Los astronautas pasan mucho tiempo estreñidos, ahora sabemos que todo está relacionado con un problema más grave

Los viajes espaciales pueden tener muchos efectos sobre la salud de los astronautas. Hoy en día sabemos que afectan a los huesos, los ojos, el corazón y hasta los riñones, entre otros órganos y sistemas. También sabemos que los astronautas suelen tener bastantes problemas para ir al baño. No es raro, ya que la microgravedad ralentiza el descenso de los alimentos por el intestino. El problema es que el estreñimiento no es el único efecto de esa ralentización digestiva. Ahora, un nuevo estudio apunta a que hay otras consecuencias mucho más perjudiciales. La parte positiva es que conocerlas es el primer paso para evitarlas.

Muchas misiones y muchos años. Los autores de este nuevo estudio, procedentes de la NASA y la Universidad de Copenhague, han analizado muestras de sangre de 52 astronautas que trabajaron en distintas misiones entre 2006 y 2018. Estos habían participado en tres proyectos distintos en los que se incluía la recogida de muestras de sangre antes, durante y después de las misiones.

A menudo, este tipo de estudios se basan en la búsqueda de marcadores concretos en la sangre. Sin embargo, en este caso lo que se hizo fue un enfoque no dirigido, que les permitió analizar una gama mucho más amplia de metabolitos.

Fermentación de proteínas. A las bacterias intestinales les encanta el azúcar. Cuando consumimos carbohidratos en forma de fibra, los descomponen en azúcares más simples y luego los fermentan para obtener energía. Es un proceso natural que ocurre continuamente en nuestro sistema digestivo y que, siempre que se encuentre en equilibrio, es beneficioso para nosotros. El problema es que, cuando se quedan sin fibra, empiezan a fermentar las proteínas. Eso ya no es igual de positivo, ya que algunos de los metabolitos resultantes de dicha fermentación pueden afectar negativamente a la salud.

Muchos de esos metabolitos se encontraron al analizar la sangre de los astronautas del estudio. Según los autores de este estudio, esto podría deberse a que, al tardar más en vaciarse el intestino, la fibra pasa más tiempo en contacto con las bacterias, por lo que es más fácil que se agote. Es una causa del efecto de la microgravedad sobre el sistema digestivo, igual que el estreñimiento.

Nada más llegar. Curiosamente, todo esto se observa muy poco tiempo después de que los astronautas lleguen al espacio. Los metabolitos aumentan rápidamente en la sangre y luego se mantienen más o menos estables, para normalizarse por fin a los pocos días de volver a la Tierra.

Las consecuencias. Según investigaciones previas a esta, los metabolitos producidos durante la fermentación de proteínas pueden tener efectos en el cerebro, incluyendo ansiedad y reducción de la capacidad de concentración. Además, también pueden afectar a los riñones. Los viajes espaciales son especialmente duros para la salud mental y ya se ha visto que pueden tener consecuencias a nivel renal, por lo que estos síntomas podrían agudizarse especialmente.

Hay que buscar soluciones. Los autores del estudio confían en que todo esto se pueda prevenir, al menos en parte. Aunque habrá que seguir investigando para dar con las mejores opciones, estos científicos creen que se podría recurrir a métodos como aumentar la proporción de fibra en la dieta de los astronautas o incluir suplementos prebióticos o cualquier otro tratamiento que favorezca el movimiento intestinal.

En el cielo y en la Tierra. Los autores de este estudio creen que podría tener aplicaciones también en la Tierra, ya que la microgravedad no es la única condición para que se produzca esta fermentación de proteínas. Por ejemplo, las personas que pasan mucho tiempo en cama por una enfermedad también pueden sufrir esa ralentización digestiva que provoca el consumo total de la fibra por parte de la microbiota. Lo que le sirva a los astronautas, podrá servirles también a ellos. Y es que, en realidad, buena parte de la investigación que se realiza en el espacio tiene aplicaciones también en nuestro planeta.

Imágenes | NASA

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