Una pareja compró una enorme explotación ganadera en Patagonia para destruir el negocio. 14 años después, Chile tiene algo que no se compra con dinero

Cuando Doug y Kristine Tompkins compraron una enorme explotación ganadera en la Patagonia chilena empezaron haciendo algo que, visto como negocio, parecía absurdo: sacar las ovejas, desmontar cientos de kilómetros de cercas y renunciar a producir con aquellas tierras. Ocurre que la pareja no quería mejorar el rancho, sino hacerlo desaparecer para recuperar lo que había antes. Catorce años después, aquel experimento terminó en algo insólito.

Comprar un rancho para acabar con el rancho. En 2004, Conservación Patagónica, de Doug y Tompkins, compró Estancia Valle Chacabuco, una propiedad de unas 222.000 acres (cerca de 90.000 hectáreas) y una de las grandes explotaciones ovinas de Chile.

Décadas de pastoreo habían degradado los pastizales y especies autóctonas como guanacos, huemules, pumas y cóndores estaban perdiendo terreno. Los Tompkins podían haber adquirido una gigantesca explotación productiva, pero su proyecto consistía precisamente en desmontarla.

25.000 ovejas fuera. La transformación comenzó eliminando los elementos que hacían funcionar el negocio. Se vendieron unas 25.000 ovejas y se retiraron alrededor de 386 kilómetros de cercas que fragmentaban el territorio, mientras antiguos trabajadores de la estancia pasaban a desempeñar tareas relacionadas con la conservación.

La estrategia era relativamente sencilla sobre el papel: quitar presión al ecosistema, devolver espacio a la fauna y permitir que los procesos naturales empezaran otra vez a hacer parte del trabajo.

Doug y Kris Tompkins

Guanacos tardaron en entenderlo. El cambio más visible llegó con una especie que había tenido que competir directamente con las ovejas por alimento y territorio. Cuando Conservación Patagónica compró Valle Chacabuco quedaban apenas varios cientos de guanacos. Después de retirar ganado y cercas, la población aumentó hasta aproximadamente 3.000 ejemplares.

El proyecto incorporó, además, seguimiento y recuperación de especies amenazadas y permitió que depredadores como el puma recuperaran presencia. La filosofía del rewilding tenía aquí una idea fundamental: un paisaje puede parecer salvaje y, sin sus animales y relaciones ecológicas, seguir siendo poco más que escenario.

Prado en la Patagonia chilena

Los enemigos del experimento. Eliminar una explotación ganadera significaba eliminar una actividad económica, y una parte de la población local recibió a los Tompkins como extranjeros que compraban enormes extensiones de Chile para decidir qué podía hacerse en ellas. Ganaderos y otros sectores criticaron la retirada de terrenos productivos, y años después seguía existiendo oposición al proyecto.

La respuesta de Conservación Patagónica fue intentar sustituir una economía por otra: emplear antiguos trabajadores del rancho en conservación y convertir el parque y el ecoturismo en nuevas fuentes de actividad para localidades cercanas como Cochrane.

Una fortuna en tierras que no querían conservar. Doug y Kristine Tompkins llevaron la misma estrategia mucho más allá de Valle Chacabuco: comprar grandes propiedades en Chile y Argentina, retirar ganado y cercados, restaurar ecosistemas y recuperar especies.

La pareja aportó unos 170 millones de dólares a estos proyectos de rewilding, acompañados por otros 45 millones procedentes de filántropos. Pero había una peculiaridad esencial en su modelo: adquirir las tierras nunca había sido el destino final. La protección definitiva llegaría cuando dejaran de ser propiedades de los Tompkins.

14 años después, el dueño era Chile. En enero de 2018 llegó el desenlace. Kristine Tompkins entregó algo más de un millón de acres para la creación y ampliación de parques nacionales, mientras el Estado chileno incorporó casi nueve millones de acres de terrenos públicos. En conjunto, la operación protegió más de 10 millones de acres y permitió crear cinco parques nacionales.

Valle Chacabuco pasó a formar parte del Parque Nacional Patagonia. Lo que había comenzado en 2004 comprando una explotación ovina terminó con una inversión privada que renunciaba voluntariamente a su propiedad para convertirla en patrimonio público.

Cuando el dinero no lo es todo. Esa es probablemente la mayor paradoja del proyecto. Los Tompkins utilizaron su fortuna para comprar tierra, pero el objetivo no era acumularla: era ganar tiempo para retirar aquello que la degradaba, reconstruir sus ecosistemas y después entregarla.

Catorce años después de adquirir Valle Chacabuco, Chile no recibió una explotación ganadera más rentable, sino algo difícil de poner en un balance: un territorio donde miles de guanacos habían vuelto a ocupar el espacio de las ovejas y cuya protección ya no dependía de la voluntad de una pareja de millonarios. El negocio desapareció, porque el parque debía permanecer.

Imagen | Gonzalo Lastra, Sam Beebe, Tamtam90

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