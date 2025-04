iPad Air (2025), análisis: el chip M3 hace gala de potencia en una tablet con alma de portátil y la IA como asignatura pendiente

Pocos productos hay tan asentados en el mercado como los iPad. No las tablets, no. Los iPad. Con el paso del tiempo, Apple ha conseguido que sus iPad se conviertan en un producto maduro, tan maduro que analizar las iteraciones anuales supone todo un reto. Y lo es no porque sea un dispositivo rompedor o radicalmente innovador, sino porque la generación anterior ya era buena, como lo era la que vino antes. Ha llegado un punto en el que las mejoras anuales son café para los muy cafeteros y eso es, precisamente, lo que sucede con el iPad Air con chip M3.

Durante las últimas semanas hemos estado usando el modelo de 13 pulgadas para navegar, escribir, jugar, leer... para lo que se usa una tablet, en definitiva. ¿El resumen? Es un iPad. Uno que destaca y se queda cojo en exactamente los mismos apartados que sus antecesores, solo que ahora es más potente y tiene Apple Intelligence.

Ficha técnica del iPad Air M3 (2025)



ipad air (m3) de 11" ipad air (m3) de 13" dimensiones y peso 247,6 x 178,5 x 6,1 mm 460 gramos 280,6 x 214,9 x 6,1 mm 616 gramos pantalla IPS Liquid Retina de 11 pulgadas Resolución 2.360 x 1.640 píxeles DCI-P3 True Tone Capa oleófuga Laminación integral Brillo: 500 nits IPS Liquid Retina de 11 pulgadas Resolución 2.732 x 2.048 píxeles DCI-P3 True Tone Capa oleófuga Laminación integral Brillo: 600 nits procesador Apple M3 Apple M3 memoria ram 8 GB 8 GB almacenamiento interno 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB cámara trasera Angular 12 MP, f/1.8 Flash True Tone Angular 12 MP, f/1.8 Flash True Tone cámara delantera Angular 12 MP, f/2 Angular 12 MP, f/2 batería 28,93 Wh 36,59 Wh sistema operativo iPadOS 18 iPadOS 18 conectividad WiFI 6E Bluetooth 5.3 USB tipo C (USB 3) 5G (opcional) LTE Gigabit (opcional) eSIM (opcional) GPS (opcional) WiFI 6E Bluetooth 5.3 USB tipo C (USB 3) 5G (opcional) LTE Gigabit (opcional) eSIM (opcional) GPS (opcional) otros Compatibilidad con Apple Pencil / Pro Touch ID Apple Pay Apple Intelligence Compatibilidad con Apple Pencil / Pro Touch ID Apple Pay Apple Intelligence precio 128 GB: 699 euros 256 GB: 829 euros 512 GB: 1079 euros 1 TB: 1.329 euros 128 GB: 949 euros 256 GB: 1.079 euros 512 GB: 1.329 euros 1 TB: 1.579 euros

Apple iPad Air de 13 Pulgadas con Chip M3 diseñado para Apple Intelligence, Pantalla Liquid Retina, 128 GB, cámara Frontal/Trasera de 12 Mpx, Wi-Fi 6E, Touch ID — Púrpura Hoy en Amazon — 949,00 € El Corte Inglés — 949,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

iPad Air M3 (2025), nuestra experiencia

Imagen | Xataka

Diseño: es un iPad Air. Podríamos copiar y pegar lo que dijimos en el análisis del iPad Air con chip M2 porque las sensaciones son exactamente las mismas. Es un dispositivo que se siente premium al tacto, con un acabado muy bueno, sorprendentemente ligero para su diagonal y con un grosor de tan solo 6,1 milímetros. Seguimos echando de menos FaceID, que sería mucho más cómodo que el lector de huellas situado en el canto superior, pero es un "problema del primer mundo" como lo era en la generación anterior.

El grosor es fantástico | Imagen: Xataka

Pantalla: sentimientos encontrados. ¿La pantalla se ve bien? Sí. ¿Es la mejor pantalla en una tablet? Ni de lejos. Dentro de que el panel responde bien al tacto y se ve perfectamente en interiores, su brillo de 600 nits es escaso para usarlo en exteriores si el sol aprieta. Además, por 949 euros que cuesta el modelo base de 13 pulgadas se esperaría como mínimo un panel OLED a 120 Hz, algo que Apple sigue reservando para los modelos Pro.

