Samsung presenta el nuevo Galaxy SmartTag3, un nuevo modelo más preciso, más pequeño y, por primera vez, compatible con iOS

Aunque quizás las nuevas Galaxy Tab han sido el lanzamiento más destacado de hoy de Samsung, no podemos obviar su nuevo localizador: el SmartTag3. Su antecesor, el SmartTag2, es uno de los mejores localizadores Android que hay a día de hoy, pese a llevar varios años en el mercado. Este nuevo modelo llega con un rediseño evidente, pero con una novedad que sobresale por encima de todas las demás: el nuevo dispositivo de Samsung ahora también es compatible con iOS. Llegará a España en los próximos meses, aunque de momento no tiene fecha.

Un localizador más compacto y con autonomía para hasta 550 días

Salta a la vista que el diseño de este nuevo localizador cambia con respecto al anterior SmartTag2. Este último era más grande y tenía un orificio para poder colocarlo en un llavero. Sin embargo, el nuevo SmartTag3 apuesta por un diseño más delgado y compacto, lo que lo hace más recomendable si buscas guardarlo en un pequeño bolsillo o en algún lugar que necesite un poco más de discreción. Es cierto que pierde el orificio para el llavero, pero esto es algo que podemos compensar adquiriendo un accesorio por separado.

Para la nueva versión, Samsung apuesta por Bluetooth 6.0 Channel Sounding, una tecnología que nos permitirá encontrar el localizador con la 'vista de brújula' con mucha precisión a una distancia de hasta 60 metros. También es compatible con UWB y se apoya en la llamada Galaxy Find Network, una red compuesta por más de 900 millones de nodos que permiten que la posición del localizador se vaya actualizando. Esos nodos son dispositivos Galaxy de todo el mundo.

A nivel de funciones, también tenemos novedades. Este localizador estrena 'Notificación de lugar', que nos permitirá establecer un área para recibir una notificación si el SmartTag la abandona. Esto es útil para saber, de manera instantánea, si nuestra mascota abandona el jardín de casa. También podremos configurarlo para recibir una notificación en caso de movimiento, así como consultar un historial de ubicaciones.

En cuanto a autonomía, Samsung promete que el localizador es capaz de aguantar hasta 550 días con un uso estándar y hasta 790 días si lo usamos en modo de ahorro de energía (utiliza una pila de botón CR2032). Como decimos, es el primer localizador de Samsung en ser compatible con iOS, aunque los usuarios de Apple no podrán acceder a todas sus funciones.

⚡ EN RESUMEN: Samsung galaxy smarttag3 ✅ LO MEJOR Más compacto y con buena autonomía: Es más pequeño, por lo que es también más fácil de guardar en un sitio discreto. Además, su autonomía es de hasta 550 días con un uso normal.

Es más pequeño, por lo que es también más fácil de guardar en un sitio discreto. Además, su autonomía es de hasta 550 días con un uso normal. Se puede localizar desde más distancia: Se puede localizar fácilmente hasta 60 metros de distancia, lo que supone una mejora con respecto al anterior modelo.

Se puede localizar fácilmente hasta 60 metros de distancia, lo que supone una mejora con respecto al anterior modelo. Compatible con iOS...: Es el primer localizador de Samsung en ganar compatibilidad con iPhone. ❌ LO PEOR ...aunque no del todo: Sin embargo, para disfrutar de todas sus funciones, sigue haciendo falta un móvil Samsung. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un localizador que sea compacto, que puedas encontrar fácilmente y tienes un móvil Samsung. ⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes algún otro localizador reciente o solo lo vas a utilizar con un móvil de Apple y no quieres quedarte sin poder aprovecharlo al máximo.

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Imágenes | Samsung, Xataka

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