Telefónica va a dejar de ser una empresa de países. Y se va a reorganizar en tres áreas

El consejo de Telefónica tiene previsto aprobar hoy una reorganización en tres áreas de alcance paneuropeo, según adelanta El Economista.

Consumo. Grandes clientes. Sistemas.

Sus responsables reportarían al CEO, Emilio Gayo. Nada está confirmado: la empresa ha declinado hacer comentarios y los nombres son "candidatos".

Por qué es importante. Durante casi toda su historia, Telefónica ha sido una suma de operadores nacionales, cada uno con su regulador, su espectro y su presidente local. Esta reforma cambia el eje: ya no importa en qué país opera, sino a qué tipo de cliente vende.

Cómo funcionaría. Así se haría el reparto:

Consumo : Óscar Candiles (hoy CRO de España) llevaría la convergencia fijo-móvil a Alemania.

: Óscar Candiles (hoy CRO de España) llevaría la convergencia fijo-móvil a Alemania. Grandes clientes : Borja Ochoa asumiría empresas, administraciones y las capacidades de Telefónica Tech (ciberseguridad, cloud).

: Borja Ochoa asumiría empresas, administraciones y las capacidades de Telefónica Tech (ciberseguridad, cloud). Sistemas: Sergio Sánchez gestionaría redes, sistemas de información e IA operativa.

Entre líneas.

1. El modelo exportable es España. La convergencia es un éxito aquí y en Brasil, pero en Alemania y Reino Unido está muy lejos. La reorganización es un plan para clonar el negocio local. Y Gayo, a quien reportarán las tres áreas, viene de presidir Telefónica España.

2. "Paneuropeo" es generoso. Reino Unido se quedaría fuera, según Cinco Días, porque VMO2 se gobierna con Liberty Global, y juntas preparan un ajuste de unos 600 millones de libras. En la práctica, el eje será España-Alemania, con decisiones centralizadas en Madrid.

3. "Sistemas" no es lo que parece. El área que se llama así agrupa fibra, 5G, cables submarinos y sistemas de información. Es decir, es la red. La tecnología que se vende (cloud, ciberseguridad) se va con las empresas, y Telefónica Tech se integra funcionalmente ahí. La ambición de ser tecnológica se resuelve como una teleco que vende tecnología a sus clientes, no como una tecnológica que también tiene redes.

4. Telefónica quiere vender más que conectividad. Y ha fichado a Alberto a Ruano, exdirector general de Lenovo España, para reunir toda la cadena de dispositivos, de fabricantes a cliente final. Según Xataka Móvil, ya ha vendido casi un millón este año y cuatro de cada diez no son móviles. Con la conectividad casi plana, el hardware es otra vía para ganar ingresos por hogar.

UN VISTAZO A...

Los números. Consumo pesa casi el 60%. Empresas, una cuarta parte. Y Mayorista una sexta parte.

Sin embargo, lo interesante no es solo ver el reparto actual sino también cómo está evolucionando cada unidad de negocio. Y ahí vemos que Consumo está casi plano, Empresas es el motor de crecimiento y Mayorista va muy a la baja.

Además, hay señales que empujan hacia la simplificación:

En bolsa, la acción ha caído en torno a un 20% desde los días previos a la presentación del plan 'Transform & Grow' hace casi un año. En el último mes, un 7%. Cuando una empresa aún no puede mostrar crecimiento, muestra simplicidad.

En Alemania está en camino un ajuste de hasta 1.650 empleados tras perder el contrato mayorista con 1&1. O2 sitúa su "punto de inflexión" en 2027.

Sí, pero. Las telecos siguen siendo negocios muy nacionales, ya que las licencias, la regulación, los competidores y los sindicatos son locales. Se puede centralizar la estrategia, pero el espectro no. Y la convergencia que ha funcionado muy bien en España es fruto de un mercado concreto, pero está por demostrar que sea un manual replicable por decreto.

Y ahora qué. Falta ver también si el mayorista queda en grandes clientes, algo que ha planteado El Correo. Si se confirma, mezclaría una línea que cae casi un 10% con otra que crece un 6% (como muestra la segunda gráfica).

Además, el comunicado oficial de esta operación también está por llegar. Y queda ver si la reorganización llega a las licencias y filiales, o si se queda en el organigrama.

Telefónica ya no se pregunta en qué países opera, sino qué modelo de negocio es exportable. Y la respuesta, de momento, es el que le funciona en casa.

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