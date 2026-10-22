Ya en Lidl, por 12,99 euros, el reloj radiocontrolado con termómetro y proyector que cambia automáticamente al horario de invierno

Como sucede cada año un par de veces, este domingo volvemos en España al horario de invierno. Y aunque la mayoría de los relojes que usamos en nuestro día a día se ajustan automáticamente, muchos de nosotros seguimos teniendo algunos que requieren un cambio de hora manual: el del coche, el del microondas... y a veces, también el despertador.

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Pero Lidl tiene una solución económica, muy completa e interesante: este reloj radiocontrolado con funciones de despertador (y mucho más), disponible por 12,99 euros en dos colores. Un dispositivo que cambia él solo entre horario de invierno y verano, además de ajustar la hora constantemente para evitar pequeños retrasos.

Amazon tiene una alternativa un poco más cara (25,02 euros) con similares características y funciones, perfecta si preferimos aprovechar los envíos gratuitos a casa de la suscripción Prime.

Un dispositivo completísimo para lo que cuesta

La clave de este tipo de relojes radiocontrolados es que ajustan ellos solos, de forma automática, la hora. Lo hacen a través de una señal de radiofrecuencia que reciben sin que tengamos que hacer nada. Y esto, además de asegurarnos una hora exacta en todo momento, evita que haya que establecer a mano ese cambio de hora entre el horario de invierno y verano (retrasando o adelantando una hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada del sábado al domingo) en marzo y octubre.

Pero esta no es la única ventaja de este modelo económico Livarno de Lidl. Porque mas allá de eso, ofrece un buen puñado de añadidos: indica la fecha, el día de la semana y también la temperatura de la habitación donde lo coloquemos. Además, es despertador y permite establecer dos zonas horarias con dos alarmas diferentes.

Y cuenta con un detalle muy interesante, como es la posibilidad de proyectar en la pared o el techo la hora. Algo muy útil durante la noche, mientras dormimos y estamos a oscuras. Proyección ajustable en cuatro orientaciones (entre 90 y 360 grados), ideal para adaptarse a toda clase de distribuciones de habitaciones.

⚡ EN RESUMEN: reloj livarno lidl ✅ LO MEJOR Ajusta automáticamente el horario de invierno y verano, además de la hora

el horario de invierno y verano, además de la hora Cargado de funciones: proyector, despertador, temperatura y fecha ❌ LO PEOR No es el modelo más completo del mercado (aunque sí de los más económicos)

del mercado (aunque sí de los más económicos) No incluye funciones inteligentes que puedas controlar desde el teléfono 💡 CÓMPRALO SI... no quieres estar pendiente de adelantar o retrasar una hora dos veces al año ⛔ NO LO COMPRES SI... además, necesitas información de humedad o clima (este reloj no lo incluye)

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Imágenes | Compradicción, Lidl

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