Ya son oficiales las Galaxy Tab S12+ y S12 Ultra, dos nuevas tablets tope de gama con la IA como protagonista. Y con el S Pen incluido

Septiembre termina con Samsung anunciando dos nuevas tablets tope de gama. Se trata de las Galaxy Tab S12+ y Galaxy Tab S12 Ultra, dos dispositivos que estrenan un nuevo procesador de MediaTek optimizado para ejecutar inteligencia artificial y con novedades interesantes, como la llegada de Adobe Photoshop por primera vez a una tablet Android (y optimizado para el S Pen). Te contamos más de estas dos tablets que llegarán el 7 de octubre, partiendo de los 1.299 euros.

¿En qué se diferencian las dos nuevas Galaxy Tab?

Las dos nuevas tablets de Samsung tienen varias similitudes, pero vamos a empezar por lo que las diferencia. Si empezamos por la pantalla, que es Dynamic AMOLED 2X, el modelo Ultra cuenta con una diagonal de 14,6 pulgadas (con 2.960 x 1848 píxeles), mientras que la S12+ se queda en 12,6 pulgadas. Ambas ofrecen una tasa de refresco de 120 Hz y un nivel de brillo máximo idéntico de 1.600 nits, por lo que las dos vuelven a ser geniales tanto para ver contenido multimedia como para jugar, trabajar o leer.

A simple vista, su diseño es idéntico. Lo importante aquí es que la Galaxy S12 Ultra es más pesada (692 por 553 gramos que pesa el modelo Plus, ambas en sus versiones con solo WiFi), pero también más delgada. De hecho, es la tablet más delgada que tiene ahora mismo en su catálogo, con 5,1 milímetros de grosor. Por comprar, el iPad Air de 2025 tiene 6,1 milímetros de grosor.

Para terminar con las diferencias, el modelo Ultra tiene una autonomía de 23 horas de reproducción de vídeo (por las 21 horas de su hermana pequeña) y tiene una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles que no está presente en el otro modelo. Además, también cuenta con WiFi 7 y es la única de las dos que tiene una configuración con 16 GB de memoria RAM.

Dos tablets muy orientadas a productividad con la ayuda de la IA

Ahora sí, turno de lo que comparten. Lo primero es el procesador, que en este caso es un MediaTek Dimensity 9500 de 3 nanómetros. Samsung promete que, gracias al mismo, estas nuevas tablets tienen un mejor rendimiento, especialmente en lo que se refiere al procesamiento de la NPU (un 61 % mejor). ¿En qué afecta esto? En que son tablets que ejecutarán de forma más rápida y eficiente herramientas y modelos de IA en local. Para mantener temperaturas a raya, ambas cuentan con un sistema de cámara de vapor.

A todo lo anterior, hay que sumarle que vienen las dos con un sistema de cuatro altavoces con audio espacial, por lo que son buenas opciones para ver una peli en el sofá o para jugar. Vienen con Android 17 de lanzamiento y One UI 9, así como con el S Pen en la caja. También tienen muy integrado Galaxy AI para poder utilizar la inteligencia artificial de Samsung de forma muy intuitiva y siete años de actualizaciones garantizadas.

Y si hablamos de novedades, también tenemos que hacer referencia a las que llegan a nivel de software. Ambas tablets traen instaladas de serie Adobe Photoshop con cuatro meses gratis, la primera vez que esto ocurre en una tablet Android. Además, también tienen integrado Google AI Pro (con 6 meses gratis) y otras herramientas con períodos de prueba como Notability o Goodnotes.

⚡ EN RESUMEN: galaxy tab s12+ y S12 Ultra ✅ LO MEJOR Ligeras y muy delgadas: Aunque tienen 12,6 y 14,6 pulgadas, tienen poco más de 5 milímetros de grosor y no son demasiado pesadas. Ideal para moverte con ellas.

Aunque tienen 12,6 y 14,6 pulgadas, tienen poco más de 5 milímetros de grosor y no son demasiado pesadas. Ideal para moverte con ellas. Sus pantallas, ideales tanto para ver pelis como para leer: Tienen unas pantallas con buena resolución, tasa de refresco y nivel de brillo. Van genial para leer o ver pelis, así como para partir la pantalla en dos o tres partes y trabajar así de forma más productiva.

Tienen unas pantallas con buena resolución, tasa de refresco y nivel de brillo. Van genial para leer o ver pelis, así como para partir la pantalla en dos o tres partes y trabajar así de forma más productiva. Lápiz incluido en la caja : Que no haya que comprar el S Pen por separado es siempre una buena noticia.

: Que no haya que comprar el S Pen por separado es siempre una buena noticia. Potentes y pensadas para utilizar la IA: Su nuevo procesador sumado a los 12 GB de RAM que tienen la mayoría de configuraciones, hacen que sea una tablet potente y duradera pensada para trabajar con IA de forma local. ❌ LO PEOR Su precio: La más económica roza los 1.300 euros de lanzamiento, un precio elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet Android de gama alta que sea potente, muy manejable y duradera para usarla con herramientas de IA durante muchos años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una tablet más económica porque necesitas un dispositivo más complementario o directamente quieres hacer una inversión así en un ordenador portátil.

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