Lidl tiene una chimenea eléctrica (sin humos ni obras) perfecta para calentar tu hogar este invierno

Llega el descenso de las temperaturas y con él la eterna búsqueda de soluciones para mantener el salón o el dormitorio cálidos sin que la factura de la luz o las obras en casa se conviertan en un quebradero de cabeza. Si te encanta la estética y la atmósfera acogedora de una chimenea tradicional pero vives en un piso o no quieres complicaciones, la chimenea eléctrica Silvercrest de 1.800 W de Lidl es una de las alternativas más interesantes y cuesta 179,99 euros.

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Si buscas una alternativa que no tengas que colgar en la pared, este modelo de Homcom tiene un precio similar (189,50 euros en Amazon) y destaca por incluir el mueble, para que puedas colocarlo fácilmente en tu hogar.

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Calor inmediato y diseño sin obras

Una de las grandes ventajas de este modelo es que prescinde por completo de salidas de humos, conductos de ventilación o instalaciones complejas. Está diseñada específicamente para un montaje en pared sencillo y rápido gracias al material que incluye de serie, permitiendo integrarse en la estancia como un elemento decorativo más sin restar espacio útil.

Bajo su carcasa de acero y vidrio, el aparato esconde una potencia calorífica de 1.800 W capaz de calentar habitaciones de forma eficiente. Asimismo, cuenta con un ajuste de temperatura continuo que va desde los 7 hasta los 35 °C y tres modos preconfigurados (confort, eco y anticongelante).

Más allá de su función como calefactor, otro de sus puntos fuertes es su capacidad para transformar el ambiente visual del salón. Dispone de un efecto llama realista con cinco niveles de brillo diferentes, que se pueden regular de forma independiente a la calefacción. De este modo, podrás disfrutar de la estética y la calidez visual de una chimenea de leña incluso en las noches en las que no necesites utilizar su modo calefacción.

En el apartado tecnológico y de seguridad, esta chimenea eléctrica incluye características propias de un modelo de gama superior: pantalla táctil intuitiva, mando a distancia para controlarla cómodamente desde el sofá, temporizador con programación de 24 horas, protección contra sobrecalentamiento, bloqueo automático de teclas y un sistema de detección de ventanas abiertas para evitar malgastar energía.

⚡ EN RESUMEN: chimenea eléctrica silvercrest 1.800 W ✅ LO MEJOR Instalación con cero complicaciones: al ser eléctrica, no necesita salida de humos, tiros de chimenea ni obras de ningún tipo. Es enchufar y listo.

al ser eléctrica, no necesita salida de humos, tiros de chimenea ni obras de ningún tipo. Es enchufar y listo. Efecto llama decorativo e independiente: puedes encender el efecto visual de la llama simulada para dar un ambiente cálido a la estancia sin necesidad de activar la función de calefacción (ideal para noches de otoño o primavera donde no hace tanto frío). ❌ LO PEOR Consumo eléctrico a máxima potencia... Si utilizas el modo de 1800 W de forma continuada como calefacción principal, lo notarás sensiblemente en la factura de la luz.

Si utilizas el modo de 1800 W de forma continuada como calefacción principal, lo notarás sensiblemente en la factura de la luz. Sensación de calor diferente... Produce calor por convección/aire caliente (similar a un termoventilador), no la radiación intensa y envolvente del fuego directo de leña. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres la estética acogedora del fuego sin tener que hacer obras. ⛔ NO LO COMPRES SI... Le vas a dar un uso intensivo de muchas horas diarias como única fuente de calor, ya que el coste de la electricidad hará que no sea la opción más económica a largo plazo (en esos casos rinde mejor una estufa de pellets o un split con bomba de calor).

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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