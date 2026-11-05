Cantabria quiere que un proyecto de "interés regional" pueda ser solo de pisos. El PSIR sería la llave maestra del urbanismo

Toda cerradura tiene su llave, y el urbanismo cántabro ahora mismo posee en su llavero una ganzua de cuatro letras: PSIR. Con ella, el Gobierno regional podría convertir suelo rústico en urbanizable sin pasar por el plan del ayuntamiento (siempre que el proyecto sirva a un “interés regional”). Esta condición ha servido desde casi siempre: si había casas, debían acompañar a un equipamiento público. Según elDiario.es, Podemos denuncia que el PP quiere borrar de un plumazo este contrapeso.

Qué es un PSIR. Son las siglas de Proyecto Singular de Interés Regional, una figura creada en 2001. El Gobierno declara el interés regional, una comisión técnica (la CROTU) da el visto bueno provisional y el Consejo de Gobierno el definitivo. Sirvió para polígonos, algún que otro hospital o la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas. Irónicamente, de los cinco PSIR ejecutados, cuatro son polígonos.

Tres reglas en 25 años. La primera ley, la de 2001 exigía al menos un 40% de vivienda protegida cuando había casas. La de 2022 sumó al Parlamento al trámite y elevó ese requisito al 100% si el proyecto era de vivienda protegida. En 2025, la Ley de Simplificación Administrativa, con el respaldo de Vox, permitió incluir vivienda privada “de forma complementaria” en los PSIR con grandes equipamientos. Según Podemos, la nueva enmienda que el PP registró el 17 de septiembre borra dicha expresión: un PSIR podría ser solo de viviendas (otra regularía las juntas de compensación y permitiría empezar a construir).

Nombres propios. Bosques de Santander, el magno proyecto urbanísito de unos 70.000 metros, prevé 7.850 viviendas (4.710 libres y 3.140 protegidas) en Santander, Bezana y Camargo, promovidas por Real de Piasca. Al norte de la S-20, a la altura de Corbán, otro megaproyecto urbanístico (casi 20.000 metros cuadrados) será La Ciudad de la Justicia. Según Cantabria Económica, esto entró a petición del Gobierno y aporta la parte de "interés público". Y claro, los vecinos de Rucandial se han organizado para frenarlo. Son más de treinta familias que podrían perder su casa. Podemos admite que las enmiendas, registradas apenas dos semanas antes de su presentación, no mencionan el proyecto.

Qué dice cada parte. Pablo Gómez, portavoz de Medio Ambiente de Podemos, reconoce que la supuesta “Ciudad de la Justicia” (todavía no me acostumbro al nombre) puede ser necesaria, pero sostiene que eso no hace que cualquier operación residencial vinculada a ella sirva al interés general. Considera “especialmente grave” tocar la ordenación territorial a través de una ley de vivienda y pide al Gobierno que explique qué se precisa para cambiarlo.

Lo que está claro es que no hay más explicaciones. El Ejecutivo defiende el modelo (María José Sáenz de Buruaga, la presidenta, prometió vivienda protegida “sin precedentes”) y el consejero Roberto Media apela a construir más junto a la iniciativa privada. Sin más. El desenlace dependerá del Parlamento: el PP tiene 15 de los 35 escaños, por debajo de la mayoría de 18, y en 2025 se apoyó en Vox. La enmienda sigue en trámite, de hecho.

El contraste valenciano. Esta misma semana, el PP valenciano registró enmiendas a la Ley del Suelo de la Generalitat para destinar a vivienda protegida parcelas privadas vacías reservadas a equipamientos, según La Vanguardia. Es otro mecanismo y otra región, pero con la misma salvaguarda que aquí está en discusión: esas viviendas quedarían protegidas de forma permanente, sin poder pasar nunca a libres.

Comprando. Esta enmienda no cambia nada a día de hoy, y su efecto futuro admite dos lecturas. Ahora mismo, la vivienda usada cuesta 2.423 euros el metro cuadrado de media en Cantabria, un 14,2 % más que hace un año y, en Santander, en torno a 3.300, unos 264.000 euros por un piso de 80 metros, según mis cuentas. Bosques de Santander, el proyecto que ha prendido el debate, no arrancaría hasta 2029 y reservaría 1.140 viviendas protegidas en su primera fase, frente a las 13.000 personas inscritas en la capital para optar a 282 pisos protegidos en construcción.

El Gobierno sostiene que, con más viviendas, la ídem se abarata. Sin embargo, los críticos temen que lo que se levante sean las típicas colmenas de segundas residencias o viviendas de lujo. Entretanto, la fila ante la puerta para tener piso/casa sigue creciendo (y las llaves siempre están del mismo lado).

Imágenes | Flickr (Vivienda unifamiliar en Villaverde) / elDiario

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