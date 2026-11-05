Hoy cambia la TDT: cómo resintonizar tu televisor para ver los nuevos canales UHD y La Séptima

Tras el "apagón" de los canales HD que tuvo lugar en 2024, el 5 de noviembre de 2026 era la siguiente fecha marcada en rojo en la hoja de ruta de la televisión digital terrestre (TDT). ¿El motivo? Arranca la primera fase del salto al UHD.

En esta ocasión, no desaparece ningún canal, pero sí que llegan algunos nuevos y otros cambian de frecuencia, por lo que nos toca resintonizar los televisores. Entre las incorporaciones, tenemos varias cadenas en UHD, que no todo el mundo podrá ver, y nace un nuevo canal: La Séptima.

Vamos a explicarte cuáles son todos los cambios que llegan hoy a la TDT, qué debes hacer para ver los nuevos canales y cuáles cambian su posición.

Hoy no hay "apagón" en la TDT

Lo primero que hay que aclarar es que, al contrario de los que sucedió en 2024, cuando desaparecieron los canales en definición estándar (SD) y todos pasaron a emitir en alta definición (HD), hoy no desaparece ningún canal. Lo que ocurre es que hoy empieza la primera fase del salto de la TDT hacia el formato DVB-T2, que facilita la emisión de contenidos en ultra alta definición (UHD).

Imagen: Image Hunter (Pexels)

Además, en las nuevas emisiones UHD se utiliza el códec de compresión HEVC/H.265 para transportar vídeo de mayor calidad con un uso más contenido del ancho de banda.

En esta primera fase de la evolución tecnológica de la TDT hacia DVB-T2, únicamente el múltiple digital estatal RGE2 comenzará a utilizar DVB-T2 para ofrecer emisiones en UHD, pero el resto continuará utilizando el sistema DVB-T actual. Por tanto, sólo algunos canales empiezan a emitir hoy en UHD, mientras que la gran mayoría continúa haciéndolo en HD.

Será en la futura segunda fase cuando se implantará el sistema de transmisión DVB-T2 en todos los múltiples digitales, pero aún no hay fecha establecida para ello. Tendrá lugar cuando se cumplan las dos condiciones que establece el artículo 8 del Real Decreto 250/2025: que el 95% del parque de receptores sea compatible con DVB-T2 y el 90% del parque de receptores sea compatible con UHD (códec H.265/HEVC).

A qué canales afecta este cambio de la TDT

Hoy, a las 8:00 (horario peninsular español), han arrancado sus emisiones cuatro nuevos canales en Ultra Alta Definición dentro del múltiple RGE2: La 1 UHD, La 2 UHD, Antena 3 UHD y Telecinco UHD. Además, Atresmedia está preparando el lanzamiento de La Sexta UHD, mientras que Mediaset está ultimando Cuatro UHD.

Imagen: La Séptima

También nace una nueva cadena generalista de ámbito estatal, La Séptima, que empezará a emitir en HD a las 12:00 (horario peninsular español) con una programación centrada en las tertulias y debates con fondo político. Y por si fuera poco, hay cinco canales que han cambiado de posición para liberar espacio en el múltiple RGE2: Clan, Atreseries, BeMad, Boing y DKISS, que continuarán emitiendo en alta definición, pero en otra frecuencia.

Por tanto, para poder ver los nuevos canales UHD, debes tener un televisor compatible con DVB-T2 que soporte el códec HEVC/H.265 y resintonizarlo. Si tu televisor no es compatible con el estándar DVB-T2, vas a poder seguir viendo todos los canales en la definición actual, pero también debes resintonizarlo para localizar La Séptima y los canales que han cambiado de posición.

Cómo saber si tu televisor es compatible

Como decíamos, para ver los nuevos canales UHD, debes tener un televisor compatible con DVB-T2 que soporte el códec HEVC/H.265. Y no, tener una tele 4K no garantiza que lo sea, todo depende de las especificaciones del sintonizador.

Si tu tele es de 2016-2017 o posterior, lo más probable es que sea compatible, pero, para asegurarte, puedes buscar el modelo exacto del televisor y revisar sus especificaciones en la web del fabricante. Otra opción es buscar manualmente en Internet el modelo junto a los términos "DVB-T2" y "HEVC".

Y si no quieres complicarte, busca en tu televisor el canal La 1 UHD, que lleva tiempo emitiendo de forma regular en casi todo el país. Si tienes este canal o te aparece tras resintonizar la TDT, también podrás ver el resto de canales en resolución UHD.

¿ Y si tu televisor no es compatible? Es una buena excusa para comprar uno nuevo, pero no es obligatorio cambiarlo por otro para seguir viendo la TDT porque los canales en HD seguirán estando disponibles como hasta ahora.

Cómo resintonizar tu televisor

Tanto si tienes un televisor compatible y estás deseando ver los nuevos canales UHD, como si simplemente quieres volver a localizar los canales HD que han cambiado de posición y encontrar el nuevo canal La Séptima, hoy nos toca resintonizar el televisor.

El procedimiento para ello puede variar un poco según el fabricante, pero en todos los casos debes asegurarte que la fuente o entrada seleccionada es la antena, acceder al menú y entrar en los ajustes. Los más sencillo es recurrir a la búsqueda o resintonización automática de canales que ofrecen prácticamente todos los televisores.

Imagen: RTVE

Cuando termine el proceso de búsqueda, comprueba que todos los canales se han guardado correctamente. Eso sí, es probable que algunos no aparezcan en el mismo orden que antes, por lo que te tocará reordenarlos. También tienes la opción de no resinotnizar el televisor, pero entonces dejarás de ver esos cinco canales que han migrado a otra frecuencia.

¿ Y si ves la TDT a través de tu operador?

Hay mucha gente que, en lugar de ver la TDT a través de la toma de antena, lo hace a través del descodificador de su operador. Si es tu caso, no tienes que hacer nada, pues el propio operador se encargará de ir incorporando y reordenando los nuevos canales.

Por el momento, La Séptima ha confirmado que emitirá en directo en Movistar Plus, "y muy pronto, también en Orange TV, Vodafone TV y Digi TV". Para ver los canales UHD, por desgracia, te tocará esperar.

Orange TV nos ha confirmado que está trabajando para incorporar "lo antes posible" La 2, Antena 3, La Sexta, Cuatro y Telecinco en calidad 4K/UHD en los mismos diales que ocupan ahora sus canales en HD. Vodafone, Digi y Movistar Plus, de momento, no nos han dicho qué nuevos canales añadirán a su parrilla.

Imagen de portada | Kaboompics (Pexels)

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