Y no es una cuestión de ver mejor una película. Es una cuestión de que el iPad Air es compatible con el Apple Pencil y Pencil Pro y está enfocado a los creadores, diseñadores, etc., por lo que una pantalla OLED de 120 Hz le vendría como anillo al dedo. Pero no. A estas alturas de la película, por el precio que tiene y siendo una pantalla buena, el panel de este iPad Air M3 no está a altura de las expectativas.

IPS a 60 Hz a estas alturas y por este precio... | Imagen: Xataka

Sonido: suena bien. Lo que sí ha cumplido es el sistema de sonido. De nuevo, si ser el mejor que hemos probado en una tablet, los altavoces reproducen los bajos con rotundidad y ofrecen buena resolución de medios y agudos. Muy correcto para escuchar música, jugar, ver contenido en YouTube o usar plataformas de VOD. También hay compatibilidad con códecs como FLAC y Dolby Atmos, además de Apple Lossless, por lo que sin quejas en este aspecto.

La importancia de los accesorios. El gran problema que tiene el iPad es que parte de su razón de ser depende de pasar por caja y comprar accesorios. Este iPad cambia radicalmente si lo usamos solo o con el nuevo Magic Keyboard y el Apple Pencil Pro. El Apple Pencil Pro tiene un buen puñado de funciones interesantes enfocadas al diseño (que no todos los usuarios aprovecharán), como el hover o abrir la suite de herramientas de una app apretando el lápiz. Es muy buen lápiz, pero salvo para casos puntuales (que seamos diseñadores), puede ser más prescindible.

Sin el teclado, el iPad pierde muchísimos puntos | Imagen: Xataka

Ese puerto da años de vida | Imagen: Xataka

Lo que el iPad no perdona es el teclado. El nuevo Magic Keyboard tiene una fila con teclas de función (gracias, Apple), un trackpad más grande y un puerto USB tipo C para carga. Este puerto libera el del iPad para que podamos conectarle accesorios, como un lector de tarjetas SD o un ratón. El diseño de apoyo flotante es sensacional e ideal para trabajar o ver contenido sobre la marcha. El problema es que cuesta la friolera de 349 euros y sin él el iPad pierde bastante sentido.

El M3 puede con todo. ¿Recuerdas que hablábamos antes de café para los muy cafeteros? Pues eso es lo que pasa con el chip M3. El rendimiento de este procesador es sobresaliente en todos y cada uno de los apartados que miremos, ya sea editando vídeo, fotografías o jugando. No se calienta en exceso incluso después de sesiones largas de juego, mucho menos de consumo multimedia. Creo que es sensato decir que le demos el uso que le demos, el iPad Air nos ofrecerá un rendimiento propio de la gama más alta. Para los que gusten de comparar benchmarks, he aquí las cifras.



ipad air (m3) ipad air (m2) ipad air (m1)* iPad Air (a14 Bionic)* geekbench 6 (Single/multi) 3.110/11.748 2.622/9.965 1.707/6.8989 1.495/4.205 3D mark (wild life extreme) 6.108 5.449 4.924 2.483

*Estos tests se realizaron con Geekbench 5.

Ahora bien, hay una realidad impepinable y es que este procesador solo lo vamos a exprimir en casos muy concretos: diseño 3D, gestión y edición de archivos pesados, juegos de corte triple A, etc. Si es nuestro caso, este dispositivo cumplirá con creces su cometido. Yo no diseño en 3D, pero sí edito vídeo y juego y el iPad Air ha resultado ser un dispositivo de lo más versátil.

Jugar en el iPad Air es una gozada | Imagen: Xataka

Este iPad pide otro software. No puedo evitar tener la sensación de que iPadOS no está a la altura de los iPad. Siendo un sistema que funciona perfectamente, con un rendimiento sobresaliente y un ecosistema de apps muy nutrido y adaptado que ya quisiera Android, tengo la sensación de que un sistema como macOS añadiría muchísimas opciones al dispositivo. iPadOS se comporta de miedo con el chip M3, pero sigue sin tener opciones como poder usar varias apps en ventanas.

Me sigue pareciendo algo del pasado no poder abrir cualquier app en una ventana flotante mientras uso otras, o que solo pueda tener dos apps abiertas a la vez en pantalla. Es decir, que aunque iPadOS es un sistema maduro capaz de sustituir a un ordenador en varios flujos de trabajo (para escribir esto, por ejemplo, me bastaría y me sobraría), creo que es momento de dar el salto y plantear el iPad como un sustituto real de un portátil, no como un dispositivo con una pantalla grande. En cualquier caso, todo lo bueno de iPadOS sigue estando aquí: sencillez, eficiencia, buen rendimiento y la garantía de actualizaciones de Apple.

