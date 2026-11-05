El centro de datos de Belchite se refrigerará con CO2 y será autosuficiente, o eso dicen en medio de una "mega manifestación" proyectada

Aragón ya tiene centros de datos que dependen de la red. De hecho, la pugna está justo aquí. Por esto mismo, Krolmap, la ingeniería zaragozana fundada en 2022, está planteando un modelo diferente: refrigeración total con CO2 y abastecimiento con tres centrales de gas. Se presenta como el primero de España sin conexión eléctrica a la red y plantea 225 MW en 25 hectáreas del polígono La Legua (Belchite), en seis edificios. Ah, y nada menos que 1.500 millones de euros de inversión.

Este polígono de 1.135.454 m2 tiene espacio para acoger un proyecto que combinaría renovables, baterías y cogeneración para abastecer la demanda continua. Es la segunda apuesta de la firma en la provincia: ya tiene otra de hasta 150 MW en Villanueva de Gállego, donde ya compró más de 20.000 metros cuadrados y también con generación propia.

Qué no se sabe. Si bien se sabe el cómo, casi todo lo demás está en el aire, como el CO2. Las informaciones publicadas no nombran inquilino, suministrador ni socio financiero, y la potencia renovable no es pública. Tampoco hay expediente: según UNITNAVE, el proyecto no aparece en los boletines oficiales ni en una resolución del INAGA. DCD (DatacenterDynamics) recuerda que faltará evaluar las emisiones de la cogeneración y el almacenamiento necesario cuando falle el recurso renovable.

Refrigerar con CO2. El CO2 se usa como fluido refrigerante y sirve de alternativa a los gases fluorados que van a prohibirse. Son instalaciones que trabajan a unos 50 bar y ahorran energía mediante free-cooling (es decir, con flujo continuo). Y, por ejemplo, en Paterna, un centro Tier IV recuperará su calor residual para una red de calefacción. Es decir, esto resuelve el uso del refrigerante, pero no elimina la huella de la electricidad que haya que quemar.

Por qué sin red. Porque la red está saturada. Red Eléctrica cifra en 3.700 MW los permisos de conexión de centros de datos en Aragón, más del doble del pico de demanda de la comunidad.

Y porque llega el decreto: el Gobierno lo ha remitido al Consejo de Estado con el 80% de respaldo y hasta cinco años de margen para esa transición. Además subió a 10 MW el umbral a partir del cual se aplican la mayoría de los requisitos. Quiere aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre y ya van justos. Ese texto condiciona a los centros que se conecten a las redes, así que queda por ver cómo encaja uno que no se enchufe.

Qué dicen las asociaciones. La Fundación Renovables pidió en sus alegaciones prohibir los centros en isla con suministro mayoritariamente fósil y señala que Irlanda ya los veta. De Belchite no se ha dicho nada. Ecologistas en Acción temía que la falta de renovable acabe empujando a los centros hacia ciclos combinados, gas o nuclear. Es algo que está en el debate. Su mapa, elaborado con ‘No es Sequía es Saqueo’, contabiliza 28 macrocentros proyectados con 11.237 MW (de los que solo tres funcionan, con 140 MW).

Como ya hemos abordado otras veces, la organización ‘Tu Nube Seca Mi Río’ citó un estudio según el cual 8.000 MW multiplicarían entre 5 y 15 veces la demanda eléctrica aragonesa. Junto a Ecologistas en Acción y otras entidades, impulsaron el primer recurso contencioso de la sociedad civil contra un proyecto de centros de datos.

La protesta crece. Más de 2.000 personas marcharon en Torrero a finales de septiembre. Esta semana, según Tu Nube Seca Mi Río, habrá concentración en Huesca el viernes día 6 y “mega manifestación” en Zaragoza el 7. En el Ayuntamiento, Zaragoza en Común ha presentado una moción que pide una moratoria y apoya esas movilizaciones.

Del otro lado, la patronal Spain DC avisa de que el decreto pone en peligro unos 9.000 millones de euros. Microsoft mantiene su hoja de ruta en Aragón y dice que irá a por el consumo 100% renovable. La Fundación Basilio Paraíso estimaba que el sector aportaría unos 1.200 millones anuales al PIB regional… entretanto el Gobierno de Azcón ya ha dado el sello de interés general a nueve proyectos que implican un total de 82 edificios.

En resumen, lo de Belchite es un anuncio, al menos por ahora. Pero uno prometedor, de un centro que recogerá incluso el agua de lluvia en tanques de tormenta y tendrá su propia depuradora EDAR, donde producirían 3 MWp fotovoltaicos y contarían con dos aerogeneradores de 750 kW. Las fechas que pesarán sobre su inversión son el decreto antes de las elecciones del 29-N y las manifestaciones de este fin de semana, que pueden decantar el procedimiento.

Imágenes | Krolmap

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