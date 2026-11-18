Ya es oficial. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que aprueba el Reglamento del Servicio Universal de telecomunicaciones. Se han incluido todos los cambios que conocimos en el Proyecto de Orden que publicó el Gobierno hace unas semanas y que entrarán en vigor el próximo 1 de enero.

En primer lugar, el nuevo reglamento libera a Telefónica de la obligación exclusiva de garantizar este servicio y la hace extensible al resto de operadores. También multiplica por diez la velocidad mínima de la banda ancha fija, que pasa de 10 a 100 Mbps.

Y además, permite a muchos más usuarios beneficiarse de tarifas asequibles de telefonía fija e internet. Entre ellos, todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, las pymes o las ONGs.

Imagen: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Qué es el Servicio Universal de telecomunicaciones. Dicho en pocas palabras, es la obligación por ley de garantizar los servicios básicos de telefonía fija y acceso fijo a internet con una calidad determinada y a un precio asequible para cualquier ciudadano español, independientemente de su ubicación geográfica o su situación económica.

Las prestaciones de este servicio universal han ido evolucionando con el paso de los años y, del mismo modo que en su día se eliminaron las cabinas y las guías de teléfonos, también se empezó a considerar como servicio básico la conexión fija a internet con una velocidad mínima. Actualmente, son 10 Mbps, pero con la nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, se incrementa la velocidad mínima a 100 Mbps. Diez veces más.

Tarifas baratas para más gente. Otra novedad importante del Real Decreto es que podrán acceder a las tarifas asequibles todas aquellas unidades de convivencia perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (unos 800.000 hogares). Si un operador no dispone de las tarifas asequibles que establece la CNMC, deberá ofrecer un 25% de descuento a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital respecto al precio medio de mercado.

Además, el Real Decreto amplía el "tipo" de usuarios que pueden beneficiarse del Servicio Universal. A partir del 1 de enero, no sólo podrán solicitarlo los consumidores, sino también las microempresas, las pymes o las organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs).

Imagen: Movistar

Buenas noticias para Telefónica. Ante la falta de interés del resto de operadores, la CNMC lleva casi 30 años designando a Telefónica como única compañía encargada de garantizar ese servicio. Pero eso también va a cambiar. La última adjudicación finaliza el próximo 31 de diciembre, de manera que, a partir del 1 de enero, todos los operadores atenderán solicitudes en las zonas donde ofrezcan cobertura.

De lo que no se librará Telefónica es de seguir ofreciendo las ofertas vigentes del actual Abono Social, que aplican una bonificación para jubilados y pensionistas a la hora de contratar una línea de telefonía fija o una línea fija con conexión a internet.

Imagen de portada | Kampus Production (Pexels)

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