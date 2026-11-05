Anthropic toma medidas drásticas contra los clones de videojuegos de IA hechos con Claude

El mundo de los videojuegos está viviendo una revolución debido a la IA. Muchos grandes estudios la usan, con exponentes tan extremos como una Epic Games que hasta se ha vibecodeado la tienda, pero lo que las grandes productoras ven como una herramienta, en el mundo independiente es visto como una bomba. La muestra es el último festival de demos de Steam, donde la idea era dar a conocer demos de juegos futuros para que los usuarios los tengan en el radar y añadan a la lista de deseados que tanto ayuda a estos desarrolladores.

En la última edición, la cantidad de contenido hecho con IA eclipsaba a los lanzamientos desarrollados por personas, pero lo peor no es eso: lo peor es que hay desarrolladores que no quieren subir demos por miedo a que alguien con IA copie todo su trabajo antes de que el juego legítimo salga a la venta. Anthropic va a tomar medidas, pero el problema es que es complicado que sirva para algo.

En corto. A través de The Verge, vemos que Anthropic ha actualizado el sistema de Claude Code para que las instrucciones internas que orientan al modelo antes de cada conversación no deje recrear videojuegos existentes. Ha sido un usuario de Twitter el que señaló este cambio de condiciones hacia el 27 de octubre, localizando las nuevas reglas de la herramienta bajo el identificador "tengu_heron_brook".

La línea de código

Esta regla permite crear juegos originales, juegos pertenecientes a un género y juegos basados tanto en diseños como en recursos propios del usuario. Lo que no deja es reconstruir un juego específico, aunque se le cambie el nombre o se presente como algo original. Este usuario afirma que es una regla que no se puede desactivar y la propia Anthropic ha confirmado el cambio.

¿Y si se equivoca? También en Twitter, Addy Osmani, que es miembro del equipo técnico de Anthropic, explicó que añadieron dos frases al prompt de Claude Code sobre Opus 5.5 para que no pueda recrear el juego concreto de otra persona. Es algo que va contra sus propias políticas de uso, pero deja ver que puede haber fallos en el programa y que rechace algo propio. En ese caso, Osmani afirma que pueden escribir al soporte.

El porqué. La razón ya la hemos dicho: propiedad intelectual. Y el problema es que, como apuntan en PC Gamer, Opus 5.5 es extremadamente bueno en hacer ingeniería inversa de código. Esto ha alimentado varias cosas, desde una ola de juegos de consolas recompilados (reconstruidos para que sean ejecutados en PC de forma nativa) hasta clones descarados que roban el contenido original de juegos. Incluso aquellos que no se han lanzado.

Problema. Antes hablaba del festival de demos de Steam, algo conocido como Steam Next. Se trata de un evento que estaba pensado para que los desarrolladores (tanto grandes como pequeños) lanzaran demos de sus juegos con la esperanza de que destacaran y llamaran la atención de los jugadores. Si alguien jugaba una demo de tu juego y le gustaba, había probabilidades de que lo añadiera a la lista de deseados, lo que podría convertirse en una futura venta cuando el juego se acabara.

Y el problema de la última edición no es la cantidad de basura hecha con IA, sino que hay desarrolladores que trabajan "a mano" que no han lanzado demos por miedo a que llegue otro con la IA y les copie el juego. No es un temor a la ligera:

Alliance Arts canceló la demo de 'Drunken Goddess Reflux'por miedo a que aparecieran copias hechas con IA antes del lanzamiento del juego. Lo sustituyó por un periodo de beta cerrada por sorteo.

Digital Sun Games canceló la prueba de 'ReVamp' por el mismo motivo, alegando que una demo pública es un riesgo demasiado alto.

Studio Bitdot tiene 'Needle in a Haystack Simulator' y han aparecido una cantidad obscena de clones, hasta el punto de que en la ficha de Steam, el original ha puesto una etiqueta de "original".

Puertas al campo. Hay desarrolladores que se están planteando incluso retrasar tráileres para no mostrar esa mecánica, estilo artístico o idea que hacen que sus juegos sean especiales por el miedo a que alguien con IA lo clone sin pudor, y este es un problema mayúsculo porque las demos y la promoción intensa son claves para que los estudios pequeños logren hacerse un hueco. 'GTA VI' no necesitó ni un gameplay para que las reservas explotaran, pero 'Cairn', por poner un ejemplo, necesitaba toda la carne en el asador para ser atractivo.

"Nos preocupan las noticias recientes de que los juegos se realicen con ingeniería inversa, se clonen y publiquen antes de que el original esté a la venta" - Digital Sun

La propia Valve, responsable de Steam, reconoció que esto es un problema y dos de los responsables del equipo de negocio apuntaron que los clones existían desde antes de la IA y que no querían ser los guardianes. ¿La recomendación? Que los juegos no dependan sólo de una mecánica fácil de copiar, algo mucho más fácil de decir que de hacer.

Y el problema es que esto cubre Claude Code sobre Opus 5.5, una sola herramienta que sí, puede ser la más capaz en estos momentos, pero el resto de grandes empresas de la IA tienen su propio brazo de programación y, a medida que se hagan más y más capaces, más clones descarados y 'slop' aparecerán en las tiendas digitales. Y luego está por ver si, realmente, cambiar esas líneas de código servirá para algo... o quien quiera copiar algo podrá dar la vuelta a la petición para seguir haciéndolo.

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