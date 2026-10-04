Durante años no se sabía de dónde salían los murciélagos. Ahora la ciencia cree haber encontrado su verdadero origen

Los murciélagos representan aproximadamente una quinta parte de todos los mamíferos del planeta, y son los únicos capaces de volar de forma activa, dominando la noche gracias a un sofisticado sistema de radar natural. Sin embargo, su árbol genealógico ha sido uno de los grandes rompecabezas para los biólogos, puesto que no se sabe bien de dónde salieron. Pero la buena noticia es que poco a poco se van conociendo más detalles al respecto.

Lo que sabíamos. Hasta hace bien poco, los investigadores no se llegaban a poner de acuerdo sobre la cuna de los quirópteros, puesto que, por un lado, los análisis paleontológicos de principios de siglo situaban a sus primeros ancestros en América del Norte. Pero por otro lado, aparecía otro estudio que los situaba en el continente africano, y de una manera más reciente, la genética nos decía que Asia era de verdad su foco de origen. Un gran lío que los situaba en muchos sitios del planeta y a la vez en ninguno.

El consenso. Para zanjar esta cuestión, un gran equipo de investigadores de diferentes países del mundo ha publicado un estudio en Nature que combina lo mejor de dos campos: la genómica de vanguardia y la paleontología clásica..

Aquí el esfuerzo que se ha hecho es bastante importante, puesto que se ha optado por analizar genomas a nivel cromosómico de 103 especies de murciélago diferentes. Posteriormente, cruzaron estos datos masivos con una matriz morfológica de 699 caracteres anatómicos pertenecientes a 65 especies, integrando 44 fósiles que corresponden a una época anterior al periodo Cuaternario.

Los resultados del modelo estadístico son robustos y apuntan a que con una probabilidad del 99,2% el ancestro común de todos los murciélagos surgió a finales del Paleoceno en Europa. Y fue a partir de este núcleo primigenio europeo desde donde sus descendientes se habrían dispersado primero hacia África, y millones de años después se colonizó América, Asia y finalmente Australia.

Han ido más allá. Además de tener más detalles sobre el punto de donde comenzaron a emigrar todos los murciélagos, también han querido hacer hincapié en la ecolocalización que los caracteriza. Y es que hasta ahora el registro fósil de los murciélagos primitivos era un rompecabezas frustrante, puesto que siempre se encontraban los esqueletos completamente aplastados. Pero esto ha cambiado gracias a un fósil con una edad de 50 millones de años que sí estaba en un buen estado.

Procedente de una cueva francesa que albergaba 23 individuos fosilizados de esta especie, el cráneo de Vielasia se conservó casi intacto, manteniendo su forma tridimensional original en roca caliza. De esta manera, al integrar este fósil perfecto en el nuevo árbol filogenético, los investigadores han visto que la ecolocalización laríngea es anterior a la diversificación de los murciélagos actuales. Es decir, la capacidad de "ver con el sonido" ya estaba completamente desarrollada antes de que conquistaran el resto del planeta.

Imágenes | Pavithra Anbarasu

Vía | Livescience

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