El Black Friday, tanto el Viernes Negro como las semanas previas, es ideal para renovar el televisor dado el gran número de ofertas que solemos encontrar. Este año no iba a ser diferente y ya estamos viendo precios tan atractivos como el que tiene el Xiaomi TV FX Mini LED, que ahora mismo se encuentra en Amazon por 399 euros.

Un televisor QD-Mini LED muy económico

El Xiaomi TV FX Mini LED que destaca principalmente por su relación calidad-precio, ya que hablamos de un modelo QD-Mini LED económico con buena pantalla de 55 pulgadas. Su panel, además, ofrece ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales.

Entre su características tenemos compatibilidad con el formato de imagen HDR10+ para cine y series, también el modo Filmmaker y tasa de refresco nativa de 60 Hz que alcanza los 120 Hz a través de software con el modo Game Boost que está orientado a videojuegos.

Incorpora un sistema de altavoces compatible con Dolby Audio y su sistema operativo es Fire TV, por lo que el televisor es compatible con Alexa. Además, también cabe añadir que cuenta con un diseño unibody y bastante delgado con marcos muy bien aprovechados.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi TV FX Mini LED hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es el más bajo que ha tenido Amazon hasta la fecha.

: es el más bajo que ha tenido Amazon hasta la fecha. Es compatible con HDR10+ .

. Es compatible con Alexa. ❌ LO PEOR No es compatible con Dolby Vision o Dolby Atmos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor económico para ver, sobre todo, películas y series. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un televisor orientado al gaming o si buscas la profundidad en colores negros que ofrecen televisores como los OLED.

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Imágenes | Xiaomi

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