Lidl soluciona (por 7,99 euros) un problema cotidiano en casa cuando llega el frío, vuelven las lluvias y sube la humedad

Hace ya más de un mes que entró en España el otoño y, con él, han llegado las primeras borrascas y lluvias generalizadas. Algo que, sumado a la bajada de las temperaturas, hace que suba la humedad interior (sobre todo, en zonas costeras) de casas y pisos. Un aspecto que deberíamos tener bajo control si no queremos que proliferen hongos ni ácaros.

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Y aunque una de las formas más sencillas de bajar de golpe dicha humedad es ventilar, no siempre es buen momento hacerlo. De hecho, no saber cuándo abrir puertas y ventanas incluso puede llegar a ser contraproducente si lo hacemos en un momento crítico en el que, sin querer, hagamos que suba aún más la humedad que ya teníamos. Un problema cotidiano que tiene una sencilla (y económica) solución.

Una que, mediante un pequeño dispositivo, nos avisa del momento perfecto para ventilar y cuándo es mejor no hacerlo, dependiendo de las condiciones exteriores (si el ambiente es seco o húmedo, respectivamente). Y Lidl vende uno que, además de práctico y completo, es también muy barato: sólo 7,99 euros. Frente a alternativas habitualmente más caras, como esta de Amazon por 19,99 euros. O esta otra, de Leroy Merlin, al mismo precio. Todas ellas geniales opciones de compra, en cualquier caso.

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Con medición de parámetros internos y externos

Hablamos de la estación meteorológica inalámbrica Livarno de Lidl. Un dispositivo súper práctico que incluye una función clave para solucionar ese problema que comentamos: la recomendación de ventilar en el momento que considera perfecto para hacerlo, dándonos incluso un pronóstico del cambio esperado en el interior de casa una vez lo hagamos. Además, incorpora una alarma de moho que avisa cuando los valores de humedad son críticos y están en ese punto óptimo (el cual queremos evitar) en el que proliferan los hongos.

El modo que tiene de ofrecer unas indicaciones tan precisas es mediante la conexión entre un sensor para exteriores, que debemos colocar fuera de casa (en el patio, el jardín, la terraza, el balcón o el marco de una ventana), y la estación interior, que recibe esos datos y los traduce. Dicho sensor tiene certificación IPX4 y está preparado para un uso continuado a la intemperie (siempre que esté mínimamente resguardado bajo el alféizar de la ventana, bajo un saliente de la fachada, en el porche...) sin sufrir daños. Y cuenta con un alcance de hasta 100 metros, permitiendo colocarlo en extremos bastante alejados.

Así, cuando el dispositivo lo indique, podemos ventilar con la certeza de que fuera hay un aire seco que ayudará a bajar la humedad de casa. Y también evitar hacerlo cuando el aire exterior está cargado de humedad y abrir en ese caso supondría mantener los niveles de la humedad interior, en el mejor de los casos, e incluso subirla aún más. De un modo muy cómodo, simplemente echando un vistazo a la pantalla de esta estación meteorológica, la cual podemos colocar en cualquier habitación de casa.

Como funciones extra, el dispositivo interior también ofrece información como la temperatura de dentro y fuera de casa, la hora (con un reloj radiocontrolado que se ajusta automáticamente al horario de invierno y verano) y hasta un despertador con modo de repetición. Además de una gráfica con diferentes niveles (demasiado húmedo, húmedo, correcto, seco y demasiado seco) y colores para saber de un vistazo rápido cuál es el estado de la humedad en todo momento.

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comparando con alternativas de otras marcas Soluciona un problema muy común, como es saber cuándo ventilar en invierno ❌ LO PEOR Sin funciones inteligentes para el smartphone

para el smartphone Sólo incluye un sensor para exterior, frente a otras opciones que incluyen varios 💡 CÓMPRALA SI... cuando llega el frío sube la humedad de casa y quieres sacarle el máximo partido a ventilar para bajarla ⛔ NO LA COMPRES SI... ya cuentas con un deshumidificador potente y no estás tan pendiente de cuándo ventilar

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