware implique un notable sobrecoste, y que cambiar de teléfono se escape del simple capricho. Valorar la compra va mucho más allá de consultarlo con la almohada.

El cuello de botella

Realme GT 8 Pro. Imagen de Amparo Babiloni

El efecto dominó se explica de la siguiente manera: los fabricantes de memoria RAM son muy pocos; los centros de datos para IA necesitan enormes cantidades de memoria; quienes fabrican DRAM priorizan los productos destinados a servidores y a la IA porque existe mayor demanda; esta capacidad sale de algún sitio, y uno de los perjudicados es el mercado de consumo. Nosotros.

Dado que el esfuerzo de fabricantes como Samsung, SK Hynix y Micron está orientado a la memoria HBM para centros de datos, la memoria RAM para dispositivos como los móviles sube de precio al nivel de convertirse en lo más caro del teléfono. Por tanto, los precios de los smartphones suben. Y aquí es donde entra la duda que está asolando a buena parte de los consumidores:

¿Me cambio de móvil ahora o mejor me espero por si la memoria RAM baja de precio?

He analizado y probado buena parte de los mejores móviles de gama alta del último año. Tengo mis preferidos, algunos hasta me los he comprado. Y sé que recomendar un dispositivo tan caro es un enorme riesgo, porque suponen un desembolso para el que no todas las cuentas corrientes están preparadas. Con la crisis de la RAM esto empeora, aunque la gama alta parte con una ligera ventaja.

La gama alta tiene un colchón, pero se está haciendo fino

iPhone 17e. Imagen de Iván Linares

El mayor golpe por la subida de los componentes se lo llevan los móviles más baratos: estos han subido mucho de precio. No solo eso, ya que se llevan un segundo golpe: los fabricantes están reduciendo las características que antes incluían en esa franja de precio.

Memoria RAM de 4 y 6 GB, procesadores de gama accesible, la vuelta del 4G a los modelos más básicos... Esto está ocurriendo en la gama baja y media. Los móviles de la gama alta no sufren estos incrementos con la misma intensidad, aunque también afectan en esta franja: pese a que los fabricantes poseen un mayor margen de beneficio, están teniendo que recortar en algunas especificaciones.

Un móvil de 900 euros tiene mayor margen para absorber la subida de la RAM que uno de 300 euros. Por eso la crisis está siendo especialmente cruel con la gama baja y media

Los modelos de gama alta que han aparecido durante el último año siguen ofreciendo suficiente valor como para justificar el salto generacional en determinados casos. Al menos a nivel general: creo que elegir uno de ellos es una decisión acertada siempre y cuando se valoren bien los pros y los contras, se analice el presupuesto disponible y que este no ponga en riesgo la economía familiar. Porque:

La gama alta suele apostar por una política de actualizaciones más largas.

Su hardware suele ofrecer un mejor margen para seguir rindiendo bien durante años.

Esa vida útil mayor permite amortizar mejor un desembolso inicial elevado.

La crisis de componentes afecta a toda la industria tecnológica, pero los fabricantes tienen mayor capacidad para absorber costes en los modelos de precio elevado.

Comprar el móvil adecuado importa más que nunca: las diferencias de precio dentro de la gama alta pueden ser mayores que la experiencia de uso que arrojan esos teléfonos.

La gama alta de móviles tiene un colchón basado en el precio final de los teléfonos, pero su grosor va reduciéndose conforme el aumento de costes se come los márgenes de los fabricantes. Por eso conviene ir a lo seguro y apostar por los móviles que realmente merecen la pena. Y aquí es donde entráis vosotros, los lectores de Xataka.

Elegimos los mejores móviles de gama alta

Poco F9 Ultra. imagen de Iván Linares

Como todos los años, damos el pistoletazo de salida a los premios Xataka, el evento en el que elegimos lo mejor que ha dado el año en términos de tecnología. Y vosotros tenéis un papel fundamental, porque formáis parte de las votaciones que van a encumbrar a los mejores móviles de gama alta del año. Y al resto de categorías.

La crisis de la RAM está haciendo algo más difícil la elección, no cabe duda. Aunque creo que hay modelos que realmente merecen la compra. Sus ventajas son tangibles, lo importante es valorar que realmente encajan en las necesidades de cada uno. Creo que se puede elegir con la cabeza y con el corazón sin que la cartera termine sufriendo el peso de las elecciones.

Sigue con nosotros el Camino a los Premios Xataka 2026

En noviembre celebraremos en Madrid la gala presencial de los Premios Xataka 2026, donde reconocemos los mejores dispositivos tecnológicos del año. Una de las categorías, el Premio de la Comunidad, la decidís solo vosotros.

Este es solo uno de los artículos con los que estamos repasando el estado de cada categoría antes de la gala. Puedes ver todos los artículos de la serie aquí.

¿Qué dispositivo crees que debería ganar en la categoría de mejor móvil de gama alta? Déjanos tu candidato en comentarios, comparte este artículo si te ha gustado y estate atento: pronto anunciaremos las votaciones oficiales, además de la fecha, lugar y cómo conseguir entradas.

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