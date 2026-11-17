La psicología del juego estudia cómo el acto de jugar influye en el desarrollo cognitivo, emocional, social y neurológico del ser humano. Por eso, el juego es uno de los entornos preferidos por los investigadores de IA para estudiar el comportamiento de los agentes de IA y cómo reaccionan al interactuar con otros agentes.

Un experimento, del laboratorio de Y Combinator y Olam Labs orientado a observar las dinámicas de coordinación de grandes enjambres de agentes de IA autónomos impulsados por GPT -6 Sol. Uno de esos experimentos metió a cincuenta agentes de IA en un mundo de Minecraft y Mindustry con una sola orden: "Construir una civilización próspera". No se designó a ningún líder ni se dieron órdenes sobre cómo deberían hacerlo, pero los propios agentes se encargaron de generar roles de liderazgo, racionamiento e incluso burocracia para acceder a los recursos.

Lo primero: designar a un líder. Al principio los agentes se dispersaron a explorar el territorio del juego, cada uno por su lado, pero pronto vieron la necesidad de alguien que coordinara esa tarea de exploración. Así que miraron la lista de nombres de los agentes y escribieron al primero de esa lista: Ada, que recibió 616 mensajes directos del resto de agentes.

Los investigadores no habían insertado ninguna instrucción de liderazgo o jerarquía, pero Ada se convirtió en líder de la colona sin votación ni rivales, solo porque su nombre era el primero. Ada redactó un plan de la colonia, con qué construir y dónde guardar cada cosa. Los demás le pedían aprobación antes de moverse.

La noche oscura alberga horrores. Llegó la primera noche, y con ella el acecho de zombis, esqueletos, arañas y otros enemigos. Esa noche murieron 34 agentes y el grupo cambió de actitud. Comprendieron que estaban en un entorno hostil y se volvieron reacios al riesgo y se encerraron en búnkeres para protegerse. Los autores ven mucho parecido con los agentes de programación de uso diario. Estos se atascan en un paso y se vuelven muy cautos con la seguridad.

Tras la tercera noche, Ada pidió a los agentes que nadie explorara ni hiciera obras grandes por su cuenta. Todos debían esperar en refugios cerrados hasta recibir tareas cortas. Es lo que haría un jefe de equipo prudente tras un mal día. Pero con la prudencia llegó otro problema: la comida comenzó a escasear.

Del reparto de comida al papeleo. Con todos encerrados por precaución y con un poco cantidad de comida, comenzaron a racionarla, y comenzaron a aparecer los oficios y la asignación de tareas: pescadores, cocineros y repartidores. Una agente llamada Inés llevaba la cuenta de quién tenía hambre y qué había en cada cofre de suministros, asumiendo el papel de funcionaria. En tres horas, el grupo cruzó unos 5.900 mensajes organizando el reparto de suministros.

Cada fallo dejaba una norma nueva. Ada lanzó un pollo cocinado a una compañera hambrienta llamada Noor, pero otra agente, Esme, lo recogió y se lo comió. Tras una revisión en el que no se buscaron culpables, el grupo escribió un protocolo de entrega de suministros: las raciones irían en cofres con nombre y no se lanzan. La burocracia y el papeleo nació tras un error en el reparto de recursos, justo como sucede en cualquier oficina u organismo en el que se crean protocolos de actuación.

Qué enseña un juego a los agentes reales. Los juegos se han convertido en un laboratorio barato para ver cómo se organizarán los enjambres de agentes de IA en simulaciones del mundo real. Minecraft ya es un campo de pruebas habitual: agentes de Gemini 4 lo completaron en 27 horas.

De hecho, los juegos han dejado entrever el "carácter" de los distintos modelos gracias a las estrategias que adoptan los distintos grupos de agentes de AI. En otro experimento llevado a cabo por el mismo equipo de investigadores, enfrentaron a dos equipos de diez agentes en Bed Wars, un juego interno de Minecraft en el que los agentes deben destruir las camas de los agentes del equipo rival.

En este escenario, dos equipos de diez agentes Claude Opus 5.5 y diez agentes GPT-6.1 Sol compitieron entre sí. El equipo GPT-6 obtuvo seis victorias frente a tres de Claude. Mientras que los agentes de Claude adoptaron una estrategia más defensiva, comunicándose de forma más formal, los agentes de GPT-6 actuaron de una forma mucho más agresiva utilizando comandos muy abreviados y escribieron scripts de automatización para desmantelar elementos clave.

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