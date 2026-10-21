Llega a Lidl, el viernes 30 de octubre, la freidora de aire tipo Ninja Crispi que cuesta menos de la mitad y tiene más capacidad

Lidl acaba de renovar su catálogo de ofertas y lanzamientos, con un nuevo folleto cargado de novedades de lo más interesantes. Y si tuviéramos que destacar una, sin duda lo haríamos con su freidora de aire superventas con recipientes de cristal, la cual recuerda en diseño a la popular Ninja Crispi. Una freidora agotada online desde hace días pero que llega al fin a tiendas físicas de Lidl el próximo viernes, 30 de octubre.

Una alternativa low cost al modelo de Ninja

Hablamos de la Silvercrest »SHFDG 1500 A1«. Una freidora de aire que, tras ese nombre difícil de pronunciar, ofrece unas características muy parecidas al modelo de Ninja pero en versión low cost. El PVP de la Ninja Crispi es de 179,99 euros (aunque habitualmente suele estar rebajada), mientras que esta otra de Lidl se queda en 69,99 euros: algo menos de la mitad de su precio.

Donde más destaca esta de Lidl es en su buena relación calidad precio y en su diseño. Cuenta con doble cesta independiente de 2 y 4 litros (cada una, algo mayor en capacidad que las de la Ninja), ambas transparentes, que permiten retirarlas de la propia freidora y almacenarlas en la nevera (con las tapas que incluyen) o servir directamente en la mesa.

También cuenta con cuatro programas preestablecidos, una temperatura ajustable entre 60 y 200 grados y una potencia de 1.500 W. En conjunto, una estupenda opción si andábamos tras la pista de una freidora de aire con ese diseño tan característico y cada vez más extendido que permite ver lo que cocinamos en tiempo real. Sobre todo, si queremos gastar lo mínimo posible y la Ninja se sale del presupuesto.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire silvercrest lidl ✅ LO MEJOR Precio contenido de sólo 69,99 euros, frente a alternativas similares mucho más caras

de sólo 69,99 euros, frente a alternativas similares mucho más caras Con dos recipientes de cristal que se pueden retirar, almacenar y limpiar cómodamente ❌ LO PEOR No disponible online de momento (se ha agotado) y hay que acudir a tiendas Lidl a por ella 💡 CÓMPRALA SI... buscas una freidora tipo Ninja Crispi pero quieres ajustar al máximo el gasto ⛔ NO LA COMPRES SI... no es imprescindible ver el cocinado en tiempo real a través de sus cestas de cristal. En tal caso, muchas freidoras de aire opacas salen más baratas

Algunos accesorios económicos para sacar más partido a la freidora de aire

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Imágenes | Compradicción, Lidl

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