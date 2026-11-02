Llega a Aldi (por 14,99 euros) esta solución 10 en 1 a un problema cotidiano en casa cuando hay que cargar muchos dispositivos a la vez

La distribución de los enchufes de pared de casa no siempre es la ideal, sobre todo en pisos pequeños en los que hay pocos disponibles. Más aún, si algunos de ellos quedan bloqueados tras estantes, mobiliario, sillones o sofás. Lo que puede derivar en un problema, no tan crítico como molesto, cuando necesitamos conectar muchas cosas al mismo tiempo: no contar con suficientes tomas disponibles.

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Una de las soluciones clásicas más interesantes, las cuales muchos de nosotros llevamos usando desde hace años, son esas regletas convencionales alargadas en línea que multiplican las tomas de un mismo enchufe en segundos. Y aunque las que ofrecen bastantes enchufes suelen costar algo caras, a Aldi llega este mismo sábado esta por sólo 14,99 euros.

Como alternativa, en caso de no contar con ninguna tienda Aldi a mano o no llegar a tiempo antes de que se agoten, Amazon vende esta otra por 21,99 euros incluso con mayor cantidad de conexiones: 10 enchufes y 4 USB. Más compacta, con dos interruptores independientes, disponible en dos colores y con envío gratuito a casa tanto si somos suscriptores Prime como si aprovechamos la prueba gratuita de 30 días para nuevas altas.

Con interruptor, 2 USB y cable de gran longitud

La nueva regleta Workzone, disponible en Aldi desde este sábado 7 de noviembre, destaca por su buena relación calidad precio. Está disponible en blanca y negra, con un cable de dos metros de longitud en el mismo color del modelo elegido.

En cuanto a conectividad, viene con ocho enchufes con toma de tierra más un USB A y otro tipo C. En total, con una potencia máxima de 3.680 W (frente a los 4.000 W de la alternativa de Amazon) que suele ser suficiente para un uso normal de cargar al mismo tiempo el teléfono, la tablet, la consola y más dispositivos de este tipo. E incluso conectar a la vez algún electrodoméstico demandante de energía, como puede ser un radiador de 2.000 W.

Aunque ojo, hay que tener cuidado de no superar esa cifra para evitar peligrosas sobrecargas. Sobrecargas más habituales en estas regletas de muchas tomas que en las más modestas, por el hecho de que permiten acumular muchos dispositivos a la vez (10, en este caso). En cualquier caso, una estupenda solución a la falta de tomas de pared en habitaciones donde escasean. Sobre todo si no nos plantemos hacer obras y queremos solventar el inconveniente en segundos.

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, sin posibilidad de comprar online Limitado a su potencia máxima, que no debemos sobrepasar en ningún caso 💡 CÓMPRALA SI... echas en falta más tomas de pared en casa ⛔ NO LA COMPRES SI... prefieres alternativas menos tradicionales, como las regletas en formato torre

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Imágenes | Compradicción, Aldi

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