Apple Intelligente es muy mejorable | Imagen: Xataka

Sobre Apple Intelligence. Esta tecnología no ha estado disponible durante el tiempo que he estado probando el iPad Air. Escribo este párrafo el 2 de abril y la IA llegó ayer con iPadOS 18.4. Durante el tiempo que podido trastear con ella no le he encontrado demasiada utilidad.

No ofrece nada que no ofrezcan otras propuestas mucho más potentes (aunque menos privadas) y, aunque la asistencia de escritura puede ser útil en un contexto profesional, coincido con la conclusión de las pruebas que hicimos hace unas semanas: Apple Intelligence es como pillar a un alumno con los deberes a medio hacer. A día de hoy, Apple Intelligence no ofrece un valor diferencial y la nueva Siri, que es algo más inteligente cortesía de ChatGPT, sigue teniendo margen de mejora.

La herramienta para crear imágenes no tiene nada que ver con las propuestas de otras compañías | Imagen: Xataka

Unas palabras para la cámara. La cámara del iPad vuelve a estar colocada en el marco superior si usamos el iPad en horizontal, que es la mejor posición sin lugar a dudas. Este iPad pide ser usado en horizontal y tiene todo el sentido del mundo tener la cámara en la misma posición en la que la que tendríamos en un portátil. Su calidad es muy buena, de las mejores en su segmento, así que tenemos garantizada una buena imagen en videollamadas, siempre que la luz acompañe.

Foto sacada con la cámara interna del iPad Air (2025) en una sala con iluminación superior no profesional | Imagen: Xataka

Batería sin preocupaciones. Terminamos hablando de la batería, un apartado que nunca ha sido un problema en los iPad y no lo es en este nuevo modelo. El iPad Air con chip M3 de 13 pulgadas es capaz de aguantar más de una jornada de trabajo. Lo he podido usar para trabajar, escribir, editar alguna foto y hasta un vídeo y ha aguantado el día sin problema. Si le apretamos un poco con juegos y edición pesada la autonomía se resiente, pero la experiencia general es muy positiva.

La potencia de carga, por su parte, se mantiene en 20W, lo que significa que es lenta. El dispositivo tarda algo más de dos horas en cargarse por completo, algo que no es un problema si lo vamos a cargar por la noche y si aprovechamos el puerto de carga del Magic Keyboard durante el uso. Sea como fuere, es uno de los grandes puntos de mejora.

iPad Air M3 (2025), la opinión de Xataka

Imagen | Xataka

El iPad Air con chip M3 no es un dispositivo para todo el mundo y eso debe quedar claro desde el principio. Es un iPad para los que buscan las virtudes del iPad Pro con chip M4 sin pagar el precio de un iPad Pro con chip M4, sobre todo si pensamos en el modelo de 13 pulgadas que, de base, asciende a 1.549 euros. El iPad Air es versátil, potente y más accesible, dentro de que no es un dispositivo barato y menos si tenemos en cuenta lo necesarios que son los accesorios.

Es, además, la prueba de que el iPad es un gadget maduro que pide un software capaz de ir más allá de la mera ejecución de apps. Le pasa al iPad Pro y le pasa al nuevo Air. Es tan maduro que las mejoras con respecto a la generación anterior solo se notan en ciertos casos de uso, y es tan maduro que las carencias que ya chocaban antes (el panel IPS, la tasa de refresco, la memoria base...) chocan todavía más.

Sea como fuere, sigue siendo un dispositivo equilibrado que cumplirá en todos los aspectos con margen de sobra. Volvemos a lo mismo de siempre: sin ser la mejor tablet en nada (con permiso de la excelente integración con el ecosistema Apple, evidentemente), es una buena tablet en todos los aspectos.

8,7 Diseño 9 Pantalla 7,5 Rendimiento 9,5 Software 8 Batería 9,25 A favor A pesar de ser grande, es sorprendentemente cómoda de usar y los acabados son excepcionales

El rendimiento está garantizado gracias al chip M3. Cumple con creces con cualquier tarea

La autonomía sigue siendo de las mejores en su categoría En contra Por 945 euros de base esperábamos más que un panel IPS a 60 Hz con 600 nits de brillo

Los accesorios, en particular la funda con teclado, son prácticamente necesarios para poder exprimir la tablet al máximo

iPadOS necesita una vuelta para ser algo más que "un iOS en grande" y acercarse más a macOS



Imágenes | Xataka

