Uno de los aliados más importantes de Rusia ha tomado una decisión: los soldados pueden partir al extranjero por primera vez desde 1973

Durante más de medio siglo, una nación mantuvo a sus tropas dentro de sus fronteras. Ahora, una de las mayores potencias militares de África y uno de los socios estratégicos de Rusia ha decidido cambiar las reglas. El primer convoy ya ha cruzado a Níger, y detrás de este movimiento se cruzan intereses petroleros, un gasoducto multimillonario y una disputa por la influencia en el Sahel.

Una decisión que rompe con 1973. El 25 de octubre de 2026, el Parlamento de Argelia aprobó el envío de tropas a Níger, una decisión que supone un cambio histórico en la política militar del país. La nación no realizaba un despliegue terrestre de estas características en el extranjero desde la guerra árabe-israelí de 1973, cuando envió soldados para apoyar a Egipto frente a Israel.

La reforma constitucional de 2020 había abierto la puerta a operaciones exteriores con el respaldo de dos tercios de ambas cámaras parlamentarias, pero hasta ahora esa posibilidad no se había materializado de esta manera. La autorización fue seguida por una orden del presidente Abdelmadjid Tebboune para desplegar unidades militares en el país vecino.

Los soldados ya han cruzado la frontera. No se trata únicamente de una autorización sobre el papel. El 30 de octubre, Reuters confirmó que un primer convoy del Ejército argelino había llegado a Arlit, una ciudad minera del noroeste de Níger conocida por sus yacimientos de uranio.

La agencia contrastó la llegada con diez personas, aunque las autoridades no han comunicado cuántos efectivos participan, cuánto durará su presencia ni el alcance exacto de la operación. Argelia sostiene que la misión está destinada a proteger sus intereses económicos y energéticos, no a participar en una guerra.

Un aliado militar de Moscú con un enorme arsenal ruso. La importancia del movimiento aumenta al observar quién está detrás de ese Ejército. Argelia mantiene una relación militar con Rusia que se remonta a la época soviética y que recibió un nuevo impulso con el acuerdo de asociación estratégica firmado en 2001. Según los datos del SIPRI recogidos por Defense News, el 73% de las armas adquiridas por Argelia entre 2018 y 2022 procedía de Rusia, que continúa siendo su principal proveedor militar.

Su arsenal incluye cazas Su-30 y MiG-29, mientras las adquisiciones más recientes abarcan modelos avanzados como los Su-35 y Su-57. Dicho esto, esa dependencia tecnológica no convierte a Argelia en un instrumento del Kremlin: el país mantiene una política exterior autónoma y también coopera con potencias occidentales.

167 vuelos y una red logística que conecta Rusia con África. Porque la relación entre Moscú y Argel no se limita a la compraventa de armamento. Una investigación publicada por DN identificó al menos 167 vuelos de carga entre Rusia y Argelia desde marzo de 2025 hasta abril de 2026, muchos vinculados a instalaciones de fabricación de aviones militares rusos. Algunos aparatos utilizaron bases argelinas antes de continuar hacia Guinea y Níger, mientras otros realizaron trayectos difíciles de reconstruir por interrupciones en sus señales de seguimiento.

Los investigadores consideran que parte de esta red podría servir para transportar armamento y abastecer las operaciones rusas en África, incluidas las relacionadas con Africa Corps, heredera de buena parte de las actividades del grupo Wagner. Los itinerarios están documentados, pero no se ha verificado el contenido militar de todos los cargamentos.

El petróleo y un gasoducto de 13.000 millones de dólares. La explicación oficial de Argelia apunta directamente a sus intereses energéticos en Níger. La empresa estatal Sonatrach participa en proyectos de exploración petrolera en el norte del país y en el gasoducto transahariano, una infraestructura estimada en unos 13.000 millones de dólares que pretende transportar gas desde Nigeria, atravesando Níger, hasta Argelia y, desde allí, a los mercados europeos.

Según Reuters, el Gobierno argelino señaló inicialmente la zona de Madama, próxima a la frontera con Libia, como destino de sus unidades. La llegada posterior de un convoy a Arlit confirma la entrada de militares en Níger, aunque no permite establecer todavía cómo se distribuirán las fuerzas.

De una crisis diplomática a una cooperación militar. La operación también refleja un cambio en las relaciones entre Argelia y Níger, deterioradas desde el golpe de Estado de julio de 2023 que derrocó al presidente Mohamed Bazoum. Argelia rechazó inicialmente aquella ruptura institucional y las tensiones aumentaron en 2025, cuando derribó un dron maliense cerca de su frontera, provocando que Níger retirara a su embajador en solidaridad con Mali.

Sin embargo, el acercamiento se aceleró durante 2026: Argelia envió aviones de combate y apoyo militar a Níger en agosto, tras lo que las autoridades argelinas describieron como un intento de desestabilización, y ambos gobiernos reforzaron posteriormente su cooperación en defensa. La visita del ministro nigerino Salifou Mody a Argel precedió a la autorización parlamentaria del despliegue.

Una nueva pieza en el tablero africano de Rusia. La decisión llega mientras Moscú amplía su presencia militar y logística en África, especialmente a través de Libia y de sus relaciones con los gobiernos del Sahel. Níger, gobernado por militares desde 2023, también ha estrechado sus vínculos con Rusia y recibe apoyo para reforzar sus capacidades de defensa, en un territorio donde operan organizaciones vinculadas a Al Qaeda y Estado Islámico. Para Argelia, desplegar soldados significa asumir una responsabilidad directa en la seguridad de una región que hasta ahora había intentado estabilizar principalmente mediante la diplomacia y la cooperación fronteriza.

Para Rusia, supone que uno de sus principales socios militares africanos está ampliando su radio de acción en una zona donde Moscú ya tiene intereses importantes. Sea como fuere, no hay pruebas de que el Kremlin haya ordenado o dirigido esta operación, y la decisión apunta más a prioridades argelinas y a acuerdos bilaterales con Níger. Así, 53 años después de su última intervención terrestre exterior comparable, Argelia ha pasado de defender sus intereses desde la frontera a enviar soldados para protegerlos al otro lado.

Imagen | Picryl

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