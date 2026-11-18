Pesar la Vía Láctea no es sencillo. Se pueden hacer estimaciones analizando el brillo de las estrellas que la componen. Están bastante bien cartografiadas, así que sería algo alcanzable. Sin embargo, la mayor parte de la masa de nuestra galaxia está compuesta por la enigmática materia oscura, de modo que toda esa masa se quedaría fuera. La alternativa es analizar el movimiento de las estrellas del halo galáctico, ya que este está perturbado por la influencia gravitatoria del conjunto total de la galaxia. Hasta ahora, se habían hecho algunas estimaciones al respecto, pero contaban con un porcentaje de error bastante alto. Sin embargo, una nueva medición, llevada a cabo con datos de DESI y Gaia, ha aportado una cifra muchísimo más precisa.

El equipo perfecto. DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) es una colaboración internacional que se encarga principalmente de cartografiar el Universo en 3D para estudiar la energía oscura. Entre sus instrumentos destacan los espectrógrafos, capaces de descomponer la luz proveniente de las estrellas y analizar tanto su composición como parte de su movimiento. Según el efecto Doppler, si la estrella se aleja de nosotros su espectro se desplaza hacia el rojo, mientras que si se acerca lo hace hacia el azul. Por su parte, Gaia es un telescopio europeo que mide con precisión las posiciones de las estrellas a lo largo de los años.

Al poner en común los datos de ambos proyectos se puede analizar el movimiento de las estrellas de una forma muy precisa. Con Gaia analizamos su desplazamiento por el cielo y con DESI se ve si se alejan o se acercan. Todo esto, en conjunto, es lo que ha servido a estos científicos para pesar la Vía Láctea.

Más preciso que nunca. Los autores del preprint que se acaba de publicar analizaron más de 10.000 estrellas distantes observadas por DESI durante sus tres primeros años. Estas se encontraban a distintas distancias, entre unos 30.000 y 310.000 años luz del centro galáctico. Después, combinaron estos datos con los movimientos en el cielo medidos por Gaia de las mismas estrellas.Las estrellas eran de dos tipos: estrellas de la rama horizontal azul (BHB) y estrellas RR Lyrae (RRL). Ambas son estrellas viejas, típicas del halo galáctico, que se encuentran en una fase tardía de su vida, y son muy útiles porque su brillo intrínseco es conocido o muy predecible. Si sabes cuánta luz emite realmente una estrella y mides cuánta luz te llega, la diferencia te dice a qué distancia está.

Con toda esta información sobre las posiciones y velocidades de las estrellas, utilizaron cuatro modelos, previamente calibrados con galaxias simuladas desde cuatro puntos de vista. Esto permitió extrapolar el movimiento de las estrellas a la masa total de la galaxia de una forma bastante precisa.

Los datos. Se calculó que la masa de la Vía Láctea sería de 1,19 billones de masas solares, con una incertidumbre de en torno al 11%. Esto incluye tanto materia oscura como ordinaria. Además, para la materia situada a menos de unos 260.000 años luz del centro, la incertidumbre baja al 8%.

No tan redonda. Los cuatro métodos que se usaron para analizar los datos de las estrellas de la Vía Láctea tienen en cuenta una conformación esférica de la galaxia, ya que eso simplifica mucho los cálculos. Sin embargo, las seis galaxias con las que se calibró eran realistas y, por lo tanto, no esféricas. Dado que las galaxias se habían simulado para la ocasión, los científicos sabían cuál es su masa. Al pasarlas por los modelos, no obtuvieron esa masa, ya que contemplaban una galaxia redonda, por lo que obtuvieron un error. Esa calibración permitió establecer el error que se debe eliminar para obtener los datos realistas cuando se analice la Vía Láctea.

Eso es lo que les ha permitido analizarla con más precisión que nunca; pero, además, les ha dado información útil para futuras investigaciones. De aquí en adelante, nuestra propia galaxia debería contemplarse en los modelos de una forma más realista y, por lo tanto, menos esférica.

En el futuro. Estos científicos esperan afinar la masa del halo exterior con estrellas aún más lejanas y más datos de Gaia. Además, el segundo conjunto de datos de DESI, a partir del que se ha hecho este estudio, será de dominio público pronto, así que cualquier astrónomo podrá contribuir a los cálculos. Quizás en un futuro tengamos mediciones aún mejores. De momento, la que han obtenido ahora es mucho mejor que cualquiera que se haya obtenido jamás.

Imagen |PHILIPPE SERRAND

